GTA VI ar putea suferi o nouă amânare

Deși publisher-ul Take-Two Interactive susține că data de lansare rămâne bătută în cuie, GTA VI ar putea fi amânat din nou. Programat inițial pentru lansare în toamna acestui an, jocul a fost amânat oficial până luna mai a anului viitor, iar acum aflăm că ar putea suferi o nouă amânare. Informația nu are la bază informații oficiale, ci provine de la mai multe surse apropiate industriei, analiști și jurnaliști de gaming, însă, având în vedere istoricul Rockstar și veridicitatea informațiilor de până acum, putem considera că o nouă amânare pare cât se poate de plauzibilă.

Cel mai probabil, dacă va suferi o amânare, data de lansare ar urma să fie 1 octombrie 2026, potrivit celor declarate de Tom Henderson, un cunoscut jurnalist de gaming. Pe de altă parte, unele surse susțin contrariul și declară că au informații chiar din interioriul studiourilor Rockstar cum că procesul de dezvoltare avansează conform planului și că nu există motive întemeiate pentru o nouă amânare. Cu toate acestea, știm despre cei de la Rockstar că au abordare perfecționistă și că evită să lanseze jocuri nefinisate sau cu probleme. Prin urmare, dacă în următoarele opt luni sunt depistate probleme și apar întârzieri în rezolvarea acestora, sunt șanse reale ca GTA VI să fie lansat de abia în toamna anului viitor.