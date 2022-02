Review Microfon Genesis Radium 600 – kit complet pentru streaming

Genesis are in portofoliu si microfoane. Polonezii si-au diversificat gama de produse si puteti gasi inclusiv bauturi energizante pentru gameri. Am primit si eu un bax, sunt super bune la gust. Dar astazi o sa va prezint microfonul Radium 600, un model bun pentru gameri.

El este oferi intr-o cutie foarte interesanta. Ambalajul este de nota 10. Valiza arata bine si este impachetat superb. In interior o sa gasiti tot ce aveti nevoie pentru montaj. Are o talpa metalica generoasa, un picior metal solid, un filtru flexibil, o constructie metalica si un pop filter.

Este un microfon robust cu 2 potentiometre de contorl pentru Gain si Volum, un jack pentru casti si buton de Mute.

Nu o sa intru in povesti de marketing. Asta este ambalajul, asa arata microfonul. Ce va intereseaza pe voi? Cum se aude, normal.

Am facut un test audio simplu, l-am pus pe Youtube si cam asta este.

E bun? E bun, asa zic eu. Se aude bine si cu putina procesare daca te pricepi la Adobe Audition, il poti folosi si sa faci voice over. Este un microfon decent si depinde cat costa. Unele site-uri il dau la 500 lei, altele la 300 lei. Vad ca sunt probleme cu stocurile. Cand apare la Altex, Emag, atunci il comandati la pretul normal.