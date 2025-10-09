Revolut obține autorizația bancară în Columbia cu investiție de 32 milioane euro

Revolut a anunțat oficial joi obținerea autorizației de la Autoritatea de Supraveghere Financiară Columbiană (SFC) pentru înființarea entității sale bancare locale, Revolut Bank Colombia S.A., cu o investiție planificată de aproximativ 32 de milioane de euro pentru stabilirea și dezvoltarea infrastructurii bancare în această piață.

Această autorizație reprezintă prima etapă în procesul de obținere a licenței complete pentru a opera ca bancă autorizată sub supravegherea autorității columbiene, marcând un pas important în strategia companiei de a deveni prima bancă cu adevărat globală.

Cronologia lansării și produsele planificate

Autorizația obținută permite Revolut să înceapă operațiunile preliminare și să își stabilească infrastructura în Columbia, urmând ca în etapa a doua să obțină licența de funcționare completă ca bancă. Lansarea operațiunilor bancare pe piața columbiană este programată pentru 2026, când compania va introduce o gamă variată de produse financiare dezvoltate pe baza experienței acumulate în celelalte 39 de piețe unde este prezentă: conturi de economii, transferuri internaționale și transferuri gratuite instant între clienții Revolut, carduri de credit și alte produse bancare.

Expansiunea în America Latină și ambițiile globale

Această autorizație se înscrie în strategia mai amplă a Revolut de extindere în America Latină, după lansarea din Brazilia din mai 2023 și planurile anunțate pentru Argentina și Mexic, unde compania a primit în 2024 licența bancară. Diego Caicedo, CEO Revolut Bank Colombia, a declarat că această autorizare „reprezintă un progres important pentru transformarea sectorului financiar din Columbia” și că compania este pregătită să colaboreze cu autoritățile locale pentru crearea unui ecosistem financiar mai sigur, incluziv și avansat tehnologic.

Procesul de licențiere și următorii pași

Etapa „pre-operativă” în care se află acum Revolut este o fază obișnuită din procesul de autorizare și licențiere din Columbia, care permite entității bancare să pregătească procesele și infrastructura necesare pentru lansare. Operațiunile Revolut în Columbia vor fi gestionate de sucursala locală Revolut Bank Colombia S.A. după finalizarea procesului de licențiere. Compania își propune să se pozițieze în top 3 cele mai utilizate aplicații financiare din fiecare piață unde este prezentă, iar calendarul lansării produselor și detaliile despre oferta locală vor fi comunicate pe măsură ce se finalizează fazele de autorizare.