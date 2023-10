Review Motorola Edge 40 Neo – challengerul la categoria mid-range

Perioada aceasta a fost una în care am tot testat telefoanele celor de la Motorola. Spre surprinderea mea, aceastea au fost calitative, semn că producătorul primului telefon mobil este pe drumul cel bun!

După Motorola Edge 40 (review aici) și Motorola G84 (review aici) și pentru că tot i-am anunțat lansarea, m-am bucurat că am primit la test noul Motorola Edge 40 Neo. În cele ce urmează vom afla dacă este la fel de bun precum celelalte două.

Display ecran de tip P-OLED, HDR10+, 1300 nits (peak), cu dimensiunea de 6,55 inci (raport ecran/corp de ~90%), rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 402 ppi, 20:9 ratio, având un refresh rate maxim de 144Hz, acoperit cu Gorilla Glass 3 Chipset procesor MediaTek Dimensity 7030 (6 nm), CPU Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) si GPU Mali-G610 MC3 Memorie RAM 8/12 GB RAM (eu l-am primit pe ultimul) Camera foto Principală: dublă de 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, PDAF Vine cu LED flash, HDR, panorama. Filmează 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS. Secundară: 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm Are HDR și filmează 4K@30fps, 1080p@30/120fps. Dispune de opțiune Quad Pixel. Stocare 128 sau 256GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Nano-SIM, eSIM sau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.4, A2DP, LE; GPS, GLONASS, GALILEO; NFC; USB Type-C 2.0, OTG Sistem de operare Android 13 Vanilla Edition Acumulator 5000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă fast charge la 68W Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; senzor de deblocare facială; disponibil în trei culori: Black, Soothing Sea și Caneel Bay; certificare IP68; Moto Secure, Moto Ready For support

Nu prea am ce comenta la acest capitol. Dacă ați citit review-ul la modelul precedent, cam același lucru l-aș scris și aici, pentru că totul e la fel. Iar asta, după cum știți, mie îmi place.

La interior am găsit telefonul, care are deja o folie de silicon aplicată, cablul de încărcare/transfer de date, cu ambele mufe USB-C, o husă de aceeași culoare cu telefonul din plastic dur, cheița de la SIM-tray și două broșuri. Și pe acestea le-aș vedea lipsă din pachet, dacă tot vrem să fim eco friendly!

În continuare, avem parte de încărcător de perete! Iar asta este o știre, pentru că am prieteni care au primit modele Motorola fără așa ceva…

Seamănă destul de mult cu modelul anterior, de la dimensiuni și până la amplasarea camerelor. Iar ecranul este tot rotunjit pe margini, lucru care îmi aduce întotdeauna aminte de Samsung S20 Ultra. 🙂 Tind să cred că sunt mai ieftine astfel de paneluri, de aici apariția lor pe modelele de gamă de mijloc.

Cum cadrul este de plastic, iar spatele dintr-un cauciuc texturat ca și pielea, telefonul e ușor și se poate folosi liniștit cu o singură mână, la nevoie. Apropo de acel spate, culoarea primită de mine, Caneel Bay, se regăsește și pe husă. Îmi place ideea și sper ca mai mulți producători să ia exemplul, pentru că are o culoare excepțională, care nu trebuie ascunsă cu husa.

Pe partea dreaptă regăsim ambele butoane – cel de power și cel de reglare sonor, ceea ce face mai dificil capturile de ecran. Noroc că poți face asta direct cu gesturi. 🙂 Pe cealaltă parte nu avem niciun buton, la fel cum pe marginea de sus nu avem decât antena și mențiunea că telefonul vine echipat cu tehnologia Dolby Atmos.

Partea de jos are mufa de încărcare, difuzorul și tăvița pentru cartela SIM (deși telefonul suportă și eSIM?!?) și un mic text care spune că modelul este construit în China.

Pe spate avem camerele duale și logo companiei, iar pe display avem camera (amplasată central) și un led de stare. Cadrul este de aluminiu, dar asta nu se prea vede, din cauza curburii de pe margini. Sticla de pe ecran este Gorilla Glass 3, spre deosebire de Edge 40, care are una produsă de compania japoneză NEG.

În plus, telefonul are certificare IP68, deci putem merge cu el prin ploaie sau pe la piscină, că la mare e deja cam târziu… 🙂

Dacă precedentul telefon – Edge 40 – era dotat cu un MediaTek Dimensity 8020, acum avem ceva ce e teoretic mai slab – 7030. Doar că, în utilizarea de zi cu zi, softul pare atât de bine armonizat cu partea de hardware, încât nu am simțit vreun lag. Și am testat acest Motorola Edge 40 Neo cu jocuri, binging și sesiuni de citit știri. Practic, avem dovada clară că procesoarele mid-range, mai ales cele de la MediaTek, nu mai sunt cu nimic mai prejos față de concurența Qualcom. În plus, vine cu destul spațiu de stocare.

Motorola a confirmat că terminalul va primi cel puțin două actualizări software majore. Este cam puțin, dacă mă întrebați pe mine, mai ales în contextul în care alți producători oferă minim trei ani suport, iar telefonul nu este unul de gamă entry. Oricum ar fi, interfața actuală a utilizatorului aderă îndeaproape la estetica stock Android, prezentând un design curat și minimalist, cu un minim de bloatware, lucru pe care sper să nu îl schimbe vreodată Motorola. 🙂

Pentru amatorii rezultatelor din testele sintetice, las aici rezultatele:

Geekbench compute și CPU

3D Mark

PC Mark

La capitolul securitate, Motorola oferă ceva în plus. Prin softurile proprii, poți alege un loc sigur, cum ar fi acasă, dar poți face și ceva mai mult – să folosești un PIN pad cu cifrele răsfirate aleatoriu pe display, pentru a confuza inamicul. 😛

Un aspect demn de menționat îl reprezintă Moto Ready For Assistant, care permite conectarea telefonului la laptop, spre exemplu, astfel încât să poți rula pe un display mai mare conținutul media, aplicații sau chiar jocuri. Mi-a plăcut Asphalt 9 jucat așa.. :p Nu mai dau detalii suplimentare, pentru că v-am povestit săptămâna trecută despre asta.

Tot la acest capitol țin să menționez că Motorola Edge 40 Neo vine cu suport NFC, care permite plățile contactless, prin Google Wallet, dar și OTG, pentru cei care vor să descarce fișiere rapid, pe un stick de memorie. Motorola a introdus, de asemenea, o funcție Edge light pe acest smartphone, care iluminează marginile cu diferite lumini pentru a indica notificările. Această funcționalitate se dovedește deosebit de utilă atunci când telefonul este așezat cu fața în jos.

În plus, senzorii de deblocare nu au dat rateuri, excepție făcând inrolarea inițială a feței. Poate era de la edemul pe care îl aveam de la procedura chirurgicală pe care o făcusem anterior. 🙂

Motorola Edge 40 Neo dispune de un ecran pOLED pe 10 biți de 6,55 inchi cu o rată de reîmprospătare de 144 Hz, lider în segment. Ecranul este certificat HDR10+ și acoperă 100% din gama de culori DCI-P3. În ceea ce privește luminozitatea, Motorola a declarat că display-ul este capabil să atingă o luminozitate maximă de până la 1300 nits. În traducere, display-ul este la fel de calitativ ca și cel de pe Edge 40, iar asta nu poate decât să ne bucure, pentru o variantă mai lite a modelului de bază.

Lăsând la o parte detaliile, ecranul este luminos, viu și receptiv. Deși este un panou curbat, lucru pe care nu îl prea mai vezi la telefoanele din 2023, nu este afectat de problemele de atingere accidentală cum te-ai putea gândi. Afișajul este setat în mod implicit pe vivid pentru culori saturate cu contrast sporit, dar îl puteți seta pe natural din setările de afișare dacă asta preferați. Apropo de asta – Motorola a realizat destul de rapid că lumea nu vrea culori reale pe ecran, ci unele cât mai vii.

În ceea ce privește fluiditatea, ecranul este capabil de o rată de reîmprospătare de 144Hz. Cu toate acestea, nici setările la 90Hz și 120Hz nu sunt lipsite de fluiditate. Oricum, cred că majoritate utilizatorilor vor forța direct refresh rate maxim, pentru a folosi telefonul la capacitate maximă, deși doar în jocuri este cerut și vizibil în mod explicit!

Accentuarea plăcerii vizuale este experiența audio, care este oferită prin difuzoarele stereo alimentate cu Dolby Atmos. Difuzoarele sunt puternice și clare, dar nu excelează totuși. În schimb, cu setările potrivite și cu o pereche de căști bune, vei observa că driverele audio își fac treaba. În plus, Motorola dispune de funcția de sunet spațial care creează un efect de virtualizare 3D în piesele care nu sunt codificate nativ în Dolby Atmos. Funcționează bine, dar piesele Dolby Atmos sună mai bine. Important de reținut, Motorola Edge 40 Neo nu dispune de un jack audio de 3,5 mm, deși este telefon de gamă medie și, cel puțin teorectic, te-ai fi așteptat la asta!

Motorola Edge 40 Neo prezintă un sistem dual-camera pe spate, cu un senzor principal de 50 de megapixeli cu stabilizare optică a imaginii și un senzor de 13 MP pentru camera ultra-wide, care se dublează ca senzor pentru camera macro și ca senzor secundar pentru a asista senzorul principal cu informații de adâncime. În partea din față, telefonul are un senzor de cameră de 32MP.

Lăsând la o parte detaliile, sistemul de camere din spate este bun, dar nu este cel mai bun din clasa sa. Senzorul principal oferă performanțe consistente în toate condițiile de iluminare. Acesta captează detalii mai fine în cadru și se descurcă bine în ceea ce privește gama dinamică și contrastul. Culorile din cadrul capturat par spălate, dar acesta este un aspect pe care îl puteți remedia rapid cu ajutorul instrumentului de editare foto încorporat. Apropo de editare, instrumentul de editare a fotografiilor este încărcat cu funcții de la Google, cum ar fi color pop, îmbunătățirea portretelor, blur, focalizare a culorilor etc. Acestea, însă, necesită abonament la Google One.

În ceea ce privește camera ultra-wide, aceasta este bună și are un control mai bun asupra culorilor. În plus, senzorul are un câmp vizual larg, ceea ce este bun atât pentru fotografiile de peisaj urban, cât și pentru cele de peisaj. Spre deosebire de senzorul principal, camera ultra-wide are probleme în condiții de iluminare slabă. Cu toate acestea, este un senzor versatil, cu capacitatea de a capta detalii ale obiectelor chiar și din prim-plan.

În ceea ce privește camera frontală, aceasta este bună pentru utilizarea zilnică ocazională. La fel ca și camerele din spate, camera frontală suportă modul de noapte automat pentru imagini mai clare în condiții de iluminare slabă. Funcționează bine, dar nu la fel de bine ca în cazul senzorului camerei principale.

Mai jos vă las câteva dintre fotografiile și clipurile video pe care le-am făcut cu telefonul, pe categorii:

camera principală, zi, zoom diferit:

camera principală, zi, bokeh:

camera principală, zi, ULTRA-RES:

camera principală, zi, macro:

camera principală, zi, panoramic:

camera principală, night mode, zoom diferit:

dual capture:

camera selfie, zi, zoom diferit:

camera selfie, zi, bokeh:

camera selfie, night mode, zoom diferit:

La momentul redactării articolului, Motorola Edge 40 Neo costă 1.599,99 lei pe eMAG și 1.968,99 lei pe Vexio! În plus, cei de la Motorola România au un program de trade-in, în care intră și modelul de față.

Mi se pare un preț bun, dar care le va crea probleme tocmai celor de la Motorola, pentru că nu se justifică câteva sute de lei în plus pe modelul de bază. 🙂 Cu toate acestea, mi se pare un challenger demn de luat în calcul și pentru celelalte mărci.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 68 W pe fir

protecție Gorilla Glass 3

autonomie bună

certificare IP68

display excelent P-OLED, cu 144Hz refresh rate

hardware bun pentru gama lui

difuzoare stereo

certificare Dolby Atmos

culori vii la carcase

grip bun

compact

Android curat

CONTRA

design generic

lipsa încărcării wireless

display rotunjit pe margini

cadrul de plastic nu ajută la rezistență în caz de impact

doar doi ani de suport pentru versiuni de Android noi

nu este cel mai bun pentu capturile foto/video, mai ales în zone slab luminate