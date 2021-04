Review căști true wireless vivo TWS Earphone Neo

Căștile TWS (true wireless) au câștigat tot mai mult teren în ultima vreme. Până la urma, era oarecum normal, pentru că sunt căsti mici, ușor de transportat și de folosit. Iar cum, mai nou, smartphone-urile vin fără mufă audio jack, devin un must have.

vivo TWS Earphone Neo vor fi comercializate în două culori – Moonlight White și Starry Blue. Eu am primit la teste varianta albastră. Culoarea este aceeași pentru căști, dar și pentru cutia în care se păstrează și se încarcă.

Specificații

Dimensiuni 33.9 x 18.6 x 16.5 mm căștile și 58.1 x 51.6 x 24.0 mm încărcătorul Greutate 4.7 g căștile și 45.7 g, tot ansamblul Protecție IP IP54 waterproof (căști) Format half-in-ear Frecvențe 20Hz-20000 Hz Conectivitate Dual-Channel Transmission 2.0, AI Dynamic Low Latency, Bluetooth 5.2 Acumulator 400 mAh, 415mAh (TYP), cu o capacitate de încărcare de 25mAh (Min.) x 2; 27mAh (TYP) x 2 pentru căști. Încărcare prin mufă USB Type-C Altele AI Noise Cancelling, codec aptX Adaptive/AAC/SBC, wear detection cu doi senzori built-in încorporați, comenzi touch pe cască (dublu tap, apasă și menține, slide)

Ambalaj și accesorii

Căștile vin într-o cutie de carton de culoare albă, pe care sunt trecute specificațiile și care conține, pe lângă căști și cutia lor de încărcare, un cablu USB la USB-C, pentru încărcare, și două broșuri. Destul de interesant, acestea din urmă nu conțin limba engleză, așa că mi-am folosit cunoștințele latente de franceză. 🙂

Design

Căștile sunt de tipul half-in-ear, după modelul celebrelor deja Apple EarPods. Cutia de încărcare este ovală și lucioasă. Personal, când am văzut-o m-a dus cu gândul la 2001: Space Odissey. Pare ceva venit din acel monolit decoperit pe Lună. Sau, poate, sunt doar eu obsedat de filmul ăsta!!! Oricum ar fi, cutia nu este prea mare pentru a putea fi purtată în buzunarul pantalonilor, iar designul fără colțuri face toată treaba asta comodă. Singura mea remarcă negativă ar fi legată de faptul că aceasta va aduna toate amprentele, datorită materialului folosit. Cum însă nu o foloseam decât pentru păstrare/încărcare, nu m-a deranjat într-un mod deosebit.

Utilizare

Pentru a putea folosi căștile este nevoie să instalezi o aplicație dedicată din PlayStore: vivo Earphone. Din câte am văzut, nu este disponibilă o aplicație și pentru iOS. 😉 Cum am utilizat în aceeași perioadă și un smartphone vivo, conectarea se făcea automat. Cred că aplicația ajută pentru alte tipuri de telefoane. Oricum, mi-a plăcut că, din momentul în care am deschis cutia, căștile se conectau la telefon, arătând și capacitatea rămasă.

Sunetul redat este unul corect, cu volum peste ce oferă alte produse similare, dar cu un bass nu atât de accentuat pe cât mi-aș fi dorit, când ascultam Ruff Riders de la DMX.

În ceea ce privește apelurile, se comportă foarte bine, atât pentru mine, cât și pentru persoana cu care discutam. Chiar și afară, pe vreme cu vânt sau în zone cu trafic auto puternic, nu am avut plângeri de la cei cu care am discutat. Și nici eu nu am avut probleme în a înțelege ce spune interlocutorul.

Căștile au două funcționalități care permit utilizarea facilă a acestora – cea de slide for volume și wear detection. Prima permite controlul volumului (al telefonului, nu al căștilor) sau acceptarea/închiderea unui apel. Am folosit căștile și la laptopul de serviciu, la un moment dat, pentru că uitasem căștile pe fir acasă, iar chestia asta mi-a fost foarte la îndemână. A doua opține întrerupe redarea sunetului, când scoți casca din ureche. Este foarte la îndemână dacă asculți audiobooks, rețete sau documentare online. Pentru cei cu copii, care au parte de tot felul de întrebări de la aceștia, este mană cerească să nu trebuiască să dai înapoi clipul de fiecare dată când ești întrerupt.

Deși apare specificat că are Google Assistant inclus, nu am reușit să îl pornesc decât cu comanda vocală, nu și prin apăsarea zonei de interacțiune tactilă de pe lateralul lor.

Căștile sunt comod de purtant, dar nu le recomand la activități sportive, pentru că nu au și parte cauciucată. De altfel, eu nu am prea putu folosi decât casca stângă, pentru că din urechea dreaptă îmi tot cădea. Cred că am o problemă eu, nu căștile, însă! 🙂

Din pozele de mai sus se vede clar că, deși folosesc vivo TWS Earphone Neo, din față este greu de observat asta. Poate așa se explică de ce se uita lumea ciudat la mine, când plimbam câinele.

Autonomie

Am utilizat căștile două ore în continuu, până s-au descărcat singure. Specificațiile spun că pot fi folosite până la 4.5 ore, pe modul standard de audiție, iar o încărcare a cutiei permite refolosirea până la 22.5 ore. Încărcarea completă a căștilor se face în 45 minute, iar a cutiei în 100 minute.

Per ansamblu, vivo TWS Earphone Neo pot fi folosite fără probleme și în rol de căști pentru lucru, fără a avea probleme că rămâi fără baterie în mijlocul unei ședințe, mai ales că pot fi folosite și individual.

Preț și concluzie

Nu am găsit încă listate căștile, așa că pot să vă ofer doar cotația prin străinătățuri – între 3 și 400 de lei. Personal, mi se par extrem de atractive dacă sunt listate mai aproape de 300 de lei. Dacă nu aș avea deja o pereche de căști, le-aș pune pe lista scurtă pe acestea.

