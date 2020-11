Ne-am luat mașină electrică

În 2015 scriam aici, pe ArenaIT, primul review al unei mașini electrice. Era prima oară când conduceam una și prima dată când vedeam una. Și așa a început totul…

Ulterior am condus și testat multe alte mașini electrice (Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, BMW i3, Nissan Leaf, Renault Zoe ZE40, VW ID.3, Tesla Model 3, Tesla Model S), despre care ați putut citi aici pe blog sau ați văzut video-uri pe canalul nostru de YouTube. De fiecare dată deveneam tot mai convins că viitorul este electric și că trebuie să am și eu o mașină electrică.

Decizia am luat-o după ce am condus Renault Zoe ZE50, de aceea am și spus în scurtul review că veți mai citi despre ea, pentru că am cumpărat una identică. Și, interesant, tot Zoe a fost și prima electrică pe care am condus-o.

Am scris câteva idei despre povestea asta și pe blogul Electromobilitate.

N-am putut să nu profit de ocazie pentru a face și un video, primul video de pe canalul personal de YouTube, unde veți găsi de acum încolo materiale despre mașini electrice, case sustenabile, călătorii și multe altele.