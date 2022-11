Realme C33 scurta prezentare: un telefon de buget cu baterie mare

Zilele astea am butonat putin un Realme C33, un telefon de buget cu o baterie mare, display generos si memorie interna suficienta.

Experienta mea cu telefoanele realme a fost una buna. Am testat in trecut cateva modele si n-au fost rele deloc. Astazi o sa va prezint un telefon de buget, realme C33, care se adreseaza tinerilor sau poate parintilor mai in varsta.

realme C33, pe numele sau, este un smartphone cu Android 12, cu 4 GB memorie RAM si 128 GB memorie interna. Acesta are o baterie de 5000 mAh, display de 6.5 inch cu rezolutie HD si un procesor octa-core Unisoc Tiger T612.

Cu o astfel de configuratie va rula cele mai populare aplicatii se social media si se va descurca excelent la acest capitol. Ecranul generos de 6.5 inch il face sa fie util si pentru filme, plus ca este HD. Nu exceleaza el in bataia soarelui dar iti faci treaba cu el.

In fine, acesta este un telefon de buget, insa care se misca mai mult decat decent si are un display bunicel. Mai mult, are senzor de amprenta pe butonul de pornit-oprit si un breton destul de mic pe partea frontala.

Mi-a placut senzorul de amprenta ca este rapid. Amplasarea lui este corecta si ajungi usor la el. O implementare in display ar fi costat mai mult, iar daca l-ar fi pus pe spate ar fi stricat din design. Asa il ai la indemana ca oricum pornesti telefonul din buton.

Design-ul este unul reusit. Pare un telefon robust, rezistent la socuri. Este din plastic dar arata bine pe spate. Are si un mic breton.

E ideal pentru parinti sau persoane care nu folosesc intens telefonul, dar care vor sa se bazeze pe o baterie cu durata de viata destul de mare, pentru ca cei 5000 mAh ofera minim doua zile de autonomie in conditii de folosire normala, si probabil chiar mai mult daca il menajezi sau il folosesti lejer.

Camera foto nu este deloc wow. Este buna cat sa faci niste poze pe repezeala, dar nu sunt de postat pe Instagram. Sa nu aveti mari asteptari de la ea.

Recunosc, ar mai fi mers inca vreo 4 GB RAM, sa fie macar 8 GB si ar fi mers o mufa de alimentare USB-C in loc de Micro-USB. Suntem totusi in 2022.

Telefonul il gasiti la ~900 lei.