realme GT 2 – un adevarat best-buy in segmentul sau de pret

realme nu mai este un jucator de mana a doua. Dupa lansarea de acum 2 zile cand am putut vedea noile lor flagship-uri, am realizat ca realme s-a maturizat si a intrat in lupta cu gigantii industriei. Si au facut acest pas intr-un mod unic, prezentand doua telefoane absolut senzationale.

O sa vedeti ca o sa ma repet si voi lauda telefoanele destul de des. Si pe buna dreptate, caci realme in acest moment ofera multe la bani putini, dar fara sa faca rabat de la calitate asa cum ne-am obisnuit pana acum.

Daca pana acum telefoanele lor flagship precum realme GT de anul trecut era un telefon puternic, dar cu mici minusuri care puteau deranja anumiti utilizatorii, acum avem telefoane care ofera absolut tot ce ai nevoie.

In acest moment, realme a luat locul vechiului OnePlus, care ne-a obisnuit an de an sa vina pe piata cu telefoane puternice, bine facute si la preturi mult mai bune decat concurenta. Practic nu aveau rival.

realme din prezent este OnePlus-ul de la inceputuri. Si asta este bine pe o piata in care toti producatorii au inceput sa mareasca preturile, sa elimine accesorii din pachet si sa forteze mana consumatorilor.

Design

realme a investit masiv intr-un laborator de design. Este un studio independent de design care lucreaza pentru realme, dar si pentru alti producatori. La acest telefon s-a lucrat cu Naoto Fukasawa, un celebru designer industrial care a desenat mai multe telefoane pana acum.

Spatele telefonului este realizat dintr-un biopolimer, fiind astfel un material prietenos cu mediul si care a fost realizat din alte produse reciclate. Nu o sa intru in povesti cu amprenta de carbon redusa si alte prostioare de genul asta. Dar ideea este ca realme a incercat sa vina cu ceva original pe piata.

Este un telefon pe care il poti folosi fara husa deoarece spatele este dintr-un plastic interesant la atingere, avand o textura rezistenta, usor tare, aderenta si care nu se poate sparge. Se simte ca si cum ar avea deja o husa pe el.

Este extrem de usor si de subtire in comparatie cu 13 Pro Max al meu, care mi se pare ca imi rupe buzunarele pantalonilor. GT2 este precum o balerina eleganta in comparatie cu monstruozitatea mea de telefon.

In pachet o sa gasesti o husa, incarcatorul de 65W si un cablu USB – USB C.

Ecran

Este un ecran AMOLED Samsung E4 la 120Hz cu o diagonala de 6.62 inch si rezolutie 1080 x 2400 pixeli. Este un ecran de buna calitate din gama de top de la Samsung. Are o luminozitate foarte ridicata si este lizibil si in bataia soarelui.

Culorile sunt placute si filmele se vad foarte bine pe acest ecran. Nu are delay atunci cand tastezi, este foarte responsive si extrem de rapid la 120Hz.

Are un mic notch in partea stanga sus pentru camera selfie, dar in rest este bine incastrat in carcasa. Drept protectie are Gorilla Glass 5.

Platforma folosita

La baza este celebra platforma 888 de la Snapdragon. Ce s-a schimbat de la realme GT prima generatie si pana acum? Pai sistemul de racire, care chiar daca era bun si pe GT, acum este si mai bun. 888 se incalzeste destul de tare si chiar daca o sa simti telefonul cald atunci cand te joci, temperatura ramane optima pentru platforma si nu intra in protectie.

realme a investit in sistemul de racire si ofera un cooler masiv din 9 straturi si racire cu lichid ca sa tina bestia sub control. Este clar ca nu exista nici o aplicatie si nici un joc care sa-i puna bete in roate.

Am testat doar Geekbench 5 in care a scos un impunator scor de 1131 in single core si 3510 in multi core. Excelent!

Ofera 128GB sau 256GB de stocare cu 8 sau 12GB de RAM. Este mai mult decat suficient daca ma intrebati pe mine, mai ales in acest segment de pret.

Apropo, memoria folosita este UFS 3.1, deci rapida.

Autonomie

Desi are un corp subtire si usor, bateria este de 5000mAh si ofera si incarcare rapida la 65W. Recunosc ca am ramas impresionat cand l-am incarcat. Nici nu apuci sa mergi pana la toaleta ca deja e full. Nu stiu cum va afecta asta bateria in timp, dar cel putin pe moment este o tehnologie foarte misto.

Autonomia reala depinde de cat de mult folosesti telefonul. Sincer, 90% din telefoanele pe care le-am folosit a trebuit sa le incarc tot timpul seara cand ajungeam acasa. Asa se intampla si aici. La un regim de screen on time de 4-5 ore pe zi, ajungi seara acasa cu 30% baterie si il bagi la priza. In 30 de minute este full si a doua zi o iei de la capat.

Camera foto

Telefonul are o camera foto principala de 50MP cu f/1.8, 24mm wide, OIS, PDAF si un senzor Sony IMX766 de 1/1.56 inch. Mai are o camera secundara de 8MP ultra wide cu f/2.2 si unghi de 119 grade, dar si o alta camera de 2MP pentru fotografii macro.

Camera de 50MP nu functioneaza la capacitate maxima, adica fotografiile nu vor avea 50MP atunci cand deschideti camera si apasati pe declansator. Are tehnologie pixel binning si combina un numar de pixeli pentru a rezulta o fotografie mai mica dar mai luminoasa si cu mai multe detalii.

Poti folosi cei 50MP decat daca intri in setarile camerei si vei trece pe modul dedicat de 50MP. Chiar asa se numeste, 50MP.

Are Night Mode, Street Mode, Portrait, Panorama, Macro, Slo-Mo, Time Laps, Dual View Video, Starry Mode, Tilt Shift si Expert Mode. Nu o sa intru sa va explic ce inseamna fiecare mod in parte. Sunt chichite de marketing, functii interesante pe care le vei folosi doar sa-ti impresionezi prietenii.

In realitate vrei doar sa faci niste poze bune, iar aici realme a evoluat foarte mult. In sfarsit au o camera buna care declanseaza repede, nu sughite si nu sta sa gandeasca 100 de ani cand proceseaza o poza.

Filmeaza 4K la 60FPS, dar uneori stabilizarea digitala joaca feste si deformeaza putin imaginea. Trebuie sa te uiti atent sa ca observi asta. In rest filmeaza excelent si se descurca bine si HDR-ul.

Calitatea pozelor este foarte buna si mi-a placut ca ofera detalii bogate mai ales atunci cand esti aproape de subiect. N-am putut sa fac prea multe poze cu el, dar cele putine pe care le-am facut mi-au placut.

Software

Ruleaza Android 12 peste care s-a pus interfata realme UI 3.0. Arata bine, se misca bine si are animatii placute. Seamana cu iOS in multe cazuri, iar asta poate ori sa te bucure ori sa te enerveze ca s-au inspirat de la concurenta.

Alte detalii care conteaza

Aici voi include detalii mai putin importante sau care nu necesita un text prea lung. Astfel, uite ce trebuie sa-ti mai spuns:

difuzoarele sunt stereo, puternice, au un volum ridicat dar mizeaza mult pe inalte si medii

USB-ul este 2.0

cutia in care vine ambalat este foarte mare, dar este eco, bio.

are folie pe ecran

vine cu husa in pachet

rama metalica nu este metalica, este plastic

nu are mult bloatware (vine cu PUBG, Recorder, Screen Lock, Weather, Videos, Phone Manager, Music, MyFiles si Games)

Cat costa?

Desi inca nu este listat pe nicaieri, pretul anuntat este de 2700 lei. O sa fie pe eMAG incepand cu 15 martie din cate am inteles. La precomanda este doar GT 2 Pro unde primesti si o tableta gratis.

Asadar, la 2700 lei mi se pare care ca acest telefon este o reusita, un best buy veritabil pe care eu l-as cumpara imediat fara sa stau pe ganduri, atat de mult mi-a placut.

Nu, nu renunt la iOS, dar daca nu as avea iPhone si mi-ar trebui un telefon cu Android, realme GT2 ar fi pe lista, iar daca bugetul n-ar fi o problema atunci GT 2 Pro clar este o alegere inteleapta, fiind un telefon mai performant.