Rezultate sondaj: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office?

V-am povestit că regula de la mine de la birou este de 80% lucru de acasă, 20% de la birou. Bine, astea sunt valorile maxime, că mai sunt excepții care vin (mai) des la birou sau care lucrează exclusiv de acasă. Dar na, regula există și permite lucrul în sistem hibrid.

39% dintre voi ați declarat că lucrați în continuare de acasă. Bine, unii ar prefera asta și dacă ar pierde la salariu, din comentariile primite. 🙂 Este interesantă fluctuația acestei categorii, pentru că în 2021 erau 35% (deci tot pe acolo), iar anul trecut erau 55% (deci majoritatea).

Lucrul hibrid este folosit de 32% dintre respondenți, faă de 20% în 2021 și 27% în 2022. 27% vin exclusiv (sau mai des) la birou, față de 39% în 2021 și 11% anul trecut. În plus, cei la care nu s-a decis nimic sunt doar 2%, față de 6% anii trecuți.

Practic am revenit la nivelul 2021, primul an plin de pandemie, când nu toate firmele aveau infrastructura necesară disponibilă, nici toți furnizorii de soluții nu puteau susține un regim de lucru axat mai mult pe stat acasă și folosit tooluri pentru comunicare, dar suntem sub procentele de anul trecut, când s-a oprit starea de alertă, dar firmele nu au decis revenirea la birou.

Cred că asistăm la o sedimentare a pieței muncii, una care va pemite tot mai ușor lucrul remote, dar care nu va considera aceasta ca fiind noul normal. Motivele sunt mai multe – de la tendința de micromanagement a unor șefi (nu lideri, nu manageri, și șefi!), la necesitatea de interacține față în față sau, pur și simplu, din cauze economice (chiriile sau costurile care trebuie amortizate).