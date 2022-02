realme 9 Pro – un telefon surprinzator de bun

realme a lansat ieri 9 Pro si 9 Pro Plus, doua telefoane care costa in jur de 1400-1700 lei. Am primit la test versiunea cea mai ieftina si va spun ca am ramas placut impresionat.

Trecem peste prezentarea brandului ca deja o stiti. Totusi, realme trebuie sa mai invete sa-si denumeasca telefoanele ca pe mine m-a bagat in ceata rau de tot. Si daca pe mine m-a bagat un ceata, un fan al tehnologiei, pe un om normal s-ar putea sa-l nenoroceasca de tot.

Explica-i tu unui oarecare ca realme 9 Pro are specificatii mai bune (cel putin teoretic) decat 9 Pro+. Serios, am crezut ca este o greseala, dar fix asa este.

O sa testam si 9 Pro+ sa vedem EXACT diferentele. Pana atunci va prezint pe scurt realme 9 Pro, un telefon care deja a intrat intr-o cursa directa cu Xiaomi si Oppo.

Specificatii

Ecran Super AMOLED 6.6 inch la 120Hz

Snapdragon 695 5G

Baterie de 5000mAh

Memorie 128GB

RAM: 6/8GB

Camera de 64MP, 8MP ultrawide si 2MP macro

Filmare maxima Full HD

Jack pentru casti

Senzor de amprenta pe butonul lateral

USB Type C 2.0

Incarcare rapida 30W

Design

Plastic is fantastic. Desi spatele te pacaleste la prima vedere ca este sticla, realme a facut putina economie si a oferit un plastic de buna calitate, fix asa cum trebuie in acest segment de pret. Oricum ii pui husa ca se murdareste imediat de amprente. Si husa este oferita cadou in pachet. Nice.

Constructia este buna, frumoasa, culorile pe care le ofera realme pe telefoanele lor sunt interesante si diferite fata de ce ofera concurenta. Au spus tot timpul ca sunt un brand pentru tineri si atunci trebuie sa ofere telefoane cu un design tineresc, atragator.

Imi place cum se tine in mana. Este usor, subtire, deloc incomod si fata de caramida mea de 13 Pro Max, realme 9 Pro este un telefon de 10 ori mai confortabil in utilizare.

Are senzorul de amprenta integrat un butonul Home de pe lateral. Si aici putem spune ca au facut economie ca nu l-au integrat in ecran. Consider ca este bine si asa si de multe ori este chiar mai practic. Functioneaza foarte bine, este precis si rapid.

Are doar un difuzor pe buza de jos. Nu se aude cine stie ce. Este doar mono si atunci cand intorci telefonul in landscape o sa se aude destul de urat.

Dar are jack de casti!

Ecran

Este un display Super AMOLED de 6.6 inch cu rezolutie Full HD+. La prima vedere se vede destul de bine. Este luminos, are culori vii, dar dar ai un telefon mai scump cu are sa faci comparatie o sa vezi ca ecranul nu este foarte grozav. Ofera o imagine rece, nu stie sa redea continut HDR si uneori arde imaginea. Na, este un telefon mid-range, nu le poti avea pe toate.

Dar ai totusi 120Hz, iar asta in gaming va conta enorm. Platforma SoC folosita permite rularea jocurilor moderne si atunci o sa vrei si un ecran rapid.

Baterie

Ne-am obisnuit deja. Chinezii pun baterii mari si incarcare rapida. Ca nu sunt cele mai eficiente baterii, stim asta. Ca incarcarea rapida nu este sanatoasa pentru baterie, stim si asta. Totusi, pe utilizatorul de telefoane mid-range nu-l intereseaza asta. Pentru o utilizare de aproximativ 2 ani (nu cred ca un astfel de telefon poate fi folosit mai mult) este fix ce ai nevoie.

Baterie ofera suficienta viata telefonului incat sa fie utilizat intens toata ziua, iar seara sa-l bagi la incarcat 30-40 min si sa o iei de la capat a doua zi. Nici nu are multi consumatori, deci este ok.

Camera foto

Nu o sa mananc rahat. Telefonul asta m-a dat pe spate la capitolul foto. O sa ma plang in continuare de implementarea foarte proasta a functiilor in meniul camerei si de simplul fapt ca nu poti folosi cei 64MP in viata de zi cu zi.

Telefonul are o camera princiapala de 64MP, dar nu o sa o folosesti la capacitate maxima. In mod normal o sa tragi fotografii la 12MP, iar daca vrei sa folosesti tot senzorul trebuie sa cauti modulul dedicat de 64MP in meniul camerei. Nu pot intelege asta….

Mai are o camera Macro de 2MP si o camera ultra wide de 8MP.

Fotografiile sunt foarte bune ziua. Chiar si noaptea stie sa traga foarte bine in Night Mode. Unele poze chiar m-au surprins.

Din pacate nu am avut foarte mult timp sa fac multe fotografii. Va las cateva poze mai jos.

Totusi, filmarile sunt slabute.

Software

Telefonul are aceeasi interfata realme cu care ne-am obisnuit. Simpla, intuitiva si placuta. Are cateva aplicatii preinstalate. Fix cele de mai jos din poza.

Mi-a placut functia de extindere a memoriei RAM intr-un mod virtual. Practic iei din memorie de stocare si o transformi in memorie RAM. Interesant. In afara de asta nu am gasit nimic special la acest telefon. Este un Android mid-range, se misca bine, putin lag pe ici pe colo dar in rest numai de bine.

Pret si disponibilitate

Recomand telefonul daca vreti sa va luati unul nou si vreti sa aruncati o avere pe el. Mi se pare ca se descurca bine.

Bundle realme 9 Pro 5G (6+128 GB) + castile Buds Air Neo 2 – 1399 RON

Bundle realme 9 Pro 5G (8+128 GB) + calştile Buds Air Neo 2 – 1499 RON

O sa fie disponibil de maine la eMAG si Flanco.