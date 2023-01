Review: Este smartwatch? Este gadget medical? Este Huawei Watch D!

Pentru mai tineri, dacă nu știți la ce fac referire în titlu, vă las mai jos scena din serialul original.

Pentru că așa este și Huawei Watch D – parte smartwatch, parte smartband și parte dispozitiv medical. În esență, acesta este un smartwatch care permite măsurarea ritmului cardiac, prin intermediul unui modul cu un senzor ECG de înaltă performanță. Acesta acceptă înregistrarea datelor ECG și generarea imediată de rapoarte ECG1 pentru tensiunea arterială. Partea interesantă este că face asta fiind certificat de Ministerul Sănătății din România, prin intermediul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Asta înseamnă că dispozitivul poate fi considerat unul medical de tip II, conform noii aplicații Huawei ECG1. De asemenea, ceasul a primit și certificarea internațională europeană prin care se atestă faptul că poate fi utilizat ca dispozitiv medical.

Ambalaj, construcție și design

Watch D vine într-o cutie simplă, albă, de carton tare. Nimic impresionant la ea, pare un alt gadget chinezesc de duzină. La interior avem ceasul, câteva manuale cu indicații și specificații, o o brățară de silicon și una pentru măsurarea tensiunii arteriale suplimentare, încărcătorul magnetic, și un accesoriu de măsurat mâna. Acesta din urmă este important, pentru că permite alegerea corectă a brățării, care este importantă pentru măsurarea corectă a tensiunii arteriale.

Mi-a plăcut că încărcătorul este identic cu cele de la seriile GT (le am în teste și pe acestea, de aceea am putut observa asta), prin urmare, poți folosi și unul de la GT3 Pro, să zicem, dacă îl ai la îndemână.

Pentru cei mofturoși, designul nu este vreunul wow! Ba din contră, pare o brățară smart supradimensionată și… ”grasă”. Asta pentru că forma este dreptunghiulară, cu dimensiuni de 51 x 38 x 13.6 mm și greutate de aproximativ 41 grame. Deci nu este ușor de purtat de cei mai firavi. 🙂

Ceasul vine doar în culoarea neagră, are cadru metalic de aluminiu și panel AMOLED de 1,64 inchi, cu rezoluție de 456×280 pixeli, sistem de operare HarmonyOS 2.1 și certificare IP68.

Are două butoane pe lateral, pe partea dreaptă, cel de sus fiind pentru accesarea meniului, iar cel de jos pentru partea medicală.

Brățara este destul de lată – 30 mm – dar asta pentru a permite măsurarea corectă a presiunii sângelui. Între brățară și piele se află o altă brățară, din aterial texti și plăcut la atingere, care este gonflabilă și permite măsurătoarea. Partea bună este că este atât de fain făcută, că nici nu simți ceasul la mână.

Tot special este și sistemul de închidere, cu o cataramă în forma literei L. Acesta permite ceasului să nu cadă de la mână, chiar dacă se desface catarama.

Hardware și software

Huawei Watch D vine cu sistemul proprietar de operare HarmonyOS 2.1, cu conectivitate bluetooth 5.1, GPS și NFC disponibil, doar că acesta din urmă nu poate fi folosit pentru plăți. De asemenea, nici microfonul încorporat nu este utilizabil pentru a prelua apeluri, ci doar pentru asistentul virtual… care nu este disponibil în România.

Ceasul este compatibil cu dispozitive care rulează minim Android 6.0, HarmonyOS 2 și iOS 12.0 și are disponibili ca senzori: accelerometru, giroscop, optic pentru puls, de lumină ambientală, de temperatură, de presiune diferențială și senzor Hall.

Utilizare

Smartwatchul poate fi împerecheat cu telefonul prin intermediul aplicației Huawei Health, aceeași disponibilă pentru celelalte ceasuri din gama producătorului chinez. Nu aș fi crezut, dar aceasta comunică și cu Apple Health, pentru sincronizarea datelor monitorizate!

Dacă ai folosit anterior un alt ceas de la Huawei, sau treci ulterior la un alt model, vei putea păstra istoricul în aplicație. Bine, asta e valabil și la alți producători, cel puțin teoretic…

Cu ajutorul Huawei Health poți verifica nivelul bateriei, poți schimba fețele de pe ceas*, poți verifica istoricul activităților sportive, al somnului sau al măsurătorilor medicale.

*Înțeleg că nu este un ceas fancy, dar fețele disponibile nu sunt prea multe sau prea atrăgătoare. Unele păreau copiate de la brățările Xiaomi, altele erau puerile de-a dreptul, dar tot mi-am găsit câteva utilizabile și gratuite.

Deși nu este tocmai slim fit, nu m-a deranjat deloc cât timp l-a folosit, aproape două săptămâni, nici măcar când am dormit. Menționez asta pentru că am văzut unele remarci la reviewurile din www. Acum, poate sunt mai din topor eu sau dorm ca valiza în gară, dar nu am avut motive de plăngeri aici.

Ca și smartwatch clasic nu se prea descurcă și poate fi considerat, cel mult, un smartband (mult) evoluat. Adică, putem vedea notificările de pe telefon, indiferent de aplicația care le transmite, dar nu poți interacționa cu ele. Iar display-ul fiind destul de mare și dreptunghiular, ar permite asta. Ca și notă de subsol, nu îi prea înțeleg pe cei care doresc să răspundă în scris la mesaje de pe ceasurile rotunde!!!

Problema este că nu poți prelua apeluri, deși microfon există. Acesta este dedicat doar asistentului virtual, care nu este însă disponibil la noi. Poate, la un viitor update de software, se vor activa ambele opțiuni. Ar fi interesant să poți răspunde și la apeluri, dar și să poți dicta asistentului ce să răspundă în scris unui SMS.

Știți de ce mă bucur eu când testez brățări sau ceasuri inteligente? Pentru că folosesc alarma de la ele și nu pe cea de la telefon. Iar când te trezești la 06.30 AM, ai prefera să nu scoli toată. 🙂

Partea de fitness tracker există și oferă peste 70 de activități care pot fi monitorizate. Doar că înotul nu este una dintre ele. OK, mi-am dat seama de asta de când am văzut tipul protecției IP – 68 – care permite doar alergarea prin ploaie sau dușul cu el la mână, dar m-a dezamăgit asta. Practic, când mergi la SPA cu el, trebuie să îl lași la vestiar. Iar scopul unui astfel de gadget ar trebui să fie fix monitorizarea unor activități sportive cât mai uzuale, nu să fie la număr acolo! Bine că au lăsat sailing, dans (aici sunt câteva tipuri suportate chiar) sau curling, dar nu au putut include înotul sau purtarea la saună!

Nu sunt absurd, înțeleg că este dispozitiv medical mai mult decât smartwatch, dar am prieteni care chiar sunt interesați de achiziția lui, tocmai pentru funcția de tensiometru, dar care au dat înapoi la auzul informației că nu îl pot folosi în bazin. Pentru că, oameni buni, după o tură de înot, ei chiar ar avea nevoie de funcționalitatea asta de măsurare de puls sau tensiune! Bănuiesc că fix integrarea chestiei respective nu a permis și un standard IP mai bun…

Dar nu vei cumpăra acest ceas pentru funcționalitățile lui smart sau pentru a putea răspunde colegilor, când te întreabă: Que Hora Es? Nu, îl cumperi pentru certificarea de dispozitiv medical! E mult mai simplu să ai un aparat certificat de comisii specializate pentru măsurarea pulsului, a temperturii pielii, a saturației de oxigen, pentru electrocardiogramă și tensiometru!

Hipertensiunea arterială este cea mai răspândită formă de boală cardiovasculară din lume și o cauză majoră de evenimente cardiovasculare grave. Aproximativ 1,3 miliarde de adulți din întreaga lume sunt hipertensivi, dar numai 54% dintre adulții cu hipertensiune arterială sunt conștienți de starea lor, numai 42% sunt diagnosticați sau tratați și mai puțin de 21% și-au adus hipertensiunea sub control, potrivit OMS . Hipertensiunea arterială reprezintă o povară enormă nu numai pentru individ, ci și pentru întregi sisteme de sănătate.

La noi în țară situația este și mai gravă. Un studiu de acum opt ani arăta că aproximativ 40% dintre români au hipertensiune, însă doar trei bolnavi din şapte sunt trataţi corect. În plus, la noi este extrem de puțin răspândită prevenția, românii preferând să ajungă la medic abia când îi doare sau îi obligăă cineva.

Una dintre principalele provocări ale gestionării hipertensiunii arteriale este lipsa unor dispozitive fiabile de monitorizare a tensiunii arteriale (TA) care pot fi utilizate pentru a identifica persoanele hipertensive sau prehipertensive și pentru a monitoriza modificările TA la domiciliu sau în deplasare. Mai exact, este destul de greu să umbli cu tensiometru, fie el și din acela modern, după tine pe la sală, restaurant, la birou, acasă sau pe la prieteni, când mergi în vizită. Iar Huawei Watch D rezolvă această problemă – este certificat medical pentru așa ceva și are doar 1/25 din dimensiunea și 1/6 din greutatea tensiometrelor tradiționale pentru brațul superior. Acest design inovator asigură o măsurare ușoară a TA, în orice moment și în orice loc, de la birou la călătorii, permițând utilizatorilor să își urmărească oricând modificările tensiunii arteriale.

Atunci când utilizatorul îl poartă toată ziua, acesta nu interferează cu viața de zi cu zi și poate fi monitorizat în orice moment. Inginerii au avut în vedere o mulțime de considerații pentru a se asigura că Huawei Watch D este confortabil de purtat și în același timp precis de măsurat. Airbagul de 30 mm are formă de arc și este dublu stratificat, rămânând confortabil și sensibil la undele pulsului sanguin. Suprafața airbag-ului este îmbrăcată într-o husă din pânză care calmează pielea. Micropompa se potrivește în corpul compact al ceasului și este capabilă să ridice presiunea până la 300 mmHg, răspunzând pe deplin nevoilor de monitorizare a TA ale utilizatorilor hipotensivi. În plus, măsurătorile sângelui sunt lipsite de zgomot și neintruzive.

Am avut ocazia să îi testez acuratețea chiar în timpul testării pentru review. Am mers la Centrul Regional de Trasfuzii pentru a dona sânge (apropo, cei de acolo duc lipsă de donatori!) și mi-am măsurat tensiunea cu ceasul, cu un tensiometru modern și clasic, cu stetoscop. Toate trei măsurătorile au fost în aceeași zonă, diferind prea puțin. Bine, ar fi fost cam greu să fie identice, pentru că erau făcute în serie, nu paralel. 😛

Pentru cei mai puțini informați, Huawei oferă chiar și un ghid pentru măsurătoare:

În plus, mai puteți folosi funcționalitățile de electrocardiogramă, măsurare a temperaturii pielii (asta mi se pare utilă când lucrezi afară, pe frig sau caniculă), a pulsului și a saturației de oxigen (foarte utilă pentru anumite boli).

Ceasul dispune de tehnologia Huawei de monitorizare a somnului, HUAWEI TruSleep 2.0TM. Aceasta poate efectua monitorizarea stadiilor de somn, monitorizarea în timp real a ritmului cardiac și monitorizarea respirației în somn. În plus, evaluează calitatea somnului fără a perturba somnul utilizatorului.

Partea de monitorizare de stress nu m-a impresionat prea mult, așa că nu am prea aruncat un ochi peste ea.