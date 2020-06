Review Fractal Design Celsius+ Prisma S28 & S36 – coolere all-in-one cu performanțe de top

Fractal Design a lansat acum câteva săptămâni o nouă gamă de coolere all-in-one bazate pe design-ul Asetek 6th gen. Noua generație poartă denumirea de Celsius+ și este disponibilă cu radiatoare de 240, 280 sau 360 mm, în variante Prisma sau Dynamic. Cele Prisma dispun ventilatoare Prisma AL-12 sau AL-14 cu RGB adresabil, în timp ce modelele Dynamic vin cu ventilatoare Dynamic X2-GP12 și X2-GP14, fără RGB, dar cu valori mai bune pentru airflow și zgomot. Indiferent de varianta pe care o alegeți, setul de funcționalități rămâne neschimbat. Toate modelele au iluminare RGB pe waterblock, dispun de fan hub pe radiator, care simplifică foarte mult procesul de instalare și pot opera în două moduri: auto și PWM. Modul PWM se supune fan curve-ului plăcii de bază, în timp ce modul auto este optimizat pentru un nivel de zgomot cât mai redus și funcționează pe baza temperaturii fluidului din loop. Modelele pe care le voi aduce în discuție în cadrul acestui review sunt Celsius+ Prisma S28 și S36, disponibile deja pe piață la prețuri de 179.99, respectiv 214.99 Euro.

Specificații:

Socket-uri suportate Intel: 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 și 2066 AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, TR4 (cu adaptorul inclus în cutia procesorului) Dimensiuni radiator S28 143 x 30 x 324 mm Dimensiuni radiator S36 123 x 30 x 403 mm Înălțime CPU block 45 mm Diametru CPU block (cu fitting-uri) 86 x 75 mm Turație pompă 800 – 2800 RPM, 3500 RPM în thermal protection (>60 °C temperatura fluidului) Presiune maximă pompă (50 °C) 5.396 kPa / 1.46 mm H2O MTTF pompă 50.000 ore Turație ventilator S36 500 – 2000 RPM Airflow ventilator S36 85.71 CFM Turație ventilator S28 500 – 1700 RPM Airflow ventilator S28 103.9 CFM Conector ventilator PWM (4 pini) Control RGB 5 V, standard ARGB (3 pini) Altele fan hub integrat pe radiator, brațe flexibile pompă, garanție 5 ani

Accesorii și construcție

Coolerele sosesc în cutii de carton și sunt bine protejate la interior prin covraje de carton. Fața cutiei prezintă o imagine de ansamblu a sistemului de răcire, cu sistemul de iluminare RGB pornit, în timp ce pe spate găsim dotările cheie și platformele suportate. Cu excepția ventilatoarelor, care pot fi de 120 sau 140 mm, cu sau fără iluminare RGB, accesoriile sunt identice pentru toate modelele din gama Celsius+.

Primim sistemul de prindere specific Asetek, compatibil cu toate socket-urile Intel și AMD, șuruburi pentru fixarea ventilatoarelor și a radiatorului, un cablu ARGB, două cârlige cu bandă dublu adezivă pentru aranjarea cablurilor și un manual de instalare. Toate accesoriile sunt ambalate individual, iar șuruburile și restul pieselor mici sunt etichetate pentru identificare cât mai ușoară. Pasta termoconductoare nu vine la tub, ci este preaplicată, iar pentru iluminare va trebui să vă bazați exclusiv pe header-ul ARGB al plăcii de bază.

Producătorul nu oferă în pachet un controller de iluminare dedicat, iar dacă nu dispuneți de o placă de bază compatibilă cu standardul ARGB va trebui să optați pentru o soluție aftermarket. Celsius+ Prisma S28 vine cu ventilatoare de tip Prisma AL-14. Au control PWM, iluminare RGB și viteză de rotație cuprinsă între 500 – 1700 RPM. Acestea asigură airflow de 103.9 CFM și presiune statică de până la 2.38 mm H2O, iar nivelul de zgomot este de maxim 34.1 dBA. Sunt ventilatoare de calitate, foarte solide și prevăzute garnituri cauciucate de atenuare a vibrațiilor.

Sunt, de asemenea, și foarte fiabile, având bearing Fractal LLS cu o durată de viață estimată la 100.000 ore. LED-urile RGB sunt vizibile atât la nivelul palelor, care sunt semi-opace, cât și pe secțiunile laterale. Totodată, ventilatoarele vin cu cabluri lungi cu sleeve și au trei conectori: PWM, ARGB mamă și ARGB tată pentru daisy chain.

Pe modelele Celsius+ Prisma cu radiatoare de 240 și 360 mm găsim ventilatoarele Prisma AL-12. Din punct de vedere al construcției, sunt identice cu cele de 140 mm, inclusiv la nivel de cabluri și conectori. Specificațiile diferă însă. Prisma AL-12 operează tot în mod PWM, dar la turații mai mari, cuprinse între 500 – 2000 RPM. Avem airflow de până la 85.71 CFM, presiune statică de până la 2.78 mm H2O și nivel de zgomot de 32.7 dBA la turație maximă.

Design-ul radiatoarelor este cel specific Asetek, fără elemente de branding pe secțiunile laterale. Finisajul este negru mat, iar densitatea lamelelor este de aproximativ 21 FPI (fins per inch), în linie cu celelalte coolere all-in-one de pe piață.

Tuburile sunt realizate dintr-un cauciuc cu permeabilitate scăzută, vin îmbrăcate într-un sleeve din nailon de foarte bună calitate și sunt destul de groase.

Din păcate, nu mai avem fitting-uri G1/4″ ca pe prima generație de coolere Celsius și nici supapă pentru golire/umplere, prin urmare nu mai putem extinde loop-ul sau schimba fluidul la fel de ușor. Totuși, nu pot spune că e un dezavantaj major. Utilizatorii care cumpără un cooler all-in-one cu gândul de a-l modifica reprezintă o minoritate.

În ciuda diametrului mare, tuburile sunt foarte maleabile și nu se cutează absolut deloc la îndoire. Acestea măsoară 400 mm lungime și permit instalarea radiatorului atât în plafonul, cât și în partea frontală a unei carcase încăpătoare.

Cu ventilatoarele instalate, radiatoarele măsoară doar 55 mm grosime, fiind similare cu majoritatea coolerelor all-in-one de pe piață.

Astfel, nu ni se impun restricții semnificative în ceea ce privește compatibilitate cu memoriile cu profil înalt sau cu carcasele mai compacte.

În loc să ofere un fan hub extern pentru ventilatoare, cei de la Fractal Design au preferat să includă unul direct pe radiator și să ducă cablurile acestuia printr-unul dintre tuburi. Astfel, ni se asigură o instalare mai simplă și o aranjare mai ordonată a cablurilor.

În plus, fan hub-ul elimină nevoia utilizării mai multor headere PWM pe placa de bază, pompa și ventilatoarele alimentându-se printr-un singur header PWM. Pentru iluminare, hub-ul dispune de un singur header ARGB (3 pini), însă, așa cum am menționat anterior, ventilatoarele au conectori mamă și tată pentru daisy chain.

Waterblock-ul vine într-o construcție circulară compactă și este realizat dintr-un policarbonat solid cu finisaj cauciucat. Având un diametru de 62 mm și înălțime de doar 45 mm, putem spune că este mult mai compact decât cel al primei generații de coolere Celsius. Pe secțiunea superioară avem sticlă securizată, sub care se află 6 LED-uri RGB aranjate într-un inel circular pe margine și unul alb pentru logo. Pompa este una Asetek de ultimă generație și are bearing și shaft din ceramică. Suportă control PWM și poate opera la turații cuprinse între 800 – 2800 RPM (3500 RPM în modul de protecție termică la temperaturi ale fluidului de peste 60 °C). Nivelul de zgomot este de 20 dBA la turație maximă, iar presiunea maximă, la o temperatură a fluidului de 50°C este de 1.46 mm H2O. Cât despre durata de viață, producătorul menționează că ar trebui să funcționeze în jur de 50.000 ore.

Avem în continuare posibilitatea comutării între modurile auto și PWM prin simpla rotire a inelului lateral. Modul auto este optimizat pentru operare silențioasă și reacționează în funcție de temperatura fluidului, în timp ce modul PWM se supune fan curve-ului plăcii de bază. Fractal susține că modul auto este calibrat astfel încât zgomotul pompei să se mențină sub cel al ventilatoarelor.

Ideea este bună în teorie și benefică pentru utilizatorii preocupați de zgomot, însă controlul turațiilor pe baza temperaturii lichidului duce la reacții întârziate și, implicit, la spike-uri de temperatură. Pentru protecție suplimentară, firmware-ul este prevăzut și cu un mod overdrive care, indiferent de modul de operare selectat, setează la turații maxime pompa și ventilatoarele de îndată ce temperatura fluidului atinge valoarea de 55 °C.

Tuburile sunt legate de pompă printr-un set de brațe flexibile cu ungiuri largi de rotație. Acestea au rolul de a reduce tensiunea asupra fitting-urilor și de a asigura o instalare cât mai confortabilă.

Waterblock-ul vine cu doi conectori: unul PWM pentru alimentarea pompei și a ventilatoarelor conectate la hub și unul ARGB cu 3 pini pentru iluminare. Cablurile au în jur de 10 cm lungime, iar cel PWM este îmbrăcat în sleeve. Dacă iluminarea RGB nu e pe placul vostru, puteți deconecta cablul ARGB de la pompă.

Baza are forma circulară specifică coolerelor Asetek, este realizată din cupru și aduce o laminare aproape perfectă. Nu are finisajul de oglindă specific coolerelor cu bază din nichel, însă nici nu prezintă imperfecțiuni care să limiteze transferul termic. Pasta termoconductoare este preaplicată, însă, din punctul meu de vedere, nu este suficientă pentru procesoare cu IHS-uri mari, cum sunt cele din seria AMD Threadripper.

Instalare

Coolerele vin cu sistemul de prindere standard de la Asetek, cu backplate din plastic și patru șuruburi pentru fixarea waterblock-ului. Suportă toate socket-urile Intel și AMD, cu mențiunea că în cazul lui TR4 va trebui să utilizați adaptorul inclus în pachetul procesorului. La fel ca celelalte coolere bazate pe design-ul Asetek, modelele din noua gamă Celsius+ se montează simplu și rapid, necesitând maxim 15 minute pentru instalarea pompei și a radiatorului.

Ventilatoarele se montează, bineînțeles, manual, în funcție de configurația carcasei și de preferințe. Dacă radiatorul este poziționat în plafonul carcasei, recomandat e ca ventilatoarele să fie utilizate ca exhaust, în timp ce pentru partea frontală a carcasei cel mai bine e să fie utilizate ca intake. La simplificarea procesului de instalare contribuie și fan hub-ul de pe radiator. Acesta elimină nevoia mai multor headere de ventilatoare pe placa de bază și permite o aranjare mult mai ordonată a cablurilor. Conectorii PWM ai ventilatoarelor se introduc individual în headerele de pe fan hub, în timp ce pentru cei de iluminare avem opțiunea de daisy chain, fiecare ventilator fiind prevăzut cu conectori ARGB mamă și tată.

Lungimea cablurilor este însă egală pentru fiecare ventilator în parte, iar asta vă poate da unele bătăi de cap, mai ales în cazul modelului cu radiator de 360 mm. Mănuchiul de cabluri trebuie organizat prin schimbarea orientării ventilatoarelor în funcție de poziția ocupată și utilizarea celor două cârlige cu bandă dublu adezivă din pachet. Acest proces nu este foarte bine explicat în manualul de utilizare, iar dacă nu orientați corespunzător ventilatoarele, lungimea cablurilor nu va permite conectarea acestora la fan hub. În ciuda acestui mic inconvenient, fan hub-ul este de un real ajutor, mai ales în cazul plăcilor de bază cu puține headere PWM. Cum spuneam și mai sus, la placa de bază trebuie să conectați doar cele două cabluri de la pompă: PWM (4 pini) și ARGB (3 pini).

Pentru instalarea waterblock-ului trebuie să poziționați backplate-ul în spatele plăcii de bază, să introduceți secțiunile metalice dedicate socket-ului vostru și să fixați pompa cu ajutorul celor patru șuruburi, având grijă să le înșurubați pe rând în diagonală, pentru o întindere cât mai uniformă a pastei termoconductoare. Odată ce toate șuruburile sunt strânse, pompa nu se mișcă și menține un contact ferm cu IHS-ul procesorului.

Nu trebuie să țineți backplate-ul din spate cât timp fixați waterblock-ul, așa cum e, de exemplu, în cazul sistemelor de răcire de la Deepcool, și nici nu trebuie să stați cu ochii în manual pentru a înțelege unde vine fiecare șurub în parte. Din punctul meu de vedere, sistemul de prindere propus de Asetek este mult mai intuitiv decât majoritatea sistemelor proprietare de la alți producători. Eu l-am instalat pe socket 1151, însă procesul nu este cu mult diferit pe platformele AMD.

Conectorul PWM de la pompă se introduce în header-ul CPU fan de pe placa de bază. Indiferent de modul de operare selectat, PWM sau auto, trebuie să vă asigurați că header-ul este setat pe modul PWM, în caz contrar pompa s-ar putea să nu primească tensiunea de alimentare necesară. Alternativ, dacă doriți controlul individual al turației pentru pompă și ventilatoare, puteți conecta pompa la header-ul CPU FAN și ventilatoarele la headerele chassis fan, cu sau fără un fan hub. O astfel de configurație vă poate oferi mai multă libertate de optimizarea a performanței și a confortului acustic, însă pentru majoritatea utilizatorilor configurația de fabrică este suficient de flexibilă.

Cât despre iluminarea RGB, țineți cont că aveți nevoie neapărat de un header ARGB (3 pini) pe placa de bază. Cum în pachet nu găsim un controller dedicat și nici măcar un adaptor de la standardul DRGB la ARGB, utilizatorii de plăci de bază din generațiile mai vechi nu au de ales decât să achiziționeze o soluție aftermarket. În cazul plăcilor compatibile, controlul iluminării se face prin software-ul dedicat al plăcii de bază, unde, în general, pe lângă opțiunile de iluminare statică, există și numeroase efecte dinamice (cycle, breathing, rainbow wave etc.).

La nivelul waterblock-ului avem iluminare RGB doar pe inelul circular de pe margine, logo-ul Fractal fiind setat în permanență pe alb. LED-urile de pe pompă și ventilatoare asigură o iluminare uniformă, fără urme de light bleed, au culori vii și sunt foarte luminoase, așadar le veți putea admira chiar și prin panourile din sticlă securizată fumurie.

Metodologie de testare și temperaturi

Pentru testare în load am utilizat Prime95 26.6 setat pe profilul blend. În caz că vă întrebați de ce folosesc o versiune atât de veche de Prime95, trebuie să știți că iterațiile mai noi utilizează instrucțiuni AVX ce vin cu un consum de energie mult mai mare decât în cazul load-urilor uzuale. Asta atrage după sine rezultate imprecise și temperaturi neobișnuit de mari, în anumite cazuri diferențele fiind chiar și de peste 20 °C. În cazul sistemelor de răcire mai puțin performante, aplicațiile bazate pe instrucțiuni AVX pot duce chiar și la thermal throttling, adică scăderea frecvenței și a tensiunii de alimentare a procesorului în vederea reducerii temperaturii. Acest lucru poate afecta drastic rezultatele, așa că am ales să elimin complet utilitarele de stress test cu AVX din toate testele publicate. Datorită acestei diferențe din metodologia de testare este posibil ca datele prezentate mai jos să nu se alinieze cu cele raportate de alte publicații.

Memoriile, pentru că și ele pot avea o influență semnificativă asupra temperaturilor, au fost configurate conform frecvențelor și latențelor din profilul XMP. Având în vedere că am testat o multitudine de coolere, o bună parte dintre ele pe lichid, testele în load au fost rulate timp de 30 minute pentru fiecare cooler în parte, în vederea atingerii echilibrului termic. Pentru rezultate cât mai consistente, am renunțat la pastele termoconductoare preaplicate/incluse în pachetele coolerelor și am folosit Noctua NT-H1. De asemenea, înainte de fiecare montare, atât procesoarele, cât și zonele de contact ale coolerelor au fost curățate temeinic cu alcool izopropilic. Turațiile ventilatoarelor și pompelor au fost gestionate de fan curve-ul standard al plăcii de bază Gigabyte Z390 Aorus Elite, excepție făcând Fractal Design Celsius+ Prisma S28 și S36, care au fost testate și cu algoritmul propriu de ajustare a turațiilor. În graficele de mai jos, PWM semnifică controlul turațiilor pompei și ventilatoarelor de către fan curve-ul plăcii de bază, în timp ce auto este algoritmul proprietar, bazat pe temperatura fluidului din loop și optimizat pentru operare silențioasă. Toate sistemele de răcire au fost evaluate în regim open air, pentru a exclude eventualele limitări de airflow ale carcasei, iar temperatura ambientală a fost de aproximativ 22 °C.

Sistem de test:

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Procesor: Intel Core i9-9900K

Memorie RAM: 2 x 8 GB G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15

Sursă: Deepcool Gamer Storm DQ-850M

Placă grafică: KFA2 RTX 2080 EX OC

Stocare: SSD Samsung 970 EVO 500 GB

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64 2004

Din cauza rezultatelor de multe ori imprecise, am ales să elimin testele realizate în idle. Diodele de măsurare a temperaturii de pe procesoare nu sunt calibrate pentru precizie la temperaturi joase și de multe ori erorile sunt prea mari pentru a obține date concludente. De asemenea, e foarte dificil ca load-ul procesorului să fie păstrat constant la o valoare cât mai apropiată de 0%. Cât despre testele în load, trebuie să mai știți că datele din graficele de mai jos reprezintă media temperaturilor obținute în intervalul de testare, iar rezultatele mai mici sunt mai bune.

Setate pe modul de operare PWM, care permite controlul turațiilor ventilatoarelor și pompelor de către placa de bază, Fractal Design Celsius+ S28 și S36 obțin temperaturi aproape identice, diferența fiind de doar 1 °C. Coolerele se situează printre liderii clasamentului, având cu doar 1, respectiv 2 °C mai mult decât Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT PE și Deepcool Gamer Storm Castle 360 EX. Pe modul auto însă, coolerele ajung la coada clasamentului, dar avem parte de un avantaj considerabil pe partea de acustică – pompa și ventilatoarele sunt aproape inaudibile.

Pentru scenariul de testare în overclocking am urcat frecvența procesorului la 4.9 Ghz și am setat tensiunea de alimentare la 1.29 V, cu LLC la nivel mediu. Și în acest caz există o diferență nesemnificativă între cele două modele, iar în comparație cu liderul clasamentului, EK Predator 360, avem temperaturi mai mari cu doar 3, respectiv 4 °C. Pe modul auto turațiile ambelor coolere s-au menținut la un nivel minim, iar asta a avut un rezultat nedorit asupra temperaturilor. Acestea sunt cu 10 °C mai mari față de cele obținute cu control PWM, iar o aplicație cu AVX, un LLC mai agresiv sau o temperatură ambientală mai mare poate duce foarte ușor la temperatura de 100 °C, unde ne lovim de thermal throttling. Algoritmul propriu de ajustare a turațiilor reacționează foarte greu la creșterile de temperatură la nivelul procesorului și, din punctul meu de vedere, nu este calibrat prea bine. Înțeleg obsesia celor de la Fractal Design pentru operare cât mai silențioasă, dar pentru overclocking, chiar și pe un procesor non-HEDT cum este i9-9900K, modul auto anulează mare parte din avantajele unui sistem de răcire pe lichid. De asemenea, producătorul menționează că la temperaturi ale fludului de peste 60 °C, algoritmul intern trece în modul de protecție termică și urcă turațiile ventilatoarelor și pompei la 100%, însă acest lucru nu s-a întâmplat deloc pe parcursul testării. Nici măcar după ore în șir de Prime95, unde temperatura procesorului a ajuns foarte aproape de pragul de 100 °C, nu am observat o creștere semnificativă a turațiilor la nivelul ventilatoarelor și pompei. Și cum sistemele de răcire nu beneficiază de interfață USB, slabe șanse să vedem o rezolvare printr-un update de firmware.

Referitor la nivelul de zgomot, m-am rezumat în a evalua coolerele doar la turații maxime pentru ventilatoare și pompă (acolo unde este cazul). Modul auto al coolerelor Fractal Design Celsius+ Prisma face dificilă evaluarea, turațiile putând fi influențate de load-ul procesorului și de temperatură. Vă pot spune însă că, într-adevăr, pe modul auto avem parte de o operare extrem de silențioasă, aproape inaudibilă, indiferent de load, iar trecerea la un nivel de turație superior se face lin, fără pic de disconfort acustic. Pe modul PWM, cu turații setate la 100%, Celsius+ Prisma S28 și S36 se situează situează cam pe aceeași linie cu competitorii săi direcți. Pompa este relativ silențioasă, însă în primele ore de funcționare și la turații mari manifestă un păcănit, probabil din cauza bulelor de aer din loop. Rezultatele din graficul de mai jos sunt exprimate în dBA, iar cele mai mici sunt mai bune.

Concluzie

Având la bază design-ul Asetek 6th gen, noile coolere all-in-one Fractal Design Celsius+ Prisma sunt exact cum mă așteptam: performante și silențioase. Ca puncte pro aș mai sublinia fan hub-ul și cablurile ascunse în tuburi, care simplifică foarte mult procesul de instalare, calitatea excepțională a construcției, dar și posibilitatea de a alege dintre două moduri de operare: PWM și auto. Și partea de RGB este foarte bine pusă la punct, oferind multiple zone de iluminare și LED-uri cu culorii vii și luminoase, fără pic de light bleed. Deși este o adiție utilă pentru cei interesați să obțină o configurație cât mai silențioasă, modul de operare auto, care gestionează turațiile pe baza temperaturii fluidului, este mult prea relaxat și reacționează foarte greu la fluctuațiile de temperatură. Asigură temperaturi acceptabile pe un procesor non-HEDT fără overclock, însă pe configurații mai puternice sau cu un overclock mai agresiv cu greu reușește să mențină temperaturile în limite acceptabile. De asemenea, mă declar nemulțumit de sistemul de iluminare care este compatibil doar cu standardul ARGB și de faptul că nu primim un controller dedicat în pachet. Pentru cei cu plăci incompatibile ARGB singura soluție este un controller extern. Prețul aș zice că este puțin peste medie, însă justificat având în vedere performanțele și funcționalitățile oferite. Deși Celsius+ Prisma S36 se dorește a fi vârful de gamă, am observat că Celsius+ Prisma S28 se comportă ceva mai bine pe partea de acustică, iar asta fără prea mari concesii la nivel de temperaturi. Dacă carcasa voastră poate acomoda un radiator de 280 mm, Celsius+ Prisma S28 este din punctul meu de vedere cea mai bună alegere. Alternativ, dacă iluminarea RGB nu este pe placul vostru, puteți opta pentru modelele Dynamic, cu iluminare RGB doar pe waterblock.

Prețuri recomandate în Europa: S36 Prisma 214.99 Euro, S28 Prisma 179.99 Euro și S24 Prisma 159.99 Euro. Variantele Dynamic fără ventilatoare cu iluminare RGB au prețuri ceva mai mici: S36 Dynamic 179.99 Euro, S28 Dynamic 159.99 Euro și S24 Dynamic 139.99 Euro. Din cauza problemelor logistice cauzate de pandemie, este posibil ca în perioada următoare să nu le găsiți la magazinele din România, însă le puteți comanda de la magazinele din afara țării. Amazon.de le are pe stoc, iar unele variante sunt deja la reducere.

Pro:

Performanțe termice și acustice excelente

Hub pentru ventilatoare (PWM + ARGB)

Cabluri ascunse în tuburi

Disponibil în trei dimensiuni, cu sau fără ventilatoare cu RGB

Extrem de silențioase pe modul auto

Calitate foarte bună a construcției

5 ani garanție

Contra: