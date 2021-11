Review SSD Kingston FURY Renegade – am trecut pe SSD M.2 PCI Express 4.0

M-am lovit de produsele Kingston tot timpul. Inca de cand foloseam telefoane cu butoane clasice si aveam nevoie de un card de memorie, tot ce gaseam pe piata provenea de la Kingston. Invat de mic cu brandul acesta am ales si memorii RAM de la ei, carduri de memorie SD pentru aparatul foto, iar acum un SSD de generatie noua cu interfata PCI Express 4.0.

FURY Renegade este un produs nou ce face parte din noua gama pentru gaming. Este un model ce ofera pe hartie viteze de pana la 7300MB/s si respectiv 7000MB/s citire si scriere.

Are un IOPS de 1.000.000, radiator integrat, controler Gen 4×4 NVMe si memorii 3D TLC NAND. Este un produs nou pe piata, scump, dar care poate transforma PC-ul tau si asa racheta intr-o nava spatiala.

Cel putin in cazul meu vine sa inlocuiasca un KC2500 pe care l-am cumparat anul trecut, un model de 500GB. Pentru ca nu mai aveam spatiu am decis sa fac un upgrade considerabil.

Kingston FURY Renegade costa la eMAG 2299 lei in versiunea mea de 2TB si 1349 lei in versiunea de 1TB. El poate fi cumparat si in versiunea de 4TB dar in Romania nu exista inca.

De ce am ales Kingston? De ce nu am mers pe un Samsung sau…orice altceva? Pai v-am spus. Folosesc produse Kingston de peste 15 ani. Niciodata nu m-au lasat balta. Nu mi s-a stricat nici un card de memorie, nici un stick USB si nici o memorie RAM.

Ca au mai avut ei fail-uri este partea a doua, toti producatorii au avut. In plus, Kingston are grija sa aleaga foarte bine cipurile pe care le folosesc in produsele lor. Ei nu sunt producatori de cipuri ci doar integratori. Folosesc cipuri de la Hynix, Toshiba si multi altii. Sunt testate mult timp inainte sa fie implementata. Cautati un pic despre treaba asta. Ei nu se grabesc sa vina pe piata cu produse de ultima generatie doar ca sa fie primii.

In cazul de fata, FURY Renegade are un MTBF de 1.8 milioane de ore, garantie de 5 ani si un TWB de 2PBW in cazul versiunii de 2TB.

Sincer, eu cred ca asta spune totul despre acest model. Evident, am efectuat niste teste si rezultatele sunt pe masura asteptarilor.

Si da, in practica diferentele sunt. Mici uneori, dar sunt acolo daca ne raportam la un alt SSD cu interfata PCI Express 4.0. In comparatie cu KC2500 se simte ca are mai multa viteza in multe scenarii, dar nu pot spune ca este simtitor mai rapid.

Totusi, daca ai o placa de baza cu slot M.2 PCI Express 4.0 si inca nu ai un SSD, nu are rost sa-ti cumperi un model cu PCIe 3.0. Mergi din prima pe o solutie 4.0 de calitate si nu o sa mai ai treaba multi ani de acum incolo.

Asa cum vedeti, in functie de Benchmark, vitezele variaza. Sunt oricum acolo unde spune Kingston ca sunt. Testele au fost realizate pe Windows 11 si stim foarte bine ca inca are probleme. Deci nu luati testele ca atare. Cand W11 o sa fie stabil 100% atunci o sa mai fac niste teste si o sa vedeti ca sigur vitezele vor fi unele mai mari.

In concluzie, recomand Kingston FURY Renegade. Este un SSD bun, foarte scump in acest moment, dar cu viteze mari, o durata mare de viata si este de luat in calcul pentru o viitoare platforma de top.