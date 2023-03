realme C55 – telefon accesibil cu specificatii bune si Dynamic Island

realme C55 este un nou telefon accesibil pentru tineri, insa ne-a surprins placut prin atentia la detalii si specificatii chiar bune pentru un telefon cu un pret mic. Merita sa-l luati in calcul si va explic mai jos ce ne-a placut si ce nu ne-a placut la el.

Specificatii

Ecran 6.72 inch cu rezolutie FHD la 90Hz

Procesor MediaTek Helio G88

Baterie de 5000mAh

Incarcare rapida 33W SUPERVOOC

Camera de 64MP

7.89mm grosime

6GB RAM

128GB stocare

Design

De la primul contact ne-a placut. Este un telefon subtire si foarte usor, realizat in totalite din plastic. Daca doar l-ai vedea nu ti-ai da seama ca este un telefon ieftin, din contra. Spatele texturat si cu o vopsea mată il fac sa para mai scump decat este.

Arata elegant, iese in evidenta atunci cand este pus pe masa si chiar a atras privirile multor prieteni. Cand le-am spus cat costa nu m-au crezut.

Se simt placut, este usor si inclusiv marginea este dintr-un plastic mat. Nu retine amprentele, iar in zona camerei este plastic glossy care evidentiaza cumva zona respectiva.

Butoanele de volum si cel de power sunt pe partea dreapta, iar cel de Power integreaza si senzorul de amprenta. Este rapid si foarte precis. Doar pe muchia de jos mai gasim un port USB C, un jack pentru casti si difuzorul.

Inelele camerelor foto sunt cromate, de aici poate si senzatia de telefon mai scump + spatele texturat care lasa impresia de metal. Este foarte bine realizat, te pacaleste frumos si chiar nu se simte rau.

Sunet

Din pacate are doar un difuzor in partea de jos. Se aude decent, nimic wow. Totusi, este un telefon accesibil si nu le putem avea pe toate. Dar are un mare plus din partea mea pentru jackul de casti.

Camera foto

Cu o unitate de 64MP care poate fi folosita inclusiv la capacitate maxima, adica folosind modul dedicat de 64MP, consider ca este o camera foto foarte OK pentru banii astia. A doua camera este doar un senzor de profunzime. Practic nu are camera de zoom sau ultra wide. Pozele sunt bune, HDR-ul isi face treaba eficient si declansarea este mai rapida decat ma asteptam.

Nu sunt cele mai luminoase fotografii, dar sunt destule detalii in ele. Chiar si cele cu zoom se vad bine, desi este digital. Chiar este un telefon foarte bun pana aici. Nici filmarea nu e rea, dar nu stie mai mult de FHD la 60FPS.

Ecran

Am ramas placut surprins. La 90Hz si rezolutie Full HD + o diagonala generoasa de 6.7 inch, acest ecran este ideal pentru filme, continut multimedia si jocuri. Este rapid, se vede clar si culorile sunt foarte ok. Nu este extrem de luminos, dar iti faci treaba cu el. Excelent la acest capitol.

Interfata

Ruleaza interfata realme UI 4.0, cea care aduce si Dynamic Island. Nu stiu daca se numeste asa sau nu, dar este clar ca s-au inspirat de la Apple. De exemplu, atunci cand bagi telefonul la incarcat se intampla asta.

In rest interfata este una placuta, prietenoasa si intuitiva. Am lasat niste capturi de ecran. N-am avut probleme cu ea in perioada cand am folosit telefonul. Este destul de personalizabila.

Baterie si incarcare

Bateria de 5000mAh este una deja standard pentru realme, toate telefoanele lor au aceeasi baterie. Totusi, realme ne-a promis ca nici un telefon din gama lor nu va veni fara incarcare rapida, si ca minimul va fi de 33W. Adica fix ce avem noi aici. Consider ca este un pas important si incarcarea rapida nu trebuie sa lipseasca de pe nici un telefon.

In cazul de fata, telefonul se incarca foarte repede iar autonomie este foarte buna, te tine doua zile lejer daca esti cuminte.

Totusi, procesorul MediaTek Helio G88 nu este cel mai performant, de aici si autonomia mai buna. Nu este un telefon care va rula jocurile moderne fluent, insa iti faci treaba cu el pentru taskurile generale si jocuri mai slabute.

Pret si concluzie

realme C55 este un telefon care stie exact ce ofera si care este nisa lui. Daca ai nevoie de multa memorie la bani putini, un ecran exceptional si o autonomie buna, atunci merita sa-l cumperi. Il gasesti la eMAG.