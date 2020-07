Puneti-va camera de bord cand plecati in concediu

Am mai spus asta si in trecut si continui sa o spun si acum. O camera de bord este sfanta mai ales atunci cand plecati la drum lung sau in concedii prin alte tari.

Conform unui studiu recent realizat de Hospitality Culture Institute, jumatate dintre romani aleg pentru anul acesta destinatii in Romania, iar 35% nu si-au planificat inca zilele libere. Cel mai frecvent mijloc de deplasare atunci cand romanii pleaca in concediu este masina personala. Este destul de clar de ce asta daca nu cumva discutam despre Creta sau alte insule sau tari foarte indepartate. Desi anul trecut am vazut un Renault Megane in Creta cu numere de Bucuresti. Mai exact in zona de sud a insulei.

Dat fiind faptul ca foarte multi aleg sa plece cu masina si Romania este nr 1 la accidente rutiere, sansele sa se intample o nenorocire sunt destul de mari. Mio ne-a sugerat cateva cateva exemple de camere bune pe care sa vi le recomandam in concediu.

Trebuie sa intelegem ca nu sunt doar un simplu accesoriu ci pur si simplu un partener de drum care nu ar trebui sa lipseasca din nici o masina. In caz de accident filmarea este proba! Nu o spun eu ci politia. Cand am fost implicat intr-un accident politistul mi-a spus sa-mi pun camera si pe fata si pe spate pentru ca filmarile sunt luate ca probe. Si fix asta am facut. Am luat o camera de la Mio, MiVue 798 si filmez si in fata si in spate.

Mio MiVue C312/C314 – este o camera ce filmeaza Full HD, are ecran de 2 inch si unghi de filmare de 130 de grade. Inregistreaza Full HD cu 30FPS, filmarile sunt clare si este cea mai simpla si ieftina optiune. Costa 269 lei la Altex. Mio MiVue C540/C541 – este o gama medie si ofera un senzor de la Sony ce poate filma Full HD cu 30 FPS. Are tot unghi de 130 de grade, dispune de mod parcare, mod fotografie si poti pune si o camera pe spate, MiVue A30. Costa 319 lei la eMAG. Mio MiVue 792 Wi-Fi – este o camera de top ce ofera si Wi-Fi si inregistreaza Full HD la 60FPS. Filmarile sunt foarte clare si nopatea, unghiul este de 140 de grade, dispune de GPS, si are un senzor Starvis CMOS de top. Este cea mai buna solutie si poti monta si pe spate o camera. Costa 729 lei la eMAG. M760 este o camera pentru motociclisti ce ofera filmare bi-directionala permanenta pentru intreaga calatorie. Are senzor de la Sony cu f/1.6 pentru a capta cat mai multa lumina, este rezistenta la apa si praf si are o carcasa metalica. Costa 1899 lei la eMAG.

Va las si o mostra video sa vedeti cum filmeaza camera mea, Mio MiVue 798.