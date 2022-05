Review OnePlus Nord Buds: căști ieftine și bune

V-am mai spus că piața de wearables este în continuă expansiune, iar fiecare producător de telefoane intră și pe nișa aceasta. Pare că aceasta va fi locul unde viitoarele creșteri de vânzări, deci și de încasări, vor avea loc.

Prin urmare, nu este de mirare că OnePlus a inclus în gama Nord – cea de telefoane midrange – și o pereche de căști. Iar în cele ce urmează vă voi povesti dacă merită sau nu achiziția.

Specificații

Dimensiuni 27,76 mm × 20,72 x 23,49 mm căștile și 67,9 mm × 35,5 mm × 28,68 mm cutia de încărcare Greutate 4,82 g căștile și 41,7 g cutia Protecție IP IP55 water and sweat proof (căști); cutia nu are rating IP Format half-in-ear Frecvențe 20Hz-20000 Hz Conectivitate Bluetooth 5.2 Acumulator 41mAh Litiu-Ion ×2 (pentru căști) și 480mAh Litiu-Ion Battery (cutia); suportă încărcare prin USB Type-C Altele range de 10 metri, 2 microfoane pe fiecare cască, comenzi touch pe cască (dublu/triplu tap, apasă)

Ambalaj și accesorii

Cutia este una mai pentru tineri, cu o combinație între negru (majoritar), alb și albastru. Pachetul conține, pe lângă căști și cutia de transport/încărcare un cablu USB-USB C de încărcare, două seturi de dopuri de rezervă, garanția și broșurile cu detalii pentru utilizare.

Design

Cutia de încărcare este destul de voluminoasă. De fapt, ce zic eu aici – este de-e dreptul imensă pentru un astfel de gadget!!! Ba mai mult, forma ei nu este deloc ergonomică și o face extrem de dificil de transportat. Prin urmare, vă anunț de pe acum că este exclus să umblați cu ea prin buzunare de blugi sau pantaloni de costum…

Ca să vă faceți o idee, vă las mai jos o fotografie în care vedeți diferența dintre cutia acestor căști și cea de la OnePlus Buds Pro:

Cutia are denumirea OnePlus pe capacul superior, iar pe spate are mufa de încărcare și butonul de sincronizare. Căștile sunt negre, cu un cerc argintiu care reprezintă zona de control touch. Partea exterioară este ovală și destul de mare, spre deosebire de cilindrii subțiri de la alte modele. Dar, dacă este să fiu sincer, prefer și un altfel de design celui deja impământenit. Și, mai mult decât atât, acest tip de ”desen” este extrem de comod la purtare. Am folosit căștile și la o sesiune de training online pe Microsoft Teams și cele 6 ore cât am fost conectat nu am simțit un mare discomfort, deși am mai alternat de la stânga la dreapta căștile.

Utilizare

Pentru telefoanele OnePlus – cum am avut eu – pairing-ul se va face instant, iar setările se fac din meniul de Bluetooth. Pentru celelalte telefoane există aplicația Hey Melody, care este dedicată tuturor căștilor OnePlus. Din păcate, pentru iPhone nu există decât opțiunea de conectare, nu de alte customizări.

Partea bună a acestor căști este că oferă opțiunea de conectare la două device-uri. Astfel am putut folosi atât telefonul pentru apeluri, cât și laptopul pentru ședințe. Iar trecerea de la unul la altul se face printr-un gest de menținere a degetului pe zona de touch.

În setări sunt și opțiuni de redare audio diferite, dar eu le-am lăsat pe Bold, care este cea mai potrivită pentru gusturile mele de audiofil. Dar și cea de bass este ok pentru ce ascult eu.

Apropo de setări, OnePlus Nord Buds nu beneficiază de ANC (Active Noise Cancellation), dar nu m-a deranjat prea mult, din cauza designului și a acelui oval pe care este zona de control. Din aceste motive căștile stau extrem de bine în urechi și se aud destul de bine și în zone gălăgioase. Cu toate acestea, performanța nu este aceeași, recunosc. Dar, na, sunt model de buget și anumite costuri au fost justificat tăiate.

V-am spus că am ascultat la căști diverse genuri și m-am tot jucat cu setările. Singurul moment când am realizat că nu sunt niște produse premium a fost când am ascultat AC/DC. Vocea lui Brian Johnson este destul de stridentă oricum, dar m-a deranjat felul în care Nord Buds a redat partea vocală și, în general, sunetele înalte, la volum maxim.

Deși căștile au certificare IP 55, cutia lor nu. Probabil s-au gândit că oricum sunt mici șanse să porți și chestia aia cu tine prin ploaie, când alergi, că este extrem de inconfortabil de purtat.

A mai fost ceva ce nu mi-a plăcut – faptul că nu pot controla nivelul sunetului de pe căști…