Rezultate sondaj: Ați achiziționa produse Software as a Service pentru automobile?

V-am înmtrebat săptămâna trecută dacă ați achiziționa produse Software as a Service pentru automobile, ca urmare a ideii celor de la BMW de a dota mașinile full-option, urmând ca fiecare să aleagă ce activează din ele, contra unui abonament.

Știu că este o idee care nu poate fi acceptată ușor, mai ales la noi. Doar că, în spate, stă și ceva pozitiv – dacă vrei scaune încălzite, dar ai nevoie de ele doar iarna, de ce să nu ai și climă trizonă vară, plătind același pret pentru o singură opțiune? Adică nu plătești la început ambele opțiuni, cu un pachet care ți le oferă în funcție de anotimp. De ce nu ar prinde la noi? Pentru că noi nu ținem mașinile 5 ani și apoi le vindem, ca să merite, noi le luăm după ce au fost folosite 5 ani de o bătrânică din Germania, dar le ținem 10-15. Prin urmare, nu prea are logică economică la noi modelul. Plus că românul a răbdat decenii să poată avea o mașină străină a lui, iar acum nu prea e disponibil să o ia pe bucăți…

Iar asta se vede din răspunsurile voastre – 87% dintre voi nu ați face asta. Problema majoră pe care o văd eu este că BMW va fi cel care va deschide cutia Pandorei, apoi tot mai mulți producători vor alege calea. Mai țineți minte cum râdeau producătorii Android de Apple că nu mai oferă încărcător în cutie? Ia vedeți câți dintre ei mai pun chestia aia în cutiile lor de retail acum!

Ceea ce mă deranjează pe mine este altceva la ideea bavarezilor (apropo, am trecut pe lângă o fabrică de-a lor azi și aveau un mesh mare cu primul lor model pe hidrogen). Și anume, toți se plâng că nu mai sunt cipuri, iar acum burdușim mașina și cu din alea de care nu are și nu va avea nevoie? Asta în condițiile în care am comandat la lucru patru docking stations de la HP și mă amână de nouă luni pe motiv de lipsă de… semiconductori. 🙁