Goodoffer24 are reduceri de 91% la Windows 10/11 – 13 euro pentru o licenta de Windows si 24 euro licenta de Office

Goodoffer24, ii stiti deja, au revenit cu reduceri. Se intampla periodic si acestea difera in funtie de sezon. Reducerile sunt tot la licentele de Windows si Office si vin in difierite variante. Utilizand un cod promotional o sa aveti o extra reducere de 30%. Si nu uitati ca daca activati Windows 10 puteti face upgrade la Windows 11.

Nu uitati de codul de reducere ARE care va ofera 30% extra reducere. Il bagati in cos exact ca in poza de mai jos.

De asemenea, dupa ce primiti licenta de Windows, mergeti in setari sa o activati.