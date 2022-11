Rezultate sondaj: Ați cumpărat ceva de Black Friday 2022?

La cafelu╚Ťa de diminea╚Ť─â cred c─â merge cel mai bine un articol de tip analiz─â, unde datele sunt deja clusterizate (scuza╚Ťi romgleza) pentru to╚Ťi…

De data asta vom analiza r─âspunsurile voastre de la sondajul cu privire la achizi╚Ťiile de la evenimentul de Black Friday 2022, care tocmai ce a trecut. Apropo, poate cite╚Öte cineva de la eMAG articolul ├«naintea celor de la Flanco ╚Öi pun ╚Öi de un Back Friday, o zi cu reduceri la pridusele resigilate… ­čśŤ

P├ón─â la urm─â, v─âd c─â procentul acelor care au declarat anterior evenimentului c─â nu vor cump─âra nimic este corelat perfect cu cei care chiar nu au cump─ârat – sau au declarat c─â asta au f─âcut, ca s─â fim sinceri p├ón─â la cap─ât: 75% vs 76%! Posibil ca 1% din cei care chiar urm─âreau ceva s─â se fi r─âzg├óndit. Cum anul ─âsta am reu╚Öit s─â prind ╚Öi eu c├óteva produse anun╚Ťate de eMAG ca fiind vedetele evenimentului, tind s─â cred c─â Black Friday a fost destul de slab, dup─â cum am scris deja aici…