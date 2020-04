Review Kingston KC600 1TB – mai merita un SSD SATA?

Kingston KC600 este un SSD proaspat lansat de 1TB si interfata SATA si o dimensiune de 2.5 inch. Este un SSD simplu ce promite viteze deja cunoscute pentru interfata SATA. Intrebarea mea este: mai merita un SSD SATA?

Pana sa incep sa va spun despre acest model aflati ca este cel mai ieftin SSD de 1TB de la Kingston. Costa 783 lei la PC Garage.

Asa cum bine stiti, SSD-urile cu interfata SATA sunt destul de fiabile dar sunt limitate la viteza oferita de conexiunea SATA. De exemplu, modelul de fata poate maxim 550MB/s citire si 520MB/s scriere.

Printre alte specificatii pot mentiona controllerul Silicon Motion SM2259, MTBF-ul de 1.000.000 ore si TBW-ul de 600TB. Destul de bine zic eu. Ce mai ofera este criptarea datelor XTS-AES-256-bit.

Este un model cu memorie NAND TLC pe 96 de straturi care in functie de capacitatea de stocare are si 5 ani garantie. Iar TBW-ul de 600TB este unul foarte bun chiar peste medie. De aici si pretul un pic mai ridicat.

Totusi, este un SSD SATA clasic cu care ne-am intalnit in diferite ocazii si voi sigur stiti despre ce este vorba. Am rulat niste teste de viteza, totul a decurs normal si le vedeti mai jos.

Am stat si m-am gandit la intrebarea pusa mai sus si nu am un raspuns clar. Cu siguranta nu merita sa cumperi un SSD cu interfata SATA daca laptop-ul tau sau placa de baza de la calculator iti ofera interfata M.2.

Dar un SSD SATA are avantajele lui si se preteaza foarte bine celor care vor sa readuca la viata un laptop mai vechi sau vor multa stocare la un pret bun. Recent am montat un SSD HyperX pe un laptop mai vechi. Persoana in cauza imi multumeste si in ziua de azi pentru modificarea adusa.

Mai mult de atat, daca ai doar 1 port M.2 la placa de baza poti oricand sa pui un SSD in plus pe interfata SATA pentru stocare. Da, este mai scump decat un HDD daca ne raportam la capacitatea de stocare, dar daca vrei sa ai un calculator rapid optezi pentru un SSD chiar si pentru stocare. Eu asta as face.

Eu ma declar multumit de acest SSD deoarece respecta vitezele promise, este fiabil, ieftin si are un TBW ridicat. Voi ce parere aveti?