realme rupe topurile in Europa

De cand a intrat realme pe piata din Europa, compania a crescut in fiecare trimestru. Real vorbind, atat Xiaomi cat si Oppo au crescut simultan din simplul fapt ca Huawei nu mai este relevanta.

Asadar, s-a facut loc pentru altii. realme are o crestere de 177%, iar in 11 tari europene sunt in top 5 la vanzari. De exemplu, in Europa de Vest au avut cresteri uriase. In Franța, Germania, Italia și Spania au avut o creștere anuală de 443%, 2809%, 352% și respectiv 223%. Astfel, realme și-a consolidat poziția în top 5 în toate cele patru țări.

Iar in Europa de Est si Centrala, in tari precum Polonia, Cehia, Grecia si Slovenia, realme este in top 4.