Razer Viper Ultimate Review – mouse wireless pentru eSports

Viper Ultimate este cel mai nou mouse produs de Razer pentru gamerii pasionati de eSports pe care l-am folosit timp de o luna.

Acesta este un mouse wireless disponibil pentru achizitie in 2 forme: pachetul care contine doar mouse-ul si cablul aferent pentru incarcare sau pachetul care contine si un mini docking station pentru incarcarea acestuia. Viper Ultimate nu are nevoie de baterii intrucat vine cu acumulator care se poate incarca fie direct prin a conecta cablul la mouse, facandu-l astfel un mouse cu fir, fie in repaos. Cand nu este folosit este asezat pe docking stationul ( sau statia de incarcare pentru cei sensibili la limba romana) mai sus amintit. Din fericire autonomia acestuia este excelenta – undeva la 70 de ore cu o singura incarcare. Pe mine nu m-a lasat niciodata balta chiar daca l-am folosit zilnic atat pentru lucru cat si pentru gaming.

Varianta testata de mine este cea cu docking station, iar atat lumina docking stationului cat si cea din logo-ul mouseului te anunta pe culori cat de incarcat este acumulatorul cu setarile predefinite.

Raportat la constructie, mouse-ul este dintr-un plastic de calitate cu mici nervuri care alunga transpiratia si il fac foarte putin alunecos comparativ cu un plastic lucios. Este un mouse ambidextru, iar pe laterale avem un cauciuc cu nervuri mai pronuntate, care la fel, asigura un grip foarte bun in mana. Dimensiunea este foarte placuta, as zice ca e un M si cantareste doar 74 grame fara a pune la socoteala cablul. Prezinta in total un numar de 7 butoane daca punem la socoteala si scroll-ul iar feedback-ul transmis de toate butoanele, inclusiv rotita este foarte bun si precis. Pe partea din spate a mouseului avem butonul de power si butonul pentru a seta DPI.

Switch-urile folosite sunt proprietare Razer, de tip optic, rezistente la 70 de milioane de click-uri si cu un timp de raspuns de 0.2 secunde, iar modul de functionare il puteti vedea explicat mai jos:

Iar acum sa discutam despre principala atractie a acestui mouse si anume senzorul folosit. Acesta este un produs tot in-house al Razer si se cheama Focus+. Acesta a fost realizat in colaborare cu Pixart si este unul dintre cei mai precisi senzori de pe piata, cu o acuratete a rezolutiei de 99.6%. DPI-ul se poate personaliza cu ajutorul software-ului Razer Synapse 3.0 cu valori de pana la 20.000dpi. Implicit vine cu 5 valori predefinite: 400, 800, 1600, 2400 si 3200. Cel mai jos se poate merge la 100dpi.

Viteza unui mouse de gaming se masoara in IPS (Inches per Second) si aceasta determina distanta maxima pe care o poate parcurge un mouse intr-o secunda. In cazul lui Viper Ultimate este de aproape 16.5m.

O alta caracteristica a acestui senzor inteligent este ca stie sa se adapteze singur la suprafata pe care este folosit. Eu l-am folosit cu un mousepad Razer Goliathus care ma serveste deja de peste 5 ani.

Nu am simtit niciodata ca folosesc un mouse wireless pe intreaga durata a utilizarii acestuia. Senzorul este extraordinar de precis si m-am jucat FPS-uri, RTS-uri si am lucrat cu acesta fara nici un fel de problema. Daca l-ai pune cuiva in mana fara sa-l vada, ci doar sa-l utilizeze cu siguranta ar crede ca este un mouse cu cablu.

Razer Synapse 3.0 este soft-ul cu ajutorul caruia mouse-ul poate fi personalizat. Se pot aplica diverse profile si se pot configura toate butoanele acestuia.

Senzitivitatea sau DPI-ul poate fi controlat de asemenea din aplicatie, inclusiv numarul de stagii active, cu un numar maxim de 5.

Luminozitatea mouse-ului si culorile, dar si cele ale statiei de incarcare pot fi personalizate cu ajutorul software-ului.

Iar daca totusi inteligenta artificiala a mouse-ului nu vi se pare de incredere, il puteti calibra personal in functie de preferinte.

Razer Viper Ultimate este mouse-ul wireless la care as trece la ora actuala daca as fi nevoit sa-l schimb pe actualul si s-ar putea sa o fac oricum, deoarece m-am saturat de cabluri. Dezvoltat cu tehnologii in-house, cu senzori si switch-uri de calitate, alaturi de o parte software usor de folosit, fara baterii si wireless, ofera un pachet excelent.

Stiu cat de mult va doriti sa aveti modelul pe care l-am testat eu, roz Hello Kitty cum ii spun. Roz nu l-am gasit in Romania, dar pe negru kit-ul mouse plus statie de incarcare se gaseste la Altex la pretul promotional de aproape 450RON. Unul foarte bun raportat la ce are de oferit acest mouse din punctul meu de vedere.