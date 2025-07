Razer x Pokemon – editia pe care am asteptat-o toata viata

Poti sa ai si 50 de ani, cand loveste la corason nu mai conteaza ce varsta ai. Am crescut cu Pokemon la inceputul anilor 2000 cand era pe ProTV de dimineata. Asa ca e normal ca editia asta de la Razer sa-mi sparga fata.

Prin adolescenta cand devenit si fan Razer. Eu cu periferice A4Tech acasa visam sa am candva produse Razer pe birou. Le tot vedeam prin Altex, pe net la diversi gameri, iar astazi am set complet. La 30 ani recent impliniti, editia asta cu Pokemon a reaprins ceva in sufletul meu.

Colecția aduce un omagiu personajelor clasice (Pikachu, Bulbasaur, Charmander și Squirtle) și combină estetica nostalgică cu performanțele moderne ale produselor Razer. Lansarea celebrează comunitatea globală a gamerilor și a fanilor Pokémon, oferind accesorii concepute atât pentru stil, cât și pentru performanță.

Produsele disponibile includ:

Razer BlackWidow V4 X – Pokémon Edition (199,99 €): tastatură mecanică cu taste macro și iluminare RGB.

Razer Kraken V4 X – Pokémon Edition (109,99 €): căști cu sunet puternic și microfon clar.

Razer Cobra – Pokémon Edition (69,99 €): mouse cu switch-uri optice durabile și răspuns precis.

Razer Gigantus V2 – Medium – Pokémon Edition (39,99 €): mouse pad cu suprafață optimizată pentru mișcări rapide.

Cand si daca va ajunge in Romania nu stiu sa va spun…dar va garantez ca o sa fac eu rost de ea cumva.