iMessage nu este popular in Europa si nu va fi (inca) reglementat

In SUA este alta poveste. Acolo iMessage este extrem de popular si reprezinta o functie vitala pentru utilizatorii de iOS. In Europa mai putin. Tocmai din acest motiv UE ar putea sa nu reglementeze acest serviciu de mesagerie.

Vorbim despre actul privind pietele digitale sau European Union’s Digital Market Act (DMA), care va cere aplicatiilor de mesagerie sa fie interoperabile. Decizia finala nu este definitiva, iar asta inseamna ca iMessage nu va trebui sa fie neaparat functional cu alte servicii precum WhatsApp sau Messenger de la FB.

Cu cateva luni in urma, UE a declarat ca 22 de servicii intra sub incidenta DMA. S-au luat in vizor sase companii: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta si Microsoft. Cu toate astea, Apple a nuntat ca iMessage va integra RCS, o actualizare a protocolului SMS/MMS, de anul viitor, deci si utilizatorii Android vor putea trimite poze si filmari catre un iOS si invers.

Ce va face UE mai departe nu stim, dar probabil ca iMessage nu conteaza pentru ei atat de mult si se vor concentra pe WhatsApp si Messenger.