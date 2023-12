realme GT5 Pro a fost lansat in China si imparte multe specificatii cu OnePlus 12

realme GT5 Pro a fost lansta astazi in China si imparte multe date tehnice cu OnePlus 12. Ambele telefoane fac parte din aceeasi familie si este normal sa fie similare. Totusi, realme pare sa se laude mai mult cu anumite caracteristici.

Foloseste acelasi SoC Snapdragon 8 Gen3 si acelasi ecran de la BOE cu 120Hz, 4500nits luminozitate maxima, 1000nits luminozitate maxima manuala si 1600nits luminozitate maxima generala. Ocupa primul loc in industrie la cele trei categorii de luminozitate. Este 1.5K, are 2160Hz PWM si 450PPI.

Raportul corp-ecrna este de 94.20% si are o rata de refresh variabila intre 0.5Hz si 144Hz. Are Dolby Atmos, Pro XDR si este certificat TUV.

Pe partea de foto avem acelasi senzor principal ca pe OP12, adica Sony LYT 808. Este cea mai mare camera foto principala pusa pe un telefon realme cu senzsor de 1/1.4 inch si f/1.69. Are engine Super Light Imaging si algoritm ProLight.

De asemenea, camera periscop sau telephoto cum se mai numeste, are senzor IMX890 si este cel mai mare senzor pus pe o astfel de camera, similar in dimensiune cu senzorul principal. realme a colaborat cu Qualcomm si ArcSoft pentru hardware-ul optic si puterea de calcul a procesorului de imagine.

realme GT5 Pro vine cu platforma mobilă Snapdragon 8 Gen 3. Comparativ cu generația anterioară, performanța CPU este îmbunătățită cu 30%, performanța GPU este îmbunătățită cu 25%, performanța AI este îmbunătățită cu 98% iar eficiența energetică este îmbunătățită cu 40%.

Are o racire performanta cu o suprafata totala de 12.000m2, trei canale de disipare a caldurii si va mentine platforma rece inclusiv in gaming pentru a preveni supraincalzirea.

Bateria este de 5400mAh cu incarcare rapida la 100W pe fir si 50W pe wireless, la fel ca OP12. Vine cu senzor IR, difuzoare duble cu Dolby Atmos, protectie IP64 si interfata realme UI 5.0.

Este lansat in China si zvonurile spun ca nu va ajunge in Europa cum nici GT3 nu a ajuns in Europa. Nu, GT4 nu exista deoarece cifra 4 este considerata cu ghinion si au decis sa treaca peste ea.