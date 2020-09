Microsoft a cumparat Bethesda

Microsoft e ambitios si investeste in studiouri de gaming pentru a-si asigura probabil exclusivitatea pentru Xbox si PC.

Astfel, prin achizitia Bethesda, Microsoft detine IP-uri precum: Doom, Wolfenstein,Quake, The Elder Scrolls, Fallout sau Prey. Da, ati citit bine. Practic de acum inainte, toate titlurile dezvoltate de Bethesda si probabil si cele de pana acum le vom gasi prin abonamentele Xbox Game Pass si Xbox Game Pass Ultimate. Afacerea i-a costat pe cei de la Microsoft 7.5 miliarde de dolari, deci planurile Microsoft legate de gaming nu se vor opri in viitorul apropiat.

We will be adding Bethesda’s iconic franchises to Xbox Game Pass for console and PC. One of the things that has me most excited is seeing the roadmap with Bethesda’s future games, some announced and many unannounced, to Xbox console and PC including Starfield, the highly anticipated, new space epic currently in development by Bethesda Game Studios