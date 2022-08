Review Sonos Ray – mini soundbar cu sunet premium

Daca sunteti in cautarea unui sistem audio premium pentru televizor sau calculator, tocmai am testat Sonos Ray, o boxa de mici dimensiuni ideala de amplasat sub televizor sau monitor. Destul de scumpa, insa ofera un suntem premium cum rar mi-a fost dat sa experimentez.

Eu sunt pasionat de tot ce inseamna audio si am avut cateva sisteme audio de top. Momentan am luat o pauza de la pasiunea asta dar cand ajung la casa noua o sa imi fac un home cinema de vis.

Pana atunci ma bucur sa mai testez cate o boxa de calitate cum este Sonos Ray. Practic Ray este o boxa care contine 2 difuzoare de inalte si 2 difuzoare de medii/bass alaturi de 4 amplificatoare Class-D.

Aceasta se conecteaza la televizor sau calculator prin cablu optic, din pacate nu exista alta optiune. Mi-ar fi placut sa aiba un HDMI ARC sau un jack, insa fiind un sistem premium au ales doar solutia optica pentru un sunet cat mai curat.

In afara de asta mai dispune de un port LAN ca sa o conectezi la internet via cablu si ulterior sa o treci pe wireless din aplicatia Sonos. Ciudat ca ai nevoie de cablu din prima. Si nici Bluetooth nu are ca sa te conectezi instant la telefon si sa pui muzica. Si asta m-a deranjat putin.

In rest, dupa conectarea la internet prin cablu, instalarea aplicatiei Sonos (iti faci cont) totul functioneaza. Am folosit boxa la birou si mai asculta muzica de pe telefon prin AirPlay.

Boxa dispune de 1GB SDRAM, procesor quad core la 1.4GHz, port LAN 100Mbps, senzor infrarosu ca sa sincronizezi telecomanda televizorului (deci nu ai nevoie de HDMI ARC pentru televizor) si cam atat.

Este o boxa de mici dimensiuni cu control tactil pe partea de sus, nu are telecomanda in pachet (nu ai nevoie teoretic) si tot controlul se face din aplicatie.

Boxa masoara 71 x 559 x 95m si cantareste 1.95kg. Se poate prinde in perete prin montura M5 sau se poata lasa pe masa pentru ca are si picioare din cauciuc.

Sunetul este unul absolut fantastic. In primul rand claritatea o sa te lasa cu gura cascata. Absolut orice pui se aude cristal. Sigur ati avut ocazia pana acum sa ascultati la un sistem audio premium, poate un Technics mai vechi de pe vremuri. Este aceeasi calitate, acelasi sunet plin, bogat in detalii, clar. Pana la volum 50% ai si un bass profund dar care dispare o data cu cresterea in volum.

Nu are subwoofer iar difuzoarele de medii-bass redau bassul intr-o limita a decentei, insa la volum mic este extrem de clar si de profund si ai impresia ca este un subwoofer integrat acolo.

Pentru un dormitor este mai mult decat decent, ba chiar as putea sa recomand boxa asta minune si pentru living. Dar tinand cont de ce alte sisteme exista de la Sonos si cum aceasta boxa poate fi imperecheata cu alte modele, nu as vrea sa o recomand pentru living. Acolo se pot pune sisteme mai avansate.

Asadar, boxa aceasta este ideala pentru cei care au Spotify si vor sa asculte muzica la un volum ridicat si sa sune clar sau pentru cei care vor sa vada un film si difuzoarele televizorului nu impresioneaza.

Costa 1500 lei, foarte scumpa pentru cat este de mica. Dar atunci cand o sa o auziti o sa realizati ca merita 1500 lei + functiile pe care le are. Apropo, acum esta la oferta la eMAG, 1199 lei.