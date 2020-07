Reduceri la PC Garage pentru carcase, surse si coolere

PC Garage are o campanie noua cu reduceri bune la sistemele de racire, surse si carcase. In fiecare an, odata cu venirea verii si a temperaturilor de peste 28 de grade, PC Garage lanseaza campania cu reduceri dedicata carcaselor si sistemelor de racire.

Astfel, in perioada 13 – 26 Iulie 2020 cei care vor achizitiona orice produs din categoriile carcase, surse, coolere, ventilatoare si pasta termoconductoare, vor beneficia de minim 20% reducere. Printre reducerile cele mai interensate am gasit:

Toate oferta o gasiti AICI.