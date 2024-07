Review Nubia Focus Pro 5G – smartphone pentru cei fără mari pretenții

Cred că este primul review al unui smartphone Nubia de la noi, așa că va fi interesant de văzut cum va fi primit de voi materialul. Chiar, sunteți pe aici utilizatori ai brandului? Nu de alta, dar numai ce au lansat noi modele la noi…

Și, dat fiind paragraful de mai sus, să începem cu detalii despre brand: Nubia Technology este un producător chinez de smartphone-uri cu sediul central în Shenzhen, Guangdong. Nimic ciudat până aici, pentru că Shenzen este varianta chinezească a lui Silicon Valley, multe companii de IT & Tech avându-și sediul acolo.

Inițial înființată ca o filială deținută în întregime de ZTE în 2012, a devenit o companie independentă în 2015 și a primit o investiție semnificativă din partea Suning Holdings Group și Suning Commerce Group în 2016. ZTE și-a redus participația la Nubia la 49,9% în 2017, ceea ce înseamnă oficial că Nubia nu mai este considerată o filială a ZTE, ci mai degrabă o companie asociată.

Mai interesant pentru noi, românii, este că, în februarie 2016, Nubia a devenit sponsor al Jiangsu Suning F.C., echipa cu care a căștigat Cosmin Olăroiu titlul în 2020, fiind primul antrenor român care are titluri la fotbal în patru țări diferite. Bine, clubul s-a desființat anul următor, dar asta e o altă poveste, pentru altă dată… 😛

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip IPS LCD de 6,72 inci, având refresh rate de 120Hz, cu rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de ~392 ppi și format 20:9 Chipset procesor Unisoc T760 (6 nm), CPU Octa-core (1×2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) si GPU Mali-G57 Memorie RAM 8 GB de RAM Camera foto Principală: triplă, dar avem specificații doar pentru una dintre ele – 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67″, PDAF, OIS; Are LED flash, HDR și filmează 4K@30fps, 1080p@30fps. Secundară: 32 MP Stocare 256 GB spațiu de stocare (UFS 3.1) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi; Bluetooth; GPS; NFC Sistem de operare Android 13 Acumulator 5000mAh, compatibilă cu Fast Charge la 33 W Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul de pornire; senzor de deblocare facială; disponibil în două culori: Black și Gold; mufă de încărcare USB-Type C

Ambalaj și accesorii

Cutia este una clasică, aș putea spune, în alb și negru. La interior avem nelipsitele broșuri, cablul de date, încărcătorul, o husă de silicon dur, o folie pentru protecția display-ului și telefonul propriu-zis. Nimic în plus, dar nici în minus.

Design și construcție

Cică ar fi Gold, dar culoarea mie mi se pare mai degrabă cappuccino, dar nu sunt eu expertul aici. 🙂

Pe de altă parte, telefonul este mare (6,72 inci, 76,1 mm x 166 mm, 109.0 cm2), gros (8,5 mm) și greu (222 g), deci nu va fi extrem de apreciat pentru aceste aspecte. În plus, modulul de camere este discutabil și nu tocmai frumos. vivo X90 PRO (review aici) avea ceva asemănător, dar parcă arăta mai bine.

Singurul lucru pozitiv pe care îl pot remarca este spatele din piele ecologică, care îl face extrem de plăcut la atingere, dacă nu cumva folosești husa din dotare…

Revenind la construcție, pe partea stângă avem butonul de volum și tăvița pentru SIM, iar pe partea opusă avem butonul de pornire – care are și senzorul de amprentă – și un slider care poate fi configurat cu ce acțiune vrei, dar by default, vine cu pornit camera.

Software și performanță

Telefonul vine cu Android 13, deși 14 este deja pe piață și versiunile beta de 15 sunt și ele acolo… Cu toate acestea, dacă e să fiu sincer, nu am observat lag la utilizare și nici nu am dat de aplicații sau jocuri care nu funcționează. Însă e total neavenit să vii cu un sistem de operare de anul trecut pe un telefon de anul acesta!!! Bine, totuși, că am primit un update de soft, cât am folosit telefonul și că memoria RAM este expandabilă până la 12 GB.

MyOS, care este interfața lor proprietară, nu arată rău, dar are câteva aplicații de tip bloatware la care aș fi renunțat – hot games, hot apps, TextIn, Safety sau ceva jocuri care vin preinstalate și par a fi în targetul pieței asiatice, nu globale.

Chipsetul este un Unisoc T760, pe care îl regăsim pe ceva modele de la ZTE – Blade V50, A73 sau Axon 50 – dar care este inferior lui Snapdragon 662, deci nu este cel mai ascuțit creion din penar… Partea bună este că nu consumă prea mult din bateria care este oricum generoasă!

Din păcate, din motive care îmi scapă, nu am găsit niciunde detalii despre tehnologiile folosite pentru wi-fi, bluetooth și GPS, dar mai rău m-a dezamăgit lipsa opțiunii eSIM… Să zicem că pe ultima o înțeleg însă.

Ecran și sunet

Panelul este un IPS LCD de 6,72 inci, având refresh rate de 120Hz, cu rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de ~392 ppi și format 20:9. Practic, dacă nu avea refresh rate de 120 Hz, puteam zice că e un model de prin 2020…

Cu toate, nu pot spune că nu am putut urmări filme sau seriale pe el, din cauza tehnologiei. Mai mult a deranjat lipsa unor difuzoare stereo, dar cel din dotare merge ok, dacă nu vrei să faci discotecă cu telefonul. Pentru cei curioși, merge ok Coldpay pe el, dar nu ridicați sonorul peste 70%… 😛

Un alt aspect demn de remarcat este prezența unei zone de notificări de tip live island, că doar are iOS, de ce nu ar avea și MyOS?

Camera foto și video

În detaliile oficiale nu am găsit decât informații despre senzorul principal, nu și despre celelalte două. Pe ceva site relativ obscur, scria că sunt de 2MP, ceea ce nu m-ar mira.

Pozele ies decent, dar nu pentru cei care vor musai să posteze pe social media și care caută profunzime și detalii multe. Prin urmare, dacă vrei niște poze de la serbările copiilor și ceva selfie-uri cu tine la pescuit, nu te teme, e ce trebe!

Știu că ZTE se laudă cu performanțele camerei din gama nubia, dar nu pot să scriu doar din comunicate. Poate alte modele sunt mult superioare sau depinde cu ce le comparăm. Prin asta nu vreau să se înțeleagă că au performanțe extrem de slabe pe acest palier de preț unde se situează, ci că nu sunt camerele la nivel de flagship, cum ar putea înțelege cineva care citește doar comunicatul brandului…

Mai jos pozele și filmările:

camera principală, zi, zoom diferit

camera principală, zi, 108MP

camera principală, zi, potrait

camera principală, zi, long exposure

camera principală, zi, panoramic

camera principală, night mode

camera selfie, zi

camera selfie, zi, portrait

camera selfie, nightmode

Baterie

Bateria ține indecent de mult. Că o fi ecranul sau procesorul, ambele care nu cer multă putere, nu am idee, dar sigur treceți ziua cu el. Ar fi fost interesant să îi adauge încărcare mai rapidă pe fir, că wireless nu prea puteam cere…

Preț, puncte pro și contra

De astăzi este listat pe eMAG, cu prețul de 1,599.99 lei, care include și un voucher de 100 lei, oferit în limita stocului disponibil. Nu cred că este un preț rău, dar cotat mai aproape de 1,000 lei ar deveni și mai ”apetisant”.

PRO dual-sim, compatibil 5G

autonomie bună

display cu 120Hz refresh rate

piele ecologică pe spate

grip bun CONTRA chipset slab

fără protecție Gorilla Glass sau IP

vine cu Android 13

încărcare rapidă la doar 33 W pe fir