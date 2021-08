OnePlus Buds PRO review

Voi fi sincer cu voi de la deschiderea articolului de review – nu prea folosesc căști pentru muzică, ci mai degrabă pentru apeluri. Locuiesc în afara orașului, deci vin cu mașina la lucru, la birou (când merg) nu prea folosesc căști, pentru că e open-space office și, oricum, am multe ședințe, iar de alergat m-am cam lăsat de când cu pandemia.

Cu toate acestea, cum primesc destule apeluri în timpul programului și prefer să vorbesc și să lucrez, în același timp, am de ceva vreme o pereche de căști Redmi Buds 2, care mă ajută în astfel de situații. Nu sunt ele excepționale, dar they do their job, ca să zicem așa.

Ei bine, OnePlus Buds PRO sunt cu 2 nivele peste ce am avut până acum. Oferă audiție bună atât în apeluri, cât și pentru muzică, au bateria mai mare și… au ANC, ceea ce mă ajută uneori, când am de scris articole, dar am zgomot prin jur.

Disclaimer – de la producător am primit doar căștile, nu și modelul! 🙂

Specificații

Dimensiuni 32 mm × 23.2 mm căștile și 60.1 mm × 49.1 mm × 24.9 mm cutia de încărcare Greutate 4.35 g căștile și 52 g, tot ansamblul Protecție IP IP55 water and sweat proof (căști); IPX4 Water Resistance (cutia de transport) Format half-in-ear Frecvențe 20Hz-20000 Hz Conectivitate Bluetooth 5.2 Acumulator 40mAh Litiu-Ion ×2 (pentru căști) și 520mAh Litiu-Ion Battery (cutia); suportă încărcare prin USB Type-C (5V=1.5A) și QI (2W) Altele Hybrid Active Noise Cancelling (3 moduri de AI Auto Scene Detection), 3 microfoane pe fiecare cască, ZEN Mode, detecție pentru purtare (start/stop), comenzi touch pe cască (dublu tap, apasă și menține)

Ambalaj și accesorii

Pachetul conține, pe lângă căști și cutia de transport/încărcare un cablu USB-USB C de încărcare, două seturi de rezervă pentru cauciucurile care vin în ureche (au ceva nume specific?), garanția și broșura cu detalii pentru utilizare. Totul în tradiționalele culori – alb și roșu.

Design

Modelul primit de mine este alb, glossy, deci mai pentru domnișoare. De altfel, fiică-mea a pus deja ochii pe ele. 🙂 Cele negre mi se par mai business use, dar nu sunt atât de ușor de observat. Depinde ce impresie vrei să lași cu căștile tale…

Cutia este relativ ușor de transportat în buzunarul blugilor, mai ales că este îngustă. Căștile, de tipul half-in-ear, după modelul celebrelor deja Apple EarPods, sunt și ele EXTREM de comod de utilizat. Adică stau la fel de bine ca și OnePlus Buds pe fir pe care le comandasem cu OnePlus 6, acum 3 ani! Iar alea au fost preferatele mele în utilizare.

Un aspect aparte este dat de materialul argintiu, lucios, în contrast cu ceramica albă, mată, pe care le au zonele cu touch. Cutia are un led care indică nivelul bateriei și un buton pentru împerecherea căștilor cu telefoanele non-OnePlus.

Utilizare Pentru telefoanele OnePlus, pairing-ul se face automat, când ții cutia deschisă lângă smartphone. Pentru celelalte, există o aplicație dedicată – HeyMelody, pe care o puteți descărca din PlayStore sau AppStore. În cazul meu, OnePlus Nord 2 l-a recunoscut fără probleme, iar setările le-am efectuat din meniul de Bluetooth al telefonului.

Sunt extrem de comod de purtat, indiferent că le porți pe ambele, sau doar una. Ba mai mult, dacă se uită la tine cineva direct din față, nici nu se observă. Asta îti poate da unele bătăi de cap, cum am pățit eu: am preluat un apel direct de pe Buds PRO și, pentru că ascultam interlocutorul (nu așa se face când te sună soția?!?), copiii au început să îmi vorbească, fără a realiza că sunt într-o conversație. Abia când eu le-am arătat că port căștile au realizat și ei.

Din setări poți opta pentru tipul de Noise Control – on, off sau transparent (pentru a putea auzi și sunetele exterioare), poți vedea cum se controlează căștile, poți porni funcția Zen Mode, poți personaliza felul în care căștile redau sunetul sau poți căuta Buds PRO, dacă le-ai rătăcit.

Dintre toate, Zen Mode mi s-a părut cea mai utilă – pentru că și articolul acesta îl scriu cu căștile pornite cu opțiunea asta. De ce? Păi, fiind cald, am preferat să ies afară, pe terasă. Tot acolo sunt și cele trei pisici mici ale mele, care aleargă și dărâmă tot în cale, dar și soția, care se uită la un serial. Fără căști. Pe laptop. 🙂 Ei bine, am scos Buds PRO, am activat opțiunea, am ales sunetul (faci toate astea fie din setările telefonului, fie de pe căști)… et voilà. Dacă mai pun și telefonul tot pe Zen Mode, să nu mă deranjeze chiar nimic, sunt mega productiv chiar.

În loc să vă mai povestesc toate detaliile tehnice, vă las video de prezentare, care conține tot ce trebuie:

Ce mi-a plăcut la utilizare? În primul rând, faptul că sunt extrem de comod de purtat. Apoi cutia lor, ușor de transportat și faptul că se încarcă rapid – cu 10 minute de încărcare aveam 10 ore de redare. Iar dacă aș fi avut un OnePlus 9, le-aș fi încărcat direct de pe telefon, folosind opțiunea de QI charge. A! Și faptul că au certificare IP, chiar dacă nu una super!. Dar tot poți folosi căștile la alergare, fprp grija că transpirația sau o ploaie scurtă le distruge.

Audiția în apeluri este excelentă. Nu am avut plângeri de la interlocutori și nici eu nu am avut probleme în a-i înțelege, chiar și când am discutat cu ei în timp ce tundeam iarba. Ascultatul de muzică este la un alt nivel! Mai ales după ce îți configurezi propriul profil audio.

Ce nu mi-a plăcut? Doar un lucru – că nu pot controla nivelul sunetului de pe căști. Dacă avea și asta inclus, erau ideale. Așa, sunt doar foarte bune!