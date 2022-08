Huawei in 2022 – cum arata HarmonyOS, cum sa-l folosesti, ce aplicatii sunt disponibile si incotro se indreapta compania

Ati vazut ca in ultima vreme am testat doua gadget-uri de la Huawei, un nova Y70 si o tableta MatePad de 10.4 inch. Ne-am gandit ca ar cazul sa dezbatem putin situatia cu Huawei in 2022, sa vedem exact ce s-a intamplat cu acest gigant, care-i treaba cu HarmonyOS 2.0 si cu aplicatiilor din magazinul lor propriu si incotro se indreapta acest gigant tehnologic.

Va fac o mica introducere ca sa intelegeti ca noi nu suntem de pe alta planeta si stim foarte bine ce se intampla cu Huawei. Primul contact personal cu un telefon Huawei a fost prin 2006-2007 cand am primit unul gratis de la Digi. Era un telefon clasic cu butoane si la vremea aia habar nu aveam cum se pronunta brandul.

Ani mai tarziu, o data cu aparitia telefoanelor inteligente, am pus mana pe Huawei Ascend P7. Incredibil telefonul ala, il am si acum la suflet. Era o copie fidela de iPhone 4/5 dar arata foarte bine, imi placea si softul dar si cum se misca telefonul ala. Nu avea o camera prea stralucita, dar mi se parea un telefon foarte familiar, foarte corect, ma atragea chiar daca stiam de unde era inspirat.

Lucrurile au evoluat frumos pentru Huawei si am spus inca de la vremea respectiva ca vor ajunge departe. Si am avut dreptate. In timp am gasit destule motive sa fiu suparat pe ei, incepand de la design si pana la soft. Fiind inspirati prea mult din ecosistemul Apple ma deranja. Intr-un fel era bine, copiau ce era cel mai bun din piata, dar stiti cum e…vrei iPhone atunci iti cumperi iPhone. Cumva am simtit ca Huawei nu avea nici un fel de personalitate.

Si aici lucrurile s-au schimbat in timp. Au inceput sa fie originali, telefoanele lor sa nu mai semene cu concurenta americana, iar softul a inceput sa fie mai bine pus la punct si mai diversificat. Aveai mai multe optiuni de personalizare, el in sine nu mai semana la fel de mult cu iOS si lucrurile au inceput sa prinda contur.

Incepand cu P20 Pro lucrurile s-au schimbat in bine pentru Huawei, dar nu pentru mult timp. Stiti si voi ce a urmat la scurt timp. Si da, Huawei merita sa fie acolo sus in clasament, produsele lor fiind chiar reusite pentru ecosistemul Android. Realist vorbind.

Ce s-a intamplat in spate, ce conflict au ei cu SUA sau ce probleme de securitate s-au gasit sau nu s-au gasit, este alta poveste. Mama, tata, cainele, pisica, nu tin cont de asta cand se duc sa cumpere un telefon. Corect?

Corect! Vrei ca telefonul sa fie ieftin, bun, functional si sa-ti indeplineasca toate dorintele si asteptarile. De aceea o sa vorbim astazi despre Huawei Nova 9 SE si despre HarmonyOS 2.0. Cum a evoluat interfata lor, ce aplicatii gasim disponibile, cum se comporta si telefonul si daca mai exista speranta.

Despre Huawei Nova 9 SE

Este un telefon mid-range in valoare de 1299 lei 989 lei. Pretul s-a schimbat de cand am inceput eu articolul si pana astazi. Este fix acolo in segmentul de pret cel mai cautat, unde raportul dintre pret si performanta conteaza cel mai mult. Extrem de mult.

Este disponibil in trei culori: Pearl White, Midnight Black si Crystal Blue. Are un design aratos, foarte modern, cu un spate din plastic care reflecta frumos lumina. Masoara 7.9mm, spatele este din sticla/plastic, greu sa-ti dai seama la prima vede dupa suprafata. Eu zic ca este sticla la cum se simte pentru ca nu ofera nici un fel de flexibilitate.

Se simte foarte bine in mana, este un device bine facut, robust, cu imbinari perfecte intre ecran si corpul carcasei. Acest tip de constructie il mai regasiti la un singur produc care incepe cu A si au telefoane care incep cu litera i. i mic.

Este de admirat si apreciat nivelul de calitate al constructiei. Candva (nu mai stiu daca e valabil si acum) fabrica Foxconn in care se faceau si se fac si in continuare iPhone-urile, era detinuta de Huawei, iar telefoanele lor tot acolo se faceau.

Dispune de un ecran de 6.78 inch cu rezolutie 1080 x 2388 pixeli, cu un SBR de 89.5% (Screen to Body Ratio). Este un ecrna mare cu margini extrem de inguste, fara notch dar cu barbie. Doamne cum ar fi aratat telefonul asta fara barbie 🙂 Pentru ca sus au renuntat sa implementeze difuzorul in ecran sau intre ecran si carcasa ci l-au integrat fix in carcasa, deci nu incurca nimic ecranul sa fie dus pana in margine.

Jos in schimb…avem barbie pentru ca nimeni nu are tehnologia potrivita sa indoaie display-ul in asa fel incat sa aiba o forma simetrica si in partea de jos. Din cate stiu doar Nothing Phone a reusit asta impreuna cu iPhone de la X si pana in prezent.

Oricum, ecranul este superb. Foarte luminos, clar, culori foarte bune si foarte responsive. Mi-a placut, este bun de utilizat in lumina soarelui si are si 90Hz. Este un IPS de buna calitate. Cred ca BOE il fabrica.

La interior este motorizat de un Snapdragon 680 cu tehnologie 4G, proces de 6nm si 128GB de stocare cu 6 sau 8GB RAM. Noi avem varianta cu 8GB RAM.

Procesorul nu este nou si nici nu are 5G, ca deh, dar sa stiti ca isi face treaba. Este inca un procesor puternic, capabil sa ruleze toate aplicatiile necesare dar si jocuri mai solicitante.

Pe partea foto avem o camera principala de 108MP, ultrawide de 8MP, macro de 2MP si depth de 2MP. O sa va arat si pozele mai jos. Nu este o camera rea deloc pentru acest segment de pret si consider ca este suficienta pentru un om normal si chiar poate fi folosita pe post de camera principala in vacanta. O sa aveti amintiri clare.

Senzorul de amprenta este integrat in butonul Power, rapid si elegant, are USB C 2.0, baterie de 4000mAh si incarcare rapida la 66W. Hopaa!

Bateria de 4000mAh pe acest telefon nu este neaparat o bestie. Am vazut si mai mari, de 5000mAh. Dar real vorbind, autonomia telefonului este data si de cat de mult il utilizezi. Media mea este de 4-5 ore pe zi, iar in aceste conditii pot ajunge seara acasa si sa nu incarc telefonul. Dar eu fac asta cu orice telefon indiferent de procentajul bateriei. Asadar, la o utilizare de 4-5 ore pe zi, nova 9 SE mai are la sfarsitul zilei 30-35% autonomie. Voi decideti daca il incarcati sau nu.

Per total este un telefon de 1300 lei care arata foarte bine, are o baterie buna, niste camere foto exceptionale pentru acest segment de pret si un ecran mare.

Despre soft n-am zis nimic pentru ca…

Despre HarmonyOS 2.0 si aplicatii

Avem o zona dedicata pentru asta. Vreau sa intru in detalii. Asadar, acum 2 sau 3 ani cand a inceput toata nebunia asta cu Huawei si restrictiile, HarmonyOS a aparut din senin ca fiind un sistem de operare nou la care Huawei lucreaza de ani de zile.

Multi din presa au crezut ca este ceva revolutionar, ca vom avea un nou ecosistem, multi deja au scos crucile pentru Google si iOS. Realitatea?

HarmonyOS nu este un sistem de operare. La HarmonyOS nu s-a lucrat ani de zile pentru ca s-ar fi pregatit cineva de restrictiile impuse de Trump si Huawei nici nu avea in plan sa faca un sistem nou de operare si sa creeze un alt ecosistem in piata.

Dar pentru ca s-a intamplat ce s-a intamplat, HarmonyOS ar putea parea un nou ecosistem intr-o oarecare masura. La baza lui HarmonyOS este tot Android, insa aspectul este unul realizat de Huawei. Realistic vorbind este o interfata nu un sistem de operare, insa acel OS de la final este o strategie foarte buna de marketing.

Huawei a schimbat integral interfata Android si a venit cu modificari masive inca din pantec. Iar lipsa serviciilor Google ia facut sa adopte strategii interesante de a oferi utilizatorilor toate aplicatiile populare inapoi pe telefon. Si imi place ingeniozitatea lor. Cum s-au gandit si la ce s-au gandit este incredibil. Poate ca nu sunt de acord cu unele metode, dar tot este genial cum au reusit totusi sa integreze aplicatiile care nu mai pot rula nativ pe telefon.

Prima solutia si cea oficiala este AppGallery. Este magazinul lor propriu si personal de aplicatii. Au lucrat aproape cu dezvoltatorii locali de aplicatii ca sa ofere nativ cele mai populare servicii pe telefoanele Huawei. Gasiti aplicatii precum Best Jobs, eToken, Raiffeisen Smart, ePantofi, MyVodafone, Moovit, Kaufland si inca multe altele. O sa va pun print screen ca sa nu le enumar pe toate.

Cum multe sunt oferit nativ pentru HarmonyOS, adica au fost dezvoltate sa functioneze si pe acest „nou sistem de operare”, exista multe aplicatii disponibile dar sub forma de .apk, pe care le descarci prin AppGallery dar nu din din AppGallery. Practic descarci .apk-ul via AppGallery dar din apkmonk sau apkpure.

De exemplu am vrut sa instalez aplicatia IVMS 4500 pentru camerele HikVision si puteam sa jur ca o voi gasi in AppGallery. Aveam eu asa o presimtire ca cel mai mare producator de camere de surpaveghere din lume (ca numar de vanzari) va oferi aplicatia pe telefoanele Huawei, el la randul sau fiind tot un producator chinez.

Si n-a fost sa fie, nu exista in AppGallery, dar Petal Search a gasit-o automat pe apkmonk.com. Tare!

Deci! Atunci cand cauti o aplicatie in magazinul AppGallery, motorul de cautare, adica Petal Search, iti gaseste alternative pe alte site-uri/platforme in mod automat.

Aplicatiile vizibile in AppGallery sunt 99% cele dezvoltate sa functioneze nativ si aici. Sincer sunt multe si nu ma asteptam la asta. Fix ce am eu nevoie am gasit, adica as putea trai cu un Huawei avand aceleasi aplicatii si pe iOS si pe HarmonyOS. Fix aceleasi.

Mai putin suita Google, iar aici este alta problema. Cum faci sa folosesti Gmail sau Youtube? Pai exista o rezolvare si pentru asta.

Se numeste Gspace, o aplicatie care ofera acces la magazinul Play Store intr-un mod foarte unic. Fiti atenti ce am observat eu. Descarc Gspace si vad aplicatiile Google. Wow, am zis.

Si nu mare mi-a fost surpriza cand WhatsApp sau Youtube mi s-a deschis in Google Play Store, dar nu inainte sa-mi bag un cont de Google. Am zis, cum e posibil oare asta? Am bagat un cont mai vechi ca mi-a fost frica…

Si mi-a aparut pe ecran asta:

De aici eu inteleg ca este o forma de virtualizare si ca se foloseste un alt telefon. Practic tu te-ai logat pe un alt dispozitiv si accesezi aplicatiile din Gspace printr-o masina virtuala. Este greu de inteles pentru cineva care nu se pricepe deloc la calculatoare.

Deci poti avea WhatsApp, Facebook, Messenger, Youtube, Gmail, Waze, practic ORICE aplicatie din Play Store. Nu mai exisat nici o limita sau restrictie. Orice ai nevoie iti descarci de aici. ORICE!

Practic ai acces la tot magazinul Android si la toate aplciatiile de acolo. Pentru ca ele nu ruleaza pe telefonul tau pe care il ai in mana ci pe unul virtual, un model compatibil cu serviciile Google. Tare asa, jur. Deci mi se pare de o ingeniozitate incredibila.

Nu stiu daca este moral sau legal, chiar nu am stat sa dezbat subiectul asta. Bine, nici n-am avut cu cine si poate va dati si voi cu parerea sa aflam care-i treaba. Repet, mi se pare ca ruptura asta de Google le-a pus mintea la contributie si mai mult. Trebuie sa te duca capul sa faci astfel de smecherii.

Concluzia

Poti sa folosesit un telefon Huawei doar cu aplicatiile din AppGallery? Da, poti. La fel de bine poti apela si la Gspace ca sa ai toate aplicatiile din Play Store. Interesant este ca nu trebuie sa faci zeci de pasi, sa instalezi nu stiu ce soft prin metode dubioase, sa apelezi la un baiat care stie el sau alte complicaciuni. Aparent este extrem de simplu. AppGallery se comporta precum alt magazin de aplicatii, iar Gspace se descarca din AppGallery si devine el in sine o aplicatie si un portal de aplicatii. Deci nimic cu care sa-ti bati capul.

Cat despre telefon, mi se pare unul reusit si pe care il pot recomanda. Sigur sunt fani Huawei care vor sa ramana fideli, dar si utilizatori normali care vor un telefon decent chiar daca nu are serviciile Google nativ instalate.

Huawei Nova 9 SE costa 989 lei la Altex sau