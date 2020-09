Review Samsung Galaxy Note 20 5G – un telefon asa cum trebuie

Noua generatie Note 20 a venit sa imbunatateasca anumite elemente si sa remedieze problemele de pe Note 10. Noul Note 20 5G, adica varianta clasica, este de departe un telefon bun la toate si cu un pret pe masura. Totusi, am vazut ca este mult prea dur criticat.

Note 20 5G este un telefon despre care s-a vorbit mult in primele zile de la lansare. Multi au criticat pretul, altii au criticat materialele folosite, unii au considerat raportul pret-calitate foarte slab. Eu nu imi dau niciodata cu parerea despre un produs inainte sa-l testez. Si iata-l. A ajuns si la mine si deja de o luna il folosesc ca telefon secundar. Credeti-ma, este genial.

Specificatii

Procesor: Exynos 990

RAM: 8GB

Stocare: 256GB

Baterie: 4300mAh

Ecran: 6.7 inch 2400 x 1080 pixeli

Incarcare rapida 25W

Memorie UFS 3.0

Android 10

Camere foto: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 64 MP, f/2.0, 27mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid zoom; 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm

Camera frontala: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF3

Difuzoare stereo

Design

O sa incep direct cu elefanul din camera: spatele este din plastic! Da, plastic, pe un telefon care costa 5000 lei. Si care-i problema? Singura problema tine de perspectiva si de ideea ca tu, utilizator cu bani multi, voiai sa fi tratat regeste de banii respectivi. Pentru ca in realitate acel plastic de pe spatele telefonului nu este o problema. Din contra.

Plasticul folosit este de cea mai buna calitate (cat de bun poate sa fie un plastic finisat, evident), dar marele avantaj este ca nu se sparge atunci cand il scapi. Nu se zgarie la fel de usor precum sticla si nici nu mai vezi amprentele. Eu vad doar avantaje aici, sincer, iar daca ar fi sa-i gasesc un minus ar fi senzatia pe care o ai la atingere. Simti ca este plastic. Dar repet, tine doar de ego-ul fiecaruia.

Ecranul este dus pana in colturi si la fel ca Note 10 este superb. Marginile sunt mici, nu ai zone negre mari si ecranul este drept, lucru care imi place foarte mult. Am urat acele ecrane curbate pe margine desi erau spectaculoase. Totusi, inutile.

Si legat de simetrie, probabil ca este printre putinele telefoane Samsung care are toate porturile, butoanele, aliniate corect la acelasi nivel. Samsung avea acesta problema sa nu alinieze elementele.

Butoanele au fost mutate de pe partea stanga pe partea dreapta. Nu stiu ce a fost in capul lor cand la Note 10 au decis sa le mute pe partea stanga. Butoanele sunt acum la locul lor pe partea dreapta. O alta imbunatatire este pozitionarea slotului de SIM in partea superioara. Sincer nu ma intereseaza unde este montat, doar ca la Note 10 gaura unde introduci acul pentru ejectarea slotului de SIM era fix langa un microfon. Puteai oricand sa strici microfonul. Au reparat aceasta greseala de design.

In continuare avem un difuzor pentru convorbiri integrat excelent intre ecran si rama tot de plastic. Nu este integrat in display asa cum vedem la alte modele de la concurenta si sincer prefer asa. Abia daca iti dai seama este unde este pozitionat si ai nevoie de un ochi foarte bun sa vezi crestatura minuscula dintre ecran si rama superioara.

Senzorul de amprenta este integrat in ecran si este cel mai rapid senzor utilizat de mine. Daca la seria S10 v-am spus ca este imprecis si lent, iar pe Note 10 au remediat problema, pe Note 20 avem un senzor si mai bun din toate punctele de vedere.

Pe scurt, Samsung a remediat din problemele de design intalnite la Note 10, a inlocuit sticla de pe spate cu plastic si rama metalica tot cu plastic, dar telefonul este mai frumos, mai bine finisat, mai bine executat. Plastic nu este o problema din punctul meu de vedere.

Camera foto

Avem 3 senzori foto deja celebri: wide (normal cum ii zic eu, deci camera principala), ultrawide si telephoto 3x. La fel, Samsung a remediat problemele de pe Note 10 cu camera foto. Atunci aveam o camera absolut geniala pe partea video si foarte buna pe partea de foto DACA aveai lumina buna. Pentru ca pe timp de noapte era pur si simplu un dezastru. Samsung a ascultat de feedback-ul utilizatorilor si probabil review-urile au fost foarte utile. Pentru ca fix acolo unde Note 10 era slab, Note 20 exceleaza si primeste un 10 cu coronita.

Camerele foto, tehnic vorbind, arata asa:

12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 27mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm

Practic vorbind, Note 20 pozeaza asa cum vedeti mai jos in pozele atasate. Camera este pur si simplu excelenta in orice mod. Senzorul ultrawide nu distorsioneaza, iar cand vine vorba de zoom avem 3x optic. Calitatea pozelor este foarte buna, iar Night Mode-ul implementat este chiar mai bun decat cel de pe telefonul meu, iPhone 11 Pro. Am facut niste comparatii, iar Note 20 castiga deoarece temperatura de culoare este neutra pe timp de noapte, pe cand la iPhone pozele sunt galbene. In rest calitatea este aceeasi.

Singura problema intalnita de mine tine de aplicatie. Sper ca Samsung va oferi un update deoarece exista un delay destul de mare din momentul in care apesi pe declansator si poza este realizata. Nu tot timpul. Este o problema care apare doar uneori si in special cand lumina este slaba. Dar repet, nu tot timpul se intampla sa aiba delay.

Pe partea video avem filmare 8K la 24FPS, 4K la 60FPS, HDR10+, stereo sound, stabilizare de imagine. La fel, filmarile sunt excelente.

Ecran

Este ceva ce nu stiti despre ecran? Serios 😀 Avem acelasi ecran AMOLED de cea mai buna calitate. Culorile in stilul Samsung, adica usor suprasaturate, luminozitate foarte buna incat sa poti lucra si in bataia soarelui, nimic din ce nu stiti deja.

Difuzor

Avem Dolby Atmos si sunet stereo. Volumul este ridicat, claritatea melodiilor este foarte buna, insa exceleaza in gaming. Sunetele din jocuri vor fi redate foarte bine. Daca vrei sa asculti muzica la la difuzor o poti face, dar nu te astepta la ceva wow. Este totusi un telefon.

Bechmark, software si S-Pen

Cum AnTuTu nu mai exista am ramas doar cu Geekbench 5. Oricum sunt niste teste irelevante si va spunem de ani de zile sa nu va mai luati dupa aceste rezultate. Am vazut telefoane cu punctaj mare care se miscau prost si telefoane cu punctaj mic care se miscau bine. Plus ca aceste teste pot fi usor pacalite. In realitate conteaza ca telefonul sa fie rapid atunci cand il folosesti TU in conditii normale. Adica sa iti incarce rapid aplicatiile, sa nu ai lag, sa nu agate prin tranzitii si sa nu se blocheze.

Note 20 reuseste sa ofere o experienta software foarte buna. Este un telefon rapid, fara lag in general, cu un procesor de ultima generatie care va rula orice joc si orice aplicatie fara probleme. Poti face orice pe acest telefon. Are o putere uriasa de procesare si nu trebuie sa avem un benchmark sa ne spuna acest lucru.

Softul oferit de Samsung este placut, il stiti deja. Am apreciat ca a venit cu tot pachetul Google si Microsoft, dar am regasit si aplicatii proprietare Samsung intr-un folder dedicat. Le poti sterge, asta mi-a placut. In rest nu vine cu aplicatii inutile.

S-Pen-ul este obiectul care face ca acest telefon sa poarte denumirea Note, altfel ar fi fost orice alt model din seria Galaxy. Pen-ul este unealta care face diferenta dintre un utilizator normal si un utilizator productiv. Cine va cumpara un Note o va face doar pentru S-Pen.

Pe scurt, noul Stylus iti corecteaza scrisul de mana, are o latenta foarte mica, poti realiza forme geometrice perfecte chiar daca tu desenezi stramb si ofera control al gesturilor.

Autonomie

Avem o baterie tot de 4300mAh precum la modelul de anul trecut. Primim incarcare rapida la 25W, incarcare rapida wireless la 15W si reverse charging la 4.5W. Autonomia depinde foarte mult si de stilul de utilizare. Eu folosind telefonul pe post de solutie secundara am avut o autonomie mai mare, chiar si 2 spre 3 zile. Dar realitatea este alta. La final de zi o sa ajungi cu 30% autonomie acasa daca folosesti telefonul normal.

Incarcarea este rapida, suficient de rapida incat intr-o ora sa fie incarcat complet. Daca uiti sa incarci telefonul peste noapte si de dimineata mai ai 20-305 autonimie, pana iti faci rutina de dimineata el va avea 99% baterie sau in cel mai rau caz 80%, depinde cat de rapid esti.

Concluzie si pret

Mi-a placut mult Note 20 la fel cum mi-a placut orice teleofon din seria Note. Este un telefon polivalent care exceleaza pe partea foto, ofera un ecran foarte bun si are o autonomie generoasa. Constructia este solida, hardware-ul este puternic, iar S-Pen-ul este acolo pentru oamenii cu adevarat profesionisti care-l vor folosi in scopuri practice.

Costa 4999 lei la Altex. Tot atat costa si la eMAG.