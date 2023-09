Review Jabra Elite 8 Active – căști potrivite atât pentru Superman, cât și pentru Clark Kent

Domeniul purtabilelor este unul de viitor – fie că vorbim despre brățări, ceasuri, inele sau căști. Acestea din urmă au un mare avantaj față de celelalte: sunt folosite și în timpul programului de lucru, dar și în cel liber. Practic, pentru cei cu job de birou, care implică multe ședințe, căștile sunt la fel de importante ca și laptopul de serviciu!

Motivul pentru care am dat titlu acesta ține de utilitatea binară a acestei perechi de căști – potrivite și pentru cei care le folosesc în ședințele interminabile de pe Microsoft Teams, dar și pentru cei care merg pe munte sau lucrează în construcții. Sunt all purpose, cum ar zice americanii!

Sunt sigur că ați auzit deja de Jabra, pentru că produsele lor sunt pe piață de mult timp. Ce nu cred că știați este că firma este daneză, specializată în echipamente audio și, mai nou, în sisteme de videoconferință. Aceasta este deținută de GN Audio, care face parte din compania daneză GN Group. Partea interesantă este că la birou tocmai implementăm un nou standard de căști over the ear de la ei. 🙂

Specificații

Dimensiuni Dimensiunile unității principale (LxÎxA)Ș 19,7 mm x 19,7 mm x 29 mm

Dimensiunile carcasei de încărcare (LxÎxA): 24,4 mm x 46,9 mm x 65,4 mm Tehnologie audio Anularea activă a zgomotului (ANC) Hibridă adaptivă, Audio Spațial Dolby, Întrerupere automată muzică Protecție IP IP54 water and sweat proof (cutie); IP68 fully waterproof and dustproof (căști) Format half-in-ear Codecuri audio compatibile AAC, SBC Conectivitate Bluetooth 5.3 multipoint Autonomie Durată de redare a muzicii fără ANC (căști și carcasă de încărcare): Până la 56 ore

Durată de redare a muzicii cu ANC inactivă (căști): Până la 14 ore

Durată de redare a muzicii cu ANC (căști): Până la 8 ore Alte detalii tehnice Lățime de bandă a microfonului: 100 Hz – 8.000 Hz Lățime de bandă a difuzorului (mod conversație): 100 Hz – 8.000 Hz Lățime de bandă a difuzorului (mod redare muzică): 20 Hz – 20.000 Hz Fast pairing compatibil exclusiv pentru Android, Swift pair, până la 10 gadgeturi, comenzi pe lateral customizabile, aplicație dedicată

Ambalaj și accesorii

Cutia este una elegantă, galbenă, cu un cover albastru, care conține detaliile. La interior avem căștile, 3 seturi de EarGels, carcasa de încărcare, cablul USB-C la USB-A, certificatul de garanție și broșura cu condiții de utilizare.

Dacă mă întrebați pe mine, aș renunța total la orice fel de hărțogăraie și la cablurile de alimentare din pachet, indiferent de căști. Dacă despre prima parte am mai discutat, despre ultima nu. Iar motivul pentru care scriu asta e dat de faptul că toți ptoducătorii de căști oferă cabluri de alimentare scurte, de câțiva centimetri, care pot fi folosite doar pentru așa ceva. Cum prin casă sigur avem noi deja alte cabluri, dar mai lungi, nu le văd rostul celor din cutie.

Design

Sunt patru culori disponibile Caramel, Navy, Black și Dark Gray, iar eu am primit varianta albastră, care mi se pare cea mai potrivită pentru utilizarea la birou, dar și afară. Atât cutia, cât și căștile vin în aceeasi culoare.

Dacă discutăm despre cutia de încărcare, aflați că aceasta este destul de comod de purtat în buzunar, deși doar partea inferioară este mai rotunjită. În afara numelui producătorului, nu arem parte de nimic altceva, nici măcar de un buton de împerechere rapidă. Dar despre acest aspect vom discuta în capitolul dedicat.

Căștile sunt relativ mari, dar comod de purtat. Vin cu șase microfoane, tehnologie de anulare adaptivă a zgomotului și tehnologie de reducere a suntului vântului, precum și un grad mare de durabilitate. Au un design care izolează zgomotul – trebuie să ”blochezi” vârfurile în urechi pentru a obține o etanșare strânsă. Se potrivesc destul de bine urechilor mele și îmi place că au butoane de control fizice pentru a controla redarea muzicii, pentru a răspunde și a încheia apelurile și pentru a comuta între modul de anulare a zgomotului și modul de transparență HearThru. Sunt extrem de plăcute la atingere, materialul cauciucat fiind destinat nu doar protecției, ci și pentru a oferi confort.

Seria Active de la Jabra a fost, de la început, creată pentru oameni… activi, fiind mai rezistentă decât cea standard – Elite. Dar pentru modelul Elite Active 8, Jabra a mizat cu adevărat pe factorul de durabilitate și le comercializează ca fiind cele mai rezistente căști din lume. Acestea sunt complet rezistente la apă și praf, cu un rating IP68, iar carcasa de încărcare este rezistentă la praf și stropi, cu un rating IP54. De asemenea, Jabra spune că sunt rezistente la căderi de la 1 metru și că au trecut nouă teste de durabilitate pentru a îndeplini standardul militar pentru electronicele robuste.

Deși nu am făcut teste extreme, le-am scăpat de mai multe ori pe aleea din curte, simulând o cădere de la nivelul urechilor, le-am scufundat complet în apă și le-am purtat pe stradă, atât pe căldură, cât și pe ploaie. La final m-am declarat mulțumit că Jabra Elite 8 Active nu au arătat vreun semn de a fi afectate. Ba mai mult, m-am gândit serios că ele pot îndeplini cerințele oricărui germofob, pentru că pot fi spălate cu apă și săpun, pentru a fi dezinfectate cât mai bine.

Apropo de poza de mai sus, dacă eram la agenția de PR a Jabra, aș fi modificat textul să sune așa: Testate de Chuck Norris pentru a fi cele mai rezistente căști din lume! 😛

Carcasa de încărcare oferă încărcare wireless, ceea ce este un mare plus. Pentru cei care au deja acasă un stand de încărcare, este extrem de comod să le încarci așa, fără fir. Pentru că mulți le consideră standard în domeniu, vă anunț că este mai mare atât decât carcasa de încărcare a AirPods Pro 2, dar este totuși relativ compactă.

Utilizare

Am folosit căștile la lucru, într-o zi în care am avut două ore jumătate de ședințe pe Microsoft Teams, pentru apeluri pe și pentru ceva muzică pe telefon, cât am redactat articolul și pot spune că au fost comode. Cu toate acestea, patru ore de purtare nu sunt ușoare pentru niciun utilizator de buds, indiferent de model și producător.

Fiindcă suportă tehnologia multipoint pe până la zece gadgeturi, mi-a fost simplu să le folosesc pe cele două. Doar să știți că merg utilizate și conectate la un smartwatch, pentru cei care dețin așa ceva. Nu am avut cum să le testez pe acest ultim device, pentru că nu am muzică pe el, dar le-am folosit pe un laptop cu Windows 10 și pe iPhone 13 Pro Max.

Vin cu Bluetooth 5.3, deci sunt șanse extrem de mici pentru pierdut conexiunea între căști și laptop, telefon, tabletă, televizor sau ceas, că la frigider nu cred că le legați! 🙂 Mai jos vă las poze cu ele purtate de mine, în timp ce urmăream tragerea la sorți a grupelor Europa League, după cum ușor se poate observa de la tricoul pe care îl aveam. Pentru cei puși pe șotii, le-aș fi purtat pe toate trei (căștile și tricoul) și ieri, la tragerea grupelor de la UEFA Champions League, doar că nu ajunsese curierul cu ele. Tudor, Laichici, sunteți pe fază, da? 😛

Ce mi-a plăcut mie de la început a fost lipsa butonului de pairing, despre care v-am spus mai sus. Practic s-a prins, într-un final, cineva că e enervant să trebuiască să faci tot felul de manevre în plus pentru a conecta niște căști la un gadget. Chapeau bas! inginerilor de la Jabra, care au decis că tot ce ai de făcut este să scoți căștile din carcasa lor… et voila!

Bomus, la prima instalare de software pe iOS am primit și un update de soft. E drept că a durat ceva până s-a instalat, dar poate era ceva mai important în pachetul instlat.

Pentru cei care nu pot folosi două căști simultan sau care preferă să mai audă ce mai e și prin jur (părinții înțeleg la ce mă refer!), există și opțiunea aceasta și are și o denumire – mod mono.

Oricum le-ați folosi, aflați că își fac treaba bine cele 6 microfoane și ANC-ul, indiferent că vorbim despre apeluri sau consum de media. În plus, are comenzi pe butoanele de pe mugurii ambelor căști, personalizabile. Adică nu face stânga ce face dreapta, când apeși pe ele. Bine, dacă chiar vrei, se poate și asta!

Din păcate, pentru utilizatorii de iOS, Fast Pair și folosirea asistentului vocal nu se poate face, dar am apreciat că pe Windows s-a comnectat instant și a păstrat laptopul în memorie. Cum distanța de utilizare este de maxim 10 metri, poți liniștit să te plimbi prin casă cât timp ești prin ședințe, fără a mai căra telefonul sau, mai rău, cu laptopul. Iar dacă asta nu vi se pare mare lucru, întrebați-i pe cei din call centere, pe project manageri sau pe cei care au copii mici prin casă cât de important este!

Jabra Elite 8 Active au incluse și opțiunea de oprire a redării când scoateți o cască din ureche, dar asta este deja ceva obișnuit, nu-i așa? La fel del normal este să ai și aplicație dedicată, aceasta fiind denumită Jabra Sound+. Dacă veneau și cu adaptor pentru laptop, puteau fi folosite și cu aplicația de Windows – Jabra Direct. Așa, din păcate, setările de volum, de egalizator, de Dolby sau vizualizarea nivelului de baterie se pot face exclusiv de pe aplicația de smartphone. Tot de acolo poți localiza căștile, dacă le-ai pierdut. Dar țineți cont că le veți vedea pe hartă doar dacă sunt scoase din cutie. Practic, dacă pierzi cutia cu totul, trebuie să te bazezi pe omenia cui le-o găsi sau să aștepți să le scoată din cutia lor…

A! Să nu uit! La prima conectare, din aplicație, am fost informat că pot înregistra căștile pe numele meu, pentru a beneficia de garanție extinsă, timp de doi ani, în caz de defectare din cauze de praf și/sau apă. Asta deși căștile vin cu protecție IP68! Nice job, Jabra!

Echipate cu noi drivere de 6 mm, Elite 8 Actives se comportă bine la redarea vocii în convorbiri și a muzicii, dar nu vă așteptați să fie la nivelul celor mult mai scumpe, de la Sony. Cu toate acestea, per total, nu sunt prea multe lucruri de care să te plângi. Cu toate acestea, trebuie remarcat că dispun de Dolby Spatial Sound din aplicația Jabra Sound Plus pentru iOS și Android care permit redarea sunetului similar cu ceea ce oferă produsele mult mai scumpe, amintite anterior.

Am remarcat că modul reglabil HearThru, sau modul de transparență, este o caracteristică importantă pentru alergătorii sau cicliștii care doresc să lase sunetul să intre și să audă lumea exterioară din motive de siguranță.

ANC funționează bine, mai ales pentru că designul căștilor izolează canalul auditiv bine. Practic modulul extern al căștilor se mulează aproape perfect pe ureche. Active voice calling merge și el bine, cei cu care m-am auzit la telefon spunând că au auzit zgomotul mașinilor de tuns iarba ale vecinilor, dar m-au auzit și pe mine în apel.

La final am și o întâmplare amuzantă: cât căutam melodii cu care să testez căștile, am găsit un playlist dedicat pe Spotify, care zicea că e și făcut special pt mine. 🙂

Autonomie

O încărcare de 5 minute oferă până la 1 oră de funcționare, iar un ciclu complet poate dura până la trei ore. Dar Jabra Elite 8 Active pot rezista până la 315 zile în stand by, ceea ce înseamnă că le poți încărca complet și le mai poți folosi cu succes și peste 11 luni, dacă mai ai și alte căști prin sertar!

Durata maximă de folosire, dacă vom considera un ciclu de încărcare complet pentru căști și cutie, apoi utilizarea totală a acesteia din urmă, este de 56 de ore fără ANC activat și 32 ore cu acesta. Dacă folosim doar căștile, 14 ore sunt suficiente pentru a le descărca complet, fără ANC, și 8 cu el activat.

Practic, indiferent că le folosețti pentru apeluri sau pentru consum de media, nu prea ai cum să le descarci într-o singură zi. Bine, poți, dar asta înseamnă că te-ai chinuit bine de tot!

Preț și concluzie