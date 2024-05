Review Infinix Note 40 Pro – un telefon de 1700 lei cu multe surprize

Infinix a intrat si pe piata din Romania inca de luna trecuta. Ei sunt prezenti in Europa de 2 ani si isi vor extinde vanzarile si prin alte tari. Produsele lor sunt apreciate in Africa si Asia, iar grupul din care face parte, Transsion, este pe locul 4 la vanzarile globale. Noi am primit la test modelul Note 40 Pro, un telefon de 1699 lei care ne-a surprins placut.

Cum spuneam, Infinix este un brand nou si filozofia lor ne este familiara. Isi doresc sa vina pe piata cu telefoane care sa ofere un raport pret-calitate excelent, iar Note 40 Pro este un exemplu pozitiv. Din punctul meu de vedere, cand cineva incearca sa ofere un raport pret-calitate excelent, acel produs se afla intre extreme.

Lista de specificatii o gasiti AICI

Ambalaj

Sa-mi spuneti voi cand ati vazut ultima oara (sau daca ati mai vazut) un telefon care sa ofere la pachet tot ce vedeti mai jos:

telefonul, evident

husa din piele sintetica

incarcator wireless

casti cu fir (USB C)

cablu de incarcare

incarcator de retea 70W

folie de sticla pentru ecran

Toate acestea sunt oferite gratuit in pachet pentru un telefon de 1699 lei. Mi se pare excelent! Ai tot ce iti trebuie inca de cand iti cumperi telefonul. Nu mai stai sa-ti cauti husa sau accesorii dedicate.

Pachetul celor de la Infinix se afla in antiteza cu ceea ce producatorii consacrati ofera in acest moment in piata. Toti ne pacalesc cu ambalaje si continut ecologic, pachete cat mai minimaliste (lasa bre ca nu-ti trebuie incarcator, da-i asa) si cu vrajeala ca nu ai nevoie de accesorii pentru ca le ai deja.

Infinix, nota 10 pana aici!

Design

Not bad! Sa stiti ca telefonul nu arata rau, insa ma duce putin cu gandul la niste modele mai vechi de Samsung Note. Este un telefon destul de lat si cu ecran curbat, ceea ce inseamna ca nu este usor de tinut in mana si este si foarte alunecos fara husa. Spatele este dintr-un plastic realizat excelent care te pacaleste ca este sticla. Are si o textura interesanta si niste reflexii dragute in bataia soarelui.

Marginea este tot din plastic, dar arata si se simte placut, iar modulul camerelor foto este destul de mare. Nu este nici un telefon prea usor, din contra, mi se pare ca este chiar greu tinand cont ca este din plastic.

Calitativ este facut bine, nu se simte rau. Stiti si voi acum ca design-ul a fost mereu subiectiv si poate sa va placa sau poate sa nu va placa. Eu nu spun ca este frumos sau urat ci spun doar ca este facut bine. Pare robust, insa fara husa o sa va alunece din mana si daca ai mainile mai mici o sa fie greu sa te acomodezi cu el.

Ecran

Este imposibil sa mai gasesti ecrane proaste pe telefoane. Inteleg cand vine vorba de un telefon ieftin si vine cu un ecran IPS slab, dar cand discutam despre telefoane cu ecrane AMOLED/OLED este imposibil sa fie un ecran slab. Maxim putem discuta despre nivelul de luminozitate.

In cazul de fata avem un AMOLED de 6.78 inch, 120Hz, rezolutie 1080 x 2436 pixeli si 1300nits luminozitate maxima. Are protectie Gorilla Glass fara sa fie mentionata generatia.

Se vede asa cum va asteptati. Repet, este imposibil ca producatorii sa vina cu ecrane proaste, mai ales cu tehnologia asta. Pot sa ma plang doar de faptul ca este curbat si pentru mine este un minus in prezent. S-a dus moda asta.

Difuzoare

Sunetul este asigurat de difuzoare JBL stereo. Nu stiu ce asteptari aveti voi de la ele, dar eu stiam de la bun inceput ca telefonul va oferi un volum ridicat si chiar asta ofera. Se aude tare, se aude clar, nu prea ai bass si claritatea este de un 8 din 10. Sigur o sa-ti impresionezi prietenii cu volumul ridicat.

Platforma

Discutam despre o platforma Mediatek Helio G99 Ultimate, nu cea mai performanta din segment. Comparativ cu un Snapdragon este mai slaba, insa si pretul telefonului dicteaza directia. Procesorul este decent, te poti juca titluri respectabile. Este realizat pe 6nm, consumul de energie este decent si pentru sarcini zilnice este mai mult decat perfect. Sigur, problema se va pune in timp, insa 2 ani de zile nu cred ca o sa ai probleme cu el.

Ai 12GB memorie RAM pe care o poti extinde virtual folosind memoria ROM. Ca tot am zis de memoria ROM, 256GB sunt disponibili pentru stocare la orice ora si sunt de tipul UFS 2.2.

Daca va ajuta am realizat cateva teste sintetice pe care eu nu le consider relevante, dar poate pe voi va ajuta sa va faceti o idee despre ce stie aceasta platforma.

Camera foto

Camera principala este de 108MP cu stabilizare optica, iar celelalte doua camere sunt de 2MP. Sa fiu sincer cu voi, celelalte doua camere habar nu am pentru ce sunt. In meniul camerei exista doar optiunea de 3x zoom care se face prin crop, deci nu avem o lentila separata.

Probabil ca una din cele doua camere de 2MP este pentru profunzime, iar cealalta inca nu i-am gasit o utilitate. Telefonul nu are macro si nici ultrawide, deci acestea ies din discutie. Am incercat sa acopar fiecare camera pe rand si sa folosesc modurile de fotografiere pana descopar pentru ce sunt folosite. Nu am gasit.

Este prima data cand patesc asta si o sa ma documentez mai bine sa vad pentru ce sunt folosite cele doua camere de 2MP. Pana atunci ramane doar cea principala de 108MP care face poze decente.

Stie sa treaca pe Night cand este cazul, are si functie de imbunatatire a culorilor, proceseaza usor pozele dupa ce sunt realizate (se poate dezactiva functia asta) iar HDR-ul isi face treaba decent.

Culorile sunt naturale si asta am apreciat. Am testat telefonul in paralel cu alt model Motorola si acela mi-a spart ochii. Pozele au detalii, culorile sunt naturale si zoom-ul este decent. Din pacate pe modul de noapte este o dezamagire. Daca ai putina lumina se piede si nu stie ce sa faca, iar daca ii ofera o lumina de la un stalp de iluminat atunci o sa se descurce bine.

Pe filmare nu sta rau. Stabilizarea isi face treaba, calitatea este buna. Sample mai jos. Ce am observat eu este ca microfonul nu poate prinde sunetele de la distanta. Pe filmare nu se aude drujba ci doar niste pasarele care erau langa noi. Interesant.

Autonomie

Bateria este una clasica: 5000mAh. Ati observat si voi ca toate telefoanele chinezesti vin cu aceeasi capacitate de parca bateria ar fi facuta de acelasi producator. Poate chiar asa este. Aceasta se incarca la 70W folosind incarcatorul de priza sau la 20W prin incarcatorul wireless oferit in pachet.

Autonomia este excelenta, am reusit 2 zile de utilizare medie. Sigur, in functie de activitatile fiecarui utilizator poate sa difere autonomia. Misto este ca ofera si reverse wireless si reverse wired, deci poti incarca si alte dispozitive direct din/de pe telefon.

Alte informatii

Aici vreau sa va mai spun cateva info utile. Incarcarea wireless functioneaza doar cand husa este aplicata pe telefon deoarece modulul de incarcare este pe husa. Telefonul nu are magnet in interior asa cum vedem pe iPhone. Husa este responsabila de incarcare si pe husa trebuie montat incarcatorul.

Senzorul de amprenta este integrat in ecran si nu este cel mai rapid, dar isi face treaba. Pare sa fie un model de acum 2-3 ani vechime.

Telefonul nu are nici o protectie IP pentru apa si praf, deci aveti grija cu el.

Partea software pare o clona de interfata Xiaomi. Vine cu un magazin proprietar pentru aplicatii si teme si nu are multe aplicatii inutile instalate, iar cele care exista se pot sterge. Softul este foarte colorat si placut ochiului. Se misca bine si a primit un update major inca de cand l-am scos din cutie.

Doi ani de zile o sa primiti versiuni noi de Android si trei ani de securitate.

Concluzie

La pretul de 1699 lei eu zic ca primiti destule. Pachetul complet cu toate accesoriile este foarte atragator. Telefonul are un design bun, sunetul este puternic, ecranul este impecabil si autonomia este ridicata. Se poate lucra la partea foto, este mult loc de mai bine.

La eMAG apare cu stoc epuizat, iar pretul pare sa fie 1500 lei acum, deci cu 200 lei mai putin decat a fost la lansare.