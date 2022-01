Recensământ 2022. Salariaţii care se vor autorecenza vor primi o zi liberă suplimentară

Recensământul este o operație administrativă care constă în înregistrarea statistică a datelor supuse observării, spre exemplu: populația, animalele, vehiculele, etc. dintr-o țară sau dintr-o regiune dată.

Scopul recensământului este obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației, a structurilor sale demografice și socio-economice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și a condițiilor de locuit a populației țării, date asupra veniturilor populației și altele. Datele care se obțin în urma recensământului depind într-o măsură directă de întrebările care sunt incluse în chestionarele de recensământ, care pot fi diferite de la un stat la altul în dependență de informația care necesită a fi obținută în cadrul recensământului.

În România s-au făcut, până acum, 13 recensăminte naționale (în 1838 , 1859 , 1899 , 1912, 1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 și 2011).

Despre ultimele două îmi aduc aminte și eu: la cel din 2002 am ratat ocazia să particip ca recenzor, pentru un ban în plus, iar cel din 2011 m-a prins cu casa în construcție, iar recenzorul de la primăria Șag nu prea știa cum să mă treacă – locuitor al comunei, că am casa aici, sau al Timișoarei, că aveam carte de identitate pe apartamentul de acolo.

Ei bine, de data asta, pentru că suntem deja de două decenii în mileniul III, statul român s-a gândit să ofere opțiunea de autorecenzare… online! Iar cei care aleg să facă asta primesc o zi liberă de la locul de muncă. Practic, dacă îți faci anul acesta și recensarea și cele trei doze de vaccin, ai patru zile libere în plus!

Progamul se va desfășura între lunile februarie și iulie 2022, dar încă nu se știe dacă va începe fix pe 1 a lunii și se va termina pe 31. Dacă ar fi să mă hazardez la un pronostic, e posibil să înceapă la timp, dar să se finalizeze prin august pentru că nu avem destui respondenți.

Procedura va fi simplă. Tot ce va trebui să facem este să intrăm pe site-ul recensamantromania.ro, iar aici gasim trimiterea spre platforma unde vom putea completa chestionarul. Platforma nu este disponibilă acum, insa ea va putea fi accesată imediat cum se va da startul recensământului.

Iar pentru cei care nu au posibiliate sau nu se descurcă să îl completeze online, sunt două variante de ajutor: fie merg la primărie, unde un angajat îi va îndruma, fie vor primi acasă un recenzor. Deci, cam cum se proceda pe vremea lui Ilie Moromete, Tudor Bălosu, Gheorghe Cocoșilă, Stan Țugurlan și Marmorosch Blank.

Atenție, sunt prevăzute și amenzi dacă nu colaborați cu recenzorul sau dacă acesta din urmă divulgă informații confidențiale. Asta dacă vă considerați cumva daci liberi, sarmați independenți sau ființă umană superioară și refuzați chestionarea… 🙂

Apropo – știți ce are în comun recensământul nostru cu Jocurile Olimpice de la Tokyo și ultimul Campionat European de Fotbal? Toate trei au fost amânate cu un an, din cauza pandemiei! 🙂