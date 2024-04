Review Honor Magic 6 Pro – telefonul Android care te va surprinde

Tocmai ce am citit review-ul lui Alex pentru S24 Ultra si abia asteptam sa va prezint acest Honor. Posibil sa fie telefonul pe care voi il cautati, ceva de top cu o camera foto FANTASTICA si cu un ecran usor curbat. Din punctul meu de vedere este un telefon care merita atentia voastra si sunt sigur ca o sa va impresioneze.

Istoria Honor este destul de recenta. Pentru cine nu stie, Honor a pornit ca un subrand al lui Huawei, iar intre timp a devenit un brand de sine statator. Desi in prezent Honor nu mai inseamna Huawei, sunt multe elemente care ne duc cu gandul la Huawei. Stiti vorba aia cu sangele apa nu se face? Se aplica foarte bine aici.

Honor Magic 6 Pro este varful de gama si este exceleaza la patru capitole importante: design, camera foto, ecran si sunet.

Am pregatit pentru voi un review simplu si la obiect, iar ca utilizator de iPhone de aproape 10 ani, pot spune ca sunt impresionat de acest telefon si ca l-as cumpara daca ar fi nevoie sa-mi cumpar un telefon, altceva decat iPhone.

Design

Telefonul la prima vedere o sa te impresioneze. Arata bine de la distanta si este impunator. Atunci cand ai contact cu el o sa remarci cateva aspecte ciudate. Zona camerelor foto este mare si destul de intruziva. Atunci cand vei tine telefonul in mana, degetul aratator va veni fix peste una dintre lentile.

De asemenea, partea de sus este mult mai grea din cauza camerelor foto si tot timpul ai impresia ca telefonul se va duce pe spate. Daca trecem peste aceste aspecte, telefonul este unul premium. S-au folosit materiale de cea mai buna calitate, iar pielea folosita pe spatele telefonului are o textura interesanta. Nu bag mana in foc ca este piele naturala, posibil sa fie un plastic bine facut, dar se simte bine si arata diferit. Mie imi place.

Butonul de power este amplasat pe laterala dreapta langa butoanele de volum. Sunt ok, potrivite. Evident ca nu avem jack de casti, iar slotul de SIM este amplasat langa portul USB C si langa difuzor.

Mai exista un difuzor deasupra ecranului direct in rama telefonului. Impreuna cu cel de jos formeaza un sunet stereo. O sa observati si un senzor IR tot in partea de sus pentru a folosi telefonul pe post de telecomanda. Stiu ca multi iubeau functia asta pe telefoanele de acum 6-7 ani si putini o mai au.

Design-ul este mereu subiectiv. Iti place sau nu-ti place, este simplu. Trecand peste asta, telefonul este masiv, se simte ca unul premium dar cele doua aspecte mentionate la inceput pot fi deranjante.

Ecran

Avem unul dintre cele mai bune ecrane din piata. Este un LTPO OLED la 120Hz, HDR, Dolby Vision, 1600nits HMB si 5000nits luminozitate maxima. Are 6.8 inch diagonala si protectia folosita este Jurhino Glass de care n-am auzit niciodata pana acum.

Fiind un OLED este imposibil sa se vada prost. Are si o rezolutie mare, 1280 x 2800 pixeli, iar imaginea este fantastica. Este foarte greu sa mai faci un ecran prost in prezent. Toate telefoanele exceleaza la acest capitol inclusiv in segmentul de mijloc. Toate sunt OLED si au luminozitate ridicata astfel incat o sa ai o imagine clara chiar si in bataia directa a soarelui.

De mentionat in cazul lui Honor Magic 6 Pro ca dispune de un notch micut in stilul Dynamic Island. Acolo sunt integrati mai multi senzori, inclusiv o camera foto si mecanicul de deblocare faciala. Pe mine nu m-a deranjat.

Difuzoare

Difuzoarele stereo de pe acest telefon sunt mai bune decat cele intalnite pe laptop-uri accesibile. Volumul este extrem de ridicat insa fara sa afecteze calitatea audio. Se aud impecabil cu bass peste asteptari si voci bine definite, calde. Am ramas impresionat de aceste difuzoare si sunt cele mai bune pe care eu le-am intalnit pana acum pe un telefon mobil. Punct.

Interfata

Interfata MagicOS 8 arata bine, dar nu puteti sa ma contraziceti si sa spuneti ca nu seamana cu ceea ce ofera Huawei pe telefoanele lor. Este placuta vizual, exista loc de imbunatatiri in special in galeria foto si culorile o fac sa para mai copilareasca. Este o interfata rapida si placuta, nimic de comentat de rau despre ea.

Vine cu cateva aplicatii inofensive instalate precum TikTok, Booking sau Facebook. Asta inseamna ca s-a cumparat spatiu de stocare pe acest telefon, tactica folosita pe telefoanele ieftine. La 6000 lei nu cred ca este cazul de asa ceva.

Are si cateva functii pe care le-am vazut prima data pe Note 3. Din pacate nu au functionat desi le-am activat din meniu. Ma refer la gesturile pe care le poti face cu mana ca sa controlezi telefonul, gen scroll, captura de ecran sau back. Sunt functii de acum 12 ani!

Ele au fost misto si atunci sunt misto si acum daca vrei sa-ti impresionezi prietenii, insa sunt complicate si nu iti vine sa faci asemenea gesturi cand totul este la indemana cu o simpla apasare pe ecran.

Camera foto

Telefonul dispune de trei senzori:

camera principala de 50MP cu f/1.4-2.0, 23mm, senzor de 1/1.3inch

camera ultrawide de 50MP cu f/2.0, 13mm, 122 grade deschidere, senzor de 1/2.93 inch

camera telephoto periscop de 180MP, f/2.6, senzor de 1/1.49 inch, OIS si 2.5x zoom optic

Telefonul se lauda cu un zoom maxim de 100x, insa stiti bine ca asa ceva este imposibil. Nu este imposibil de realizat, dar este imposibil sa scoti ceva multumitor din asta. Intradevar, poate oferi o calitate buna la un zoom neasteptat de mare, chiar si 50x, insa nu as vrea sa va mint si sa va spun ca la 100x poate fi utilizabil.

Trecand peste acest marketing, telefonul chiar are o camera foto impresionanta si sunt uimit pana in maduva oaselor de calitatile acestui telefon. Pozele sunt de o calitate deosebita, similara celor realizate cu un mirrorless.

Culorile redate nu sunt deloc suprasaturate. Ofera un contrast foarte bun, un HDR care lucreaza fantastic si detalii bogate inclusiv la fotografiile cu zoom generos. Procesarea este fantastica si are loc instant, fara sa astepti secunde bune dupa ce ai realizat poza. De asemenea, declansarea este rapida, foarte rapida.

Am fost intr-un weekend prin Vatra Luminoasa sa vedem niste magnolii. Pozele vorbesc de la sine. De asemenea, filmarile sunt excelente. Filmeaza maxim 4K la 60FPS 10-bit Eu consider ca acest telefon merita locul 1 in DXOMARK si cred ca este prima data cand sunt de acord cu ei.

Unde mai da fail camera foto? La portrete uneori, din cand in cand mai uita sa focalizeze dar se intampla rar. Nu este nimic de speriat la acest capitol. De asemenea, camera ultra wide este fantastica cand vine vorba de unghiul de captura, dar asta vine la pachet cu un minus si anume deformarile de pe margine. E ok, nu e deranjant. De asemenea, la filmari are momente cand inregistreaza sunetul mono sau semi-mono, in sensul ca atunci cand asculti filmarea la casti o sa observi ca se aude mai tare stanga decat dreapta sau invers. Am patit asta la o filmare dar din motive de siguranta nu o pot arata.

Fata de concurenta sta mai bine la capitolul detalii, culori si contrast. Sunt impresionat.

Luati ca reper poza asta:

Si acum uitati unde am facut zoom si cum se vede:

Baterie

Va vine sa credeti sau nu, bateria de 5600mAh tot trebuie bagata la incarcat seara. Poti ajunge sa ai 30-40% autonomie cand ajungi acasa, dar ca sa ai siguranta ca a doua zi te tine trebuie sa-l bagi la priza. Deci da, reuseste sa te tina o zi jumate.

Bateria este o unitate de generatie noua, Silicon-Carbon, ajunsa la a doua generatie. Dispune de un cip dedicat Honor E1 pentru management termic si consum, iar incarcarea pana la 100% se face in putin sub o ora. In doar 20 de minute de lasat la priza ai 40% autonomie, mai mult decat suficient atunci cand esti pe fuga.

Din pacate nu vine cu incarcator la pachet, doar cablu, iar pentru asta am folosit un incarcator realme de 240W, insa telefonul a stiut sa traga doar la 80W.

Se incarca pe fir la 80W, wireless la 66W si are si reverse wires la 5W. USB-ul folosit este unul Type C 3.2 si are si functie de DisplayPort 1.2

Altele

Telefonul are conectivitate Wi-Fi 7, un senzor de amprenta optic integrat in ecran, apel de urgenta prin satelit (nu functioneaza in Romania) si protectii pentru ochi.

Concluzie si pret

Da, m-a lasat fara cuvinte. De la cum se misca, cum arata, ce poze este in stare sa faca, cat de bine se aud difuzoarele…nu pot sa zic ceva de rau incat sa nu merite cumparat. Merita din plin banii ceruti si daca nu va place ce ofera concurenta, mergeti la Honor. Merita macar sa-l vedeti in realitate. Puneti mana pe el intr-un magazin si o sa va convingeti singuri.

Eu, ca utilizator de iOS de aproape 10 ani, mi-as cumpara acest telefon daca ar fi sa aleg ceva din tabara Android in 2024.

Il gasiti pe verde sau pe negru la 5999 lei la eMAG.