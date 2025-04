Rezultate sondaj: Ce sistem de operare folosiți pe smartphone? (2025)

În ultimii ani, piața sistemelor de operare pentru smartphone-uri a fost dominată de doi jucători principali: Android (dezvoltat de Google) și iOS (dezvoltat de Apple).

Însă, odată cu apariția HarmonyOS de la Huawei, dinamica pieței a început să se schimbe. Noi, la Arena IT, am realizat sondaje anuale între 2022 și 2025 pentru a înțelege preferințele utilizatorilor din România în ceea ce privește sistemele de operare folosite pe smartphone-uri. În acest articol, analizăm fluctuațiile procentuale din aceste sondaje și încercăm să identificăm tendințele majore, mai ales că abia ce s-a încheiart procesul de vot pentru sondajul de anul acesta. 🙂

Datele de mai sus indică o competiție între Android și iOS, similară anilor precedenți, dar cu o notă importantă: Huawei, prin HarmonyOS, pare să fi „înghețat” la 7%. Dacă despre primii doi jucători nu prea avem ce spune, pentru că ei își dispută supremația de la început, cu sistemul de operare de la Google mai mereu în prim plan, despre HarmonyOS putem specula că a ajuns la un nivel la care devine relevant. OK, e loc de creștere, dar discutăm despre un producător care a avut parte de destule piedici anii trecuți, iar acum are aproape dublul procentelor din 2022. Nu voi menționa cei 12% din 2023, pentru că atunci datele par a fi fost inexacte, pentru că și iOS era dat câștigător.

Această estimare se bazează pe observația că Huawei a lansat dispozitive competitive, iar HarmonyOS Next, o versiune complet independentă de Android, a fost introdusă în beta în China, cu planuri de extindere globală. Creșterea HarmonyOS ar putea reduce ușor procentele Android și iOS, dar fără a schimba radical ierarhia, având în vedere popularitatea consolidată a celor două sisteme. Dacă mai adăugăm contextul economic global, care ar putea face ca marii producători chinezi să fie redurecționați de guvern spre HarmonyOS, în detrimentul Android, plus o interzicere locală a telefoanelor Apple, ne-ar putea duce la o situație în care Huawei ar deveni extrem de relevant pe piața sistemelor de operare pentru telefoanele mobile. Iar suprataxarea pe care o practică regimul Trump acum, ar putea direcționa o bună parte de telefoane cu acest OS către Europa…