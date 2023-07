Reduceri la Tesla prin programul de recomandari

Tesla a lansat o noua campanie de reduceri insa sub alta forma, prin programul de recomandari. Reducerile sunt intre 2500 si 4500 lei (adica intre ~500 si ~900 Euro) si se aplica daca faci comanda printr-un link de recomandare, cum e cel de AICI.

Practic, daca comanzi o Tesla Model 3 sau Model Y vei primi din start, pe factura, 500 euro reducere. Iar daca faci o comanda pentru un X sau S, 900 Euro. Linkul nostru de recomandare este ACESTA si pe voi nu va costa nimic in plus, din contra castigati, iar noi primim niste puncte care pot fi transformate in incarcari gratuite la SuperCharger sau alte gadget-uri.

Foarte probabil sa va doriti sa luati masina prin programul Rabla Plus, insa acesta incepe din nou in septembrie. Dar ca sa va asigurati pretul de acum, in caz ca se vor mai scumpi, puteti face de pe acum comanda. In cazul unei ieftiniri Tesla o sa va actualizeze pretul in jos pe comanda existenta. Iar daca doriti masina chiar acum, sau aveti Rabla aprobat pe persoana juridica, vedeti ca mai sunt unele Model Y pe stoc.

Apropo, deja conduc o masina electrica de aproape 3 ani de zile (am inceput cu un Zoe si intre timp am schimbat doua Tesla), deci daca vreti un feedback despre asta, lasati un comentariu in sectiunea dedicata. Altfel, puteti sa urmariti vlogurile mele (unde n-am mai postat de ceva vreme, dar doresc sa revin) despre calatoritul electric.