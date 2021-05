Un datacenter la tine acasă: scurt review NAS Synology DS920+

Vă pot spune din start asta, NAS-ul de la Synology DS920+ este o bestie. A ajuns la mine recent și nu am reușit să-l folosesc nici pe jumătate cât poate. Dar haideți să vă spun ce știe.

Pot să vă spun din start că plănuiesc să scriu și un review după un test de anduranță, după ce-l echipez cu corespunzător cu unități de stocare. Momentan i-am pus, mai mult de test, un mic HDD de 2.5 inch înauntru.

Și chiar dacă acesta este un NAS care poate acomoda până la 4 unități de stocare de 3.5 inch, suportă și formatul de 2.5 inch fără probleme. Dar haideți să trecem la specificații.

Specificații

Și dacă nu mă credeați că e o bestie, iată ce specificații are NAS-ul DS920+:

Procesor quad-core la 2 GHz

4 GB memorie RAM (extensibilă până la 8 GB)

4 Tray-uri cu hot-swap + 2 porturi M.2 NVMe

Extindere până la 9 tray-uri

Două porturi Gigabit pentru redundanță

Două porturi USB 3.2

Un port eSATA

SSD-urile pe M2 pot fi folosite și pentru cache, pentru a mări performanțele celorlalte unități de stocare.

Instalare

Dacă dată trecută când am testat un NAS Synology am avut o problema, la început, cu instalarea. Acum totul a mers ca uns. Am ales să folosesc aplicația mobilă de data aceasta și am fost chiar impresionat cât de simplu am setat totul în maxim 5 minute. Vă las și niște screenshot-uri cu procesul.

Performanțe

Synolgy spune ca acest NAS ar trebui să poată atinge până la 225 MB/s atât la scriere cât și la citire. Însă eu nu aș putea atinge viteza asta cu doar un port Gigabit ocupat și un HDD de 500 GB și 5400 rpm. Așa că voi reveni asupra subiectului de îndată ce îl echipez cu niște SSD-uri sau HDD-uri mai serioase.

Dar mă aștept că dacă am reușit să obțin în medie 100 MB/s pe modelul testat anterior, DS419slim, care e unul mai slab din punct de vedere al puterii de procesare, voi putea obține viteze cel puțin la fel și cu acesta.

Funcționalități

Ceea ce v-am spus data trecută, când am și testat, de fapt, prima oară un NAS de la Synology, rămâne valabil. După ce am setat NAS-ul folosind aplicația mobilă DS Finder, am trecut la folosirea aplicației web, care, cum vă spuneam, e una prietenoasă și seamănă cu o interfată grafică de Linux.

Am încercat acum și aplicația Drive (similară cu Dropbox, OneDrive etc.) dar și aplicația Moments (similară cu Google Photos), mai ales că serviciul de la Google nu va mai fi disponibil gratuit începând cu… data de mâine.

Deocamdată nu am o părere clară despre înlocuirea unei soluții cloud cu soluțiile de la Synology, însă în review-ul de anduranță promit să vorbesc și despre asta.

În același timp, am descoperit că Synology DS920+ poate fi folosit și pe post de NVR, pentru a monitoriza activitatea de pe camerele tale IP de supraveghere. Din păcate, vestea proastă e că doar două camere pot fi monitorizate gratuit, pentru mai multe fiind nevoie de o licență care nu e chiar ieftină. Pe de altă parte, te scapă de nevoia unui alt dispozitv cu altă unitate de stocare.

Concluzie

Cum vă spuneam și la început, Synology DS920+ chiar este o bestie de NAS pe care abia aștept să-l pun la treabă și să-i folosesc resursele la maxim. Chiar poate fi un mic „datancenter” la tine acasă, mai ales că are putere mare de procesare, poate acomoda multe unități de stocare și e foarte rapid.

NAS-ul costă în jur de 3000 lei. Nu e un preț mic, însă Synology are și variante mai ieftine care se adresează utilizatorilor obișnuiți. Această soluție o văd mai degrabă potrivită firmelor mici, creatorilor de conținut sau pasionaților din zona aceasta de „independeță față de cloud”.