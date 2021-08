Review cameră de supraveghere TP-LINK Tapo C310: raport excelent calitate-preț

Prin 2011, când finalizam interiorul locuința proprie, aș fi avut tare mare nevoie de o astfel de cameră. Asta pentru că mi-a fost spartă de 1,5 ori* casa. Sper ca pe voi să vă ajute astfel de review-uri pentru a nu păți ca mine.

*De 1,5 ori, pentru că prima dată au ”reușit” doar să zgârie ușa. Abia a doua oară le-a ieșit. Și pentru că zona era nouă, iar primăria nu trăsese utilitățile acolo, nu aveam curent pentru camere.

Specificații

Tehnologie Night Vision (Detecție mișcare, Alarmă sonoră și luminoasă) Rezoluție senzor (pixeli) 3 MP Rezoluție video (pixeli) Quad HD Interfața Wi-Fi Ethernet Microfon Bidirecțional (Two way audio) Management Da WEB/Aplicație Lentile F/NO: 2.2; Focal Length: 3.89mm Protocoale suportate 802.11b/g/n Alimentare 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A LED-uri indicatoare Da Dimensiune (mm) 142.3 x 64.3 x 103.4 mm Altele Criptare AES 128 bit cu SSL/TLS, Securitate Wireless – WPA/WPA2-PSK

Ambalaj și accesorii

Cutia este relativ mică, ușor de cărat într-o mână, chiar și de cineva mai mic. În interior avem camera, cablul de alimentare, dibluri, șuruburi, mecanism de prindere pe peretefolie de protecție pentru lentilă și ceva broșuri care te ajută să o montezi.

Pentru o cameră de monitorizare ai tot ce trebuie și nimic mai mult. Sometimes less is more spun englezii.

Design

Camera este construită pentru o utilizare exterioară. Prin urmare, culoarea aleasă este albă*, pentru a se potrivi cu aproape orice mediu (tencuială, ceranică, indiferent de culoare.

Știu, este o non-culoare, am avut discuția asta cu fiică-mea, în timp ce mă ajuta cu montajul! :)

Îmi place cum se potrivesc antenele pentru recepția semnalului WiFi cu restul corpului și cu partea neagră, unde este amplasată lentila. Dacă l-aș fi desenat eu, TP-LINK Tapo C310 ar fi avut ledul roși și ar fi spus calm, de fiecare dată când îi dai comenzi prin Google Assistant sau Amazon Alexa, următoarea frază:

I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that.

Din fericire pentru voi, nu un obsedat de 2001: A Space Odyssey a realizat partea de design sau de configurare. 🙂

Utilizare

Montajul se face extrem de ușor (la mine a fost și mai simplu, că am poziționat-o peste senzorul de mișcare de la bec), mai dificil este să introduci cardul microSD în slotul lui. Asta pentru că ai nevoie de o șurubelniță subțire rău de tot. Norocul meu că mi-a rămas una de la lanțul de drujbă! Din aplicație o legi și la rețeaua wireles, dar doar la cea de 2,4 GHz, pentru că nu este compatibilă cu cele de 5 GHz.

Apropo de montare, se poate face asta liniștit și în zone neacoperite de tavan/acoperiș, pentru că are certificare IP.

Apoi urmează setarea de pe telefon. Pentru că este extrem de comod, am apreciat faptul că aplicația dedicată – Tapo – te lasă să configurezi, să controlezi și să verifici facil camera. După instalare, descarci aplicația, cauți camera, et voilà. Iar de aici poți interacționa cu toate gadgeturile TP-Link pe care le ai, nu doar cu una singură. Și tot de acolo poți să o conectezi la asistenții Google sau Alexa.



De aici poți verifica feed-ul live al camerei, poți seta cum să reacționeze la declanșarea alarmei, poți seta perimetrul, poți interacționa cu cei care sunt la ușă/poartă sau poți salva filme/poze. Chesti de bază, veți zice, dar care au marele avantaj că nu se întâmplă doar pe hârtie, ci și în realitate. Am putut seta, spre exemplu, un perimetru la care camera să reacționeze și să îmi trimitp mesaje push pe telefon. Dar, dacă chiar vreau, pot seta camera să redea un sunet la încălcarea perimetrului. Asta este extrem de fain dacă ai animale de companie pe care nu le vrei toată ziua pe acolo, pentru a te notifica TP-LINK Tapo C310 de asta. Eu am trei pui de pisică tare jucăiși, dar extrem de dornici să treacă prin grădina din față. După două zile s-au calmat, pentru că alarma sonoră le-a speriat. Chestia asta este bună și dacă pleci de acasă și e întuneric într-o anumită zonă, sau la casa de vacanță.

Pentru că are microfon și difuzor, poți foarte ușor vorbi cu curierii, care îți aduc pachetele. Mi s-a întâmplat când a ajuns un pachet cu produse pentru review, iar eu eram într-o ședință la lucru. Cum mă știe deja curierul că lucrez de acasă, m-a claxonat, în loc să mă mai sune. Iar eu am pornit opțiunea camerei și l-am rugat să deschidă poarta și să lase pachetul pe treptele terasei de la intrare. Asta mi-ar fi de folos și dacă sunt plecat și au rămas pruncii singuri acasă, pentru că nu realizează cel de la poartă că nu sunt acasă.

Senzorul de 3 megapixeli este îndeajuns pentru scopul pentru care a fost montat pe cameră – să poți vedea clar cine trece prin fața casei sau cine te sună la interfon (asta dacă mai ai nevoie de interfon, pentru că mie mi-ar fi îndeajuns un sistem de astfel de camere). Iar Nighe Mode este destul de bine realizat pentru a permite astfel de observații și pe timpul nopții.

Preț și concluzie

La Altex este disponibilă cu 269,49 lei, iar la eMag, cu 260,99 lei. Prețul mi se pare corect pentru ce știe și poate TP-Link Tapo C310, așa că verdictul meu este unul pentru achiziția ei.

Bineînțeles că veți găsi produse mai calitative sau mai ieftine, dar cred că avem de-a face cu un best buy aici.