Tenda CT 6 este o camera de supraveghere de exterior

Tenda CT6 este o camera Wi-Fi ce poate fi folosita la exterior, avand numeroase functii pentru cei care vor sa-si supravegheze curtea.

Tenda are un ecosistem interesant unde o sa gasiti numeroase produse: routere, range extendere, intrerupatoare, prize inteligente, camere de supraveghere si multe altele.

Producatorul s-a extins foarte mult in ultimii ani si produsele lor s-au dovedit fiabile in timp. De asemenea, raportul pret-calitate este unul corect.

CT6 este o camera de supraveghere de exterior cu conectivitate Wi-Fi, dar si pe cablu. Filmeaza 2K si are destule avantaje. In primul rand ca poate stoca local datele pe un card microSD sau in cloud. Sta la alegerea voastra.

Poate filma color pe timp de noapte si are inclusiv microfon si difuzor, ceea ce permite o comunicare pe 2 cai. Poti transmite date catre camera si sa redea mesajul tau celor din curte, dar poti sa si auzi ce se vorbeste in jurul ei daca tu nu esti acolo.

Codecul H.265 este disponibil si are rolul de a eficientiza filmarea incat sa ocupe mai putins spatiu. Este rezistenta la apa si praf avand protectie IP66.

Are senzor de miscare care te poate alerta atunci cand simte miscare, iar acest lucru se poate programa. Poti alege orele cand sa fie activata functia sau chiar zone din perimetrul ei.

Camera se acceseaza de pe telefon cu ajutorul aplicatiei TDSEE. Urmati acolo intructiunile de conectare.