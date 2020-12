Ce risti atunci cand cumperi o masina second hand relativ noua si care sunt costurile de dupa

Va spuneam la inceputul anului ca imi doresc o masina noua. Am reusit in aceasta toamna sa imi cumpar o masina noua si v-am detaliat totul intr-un articol dedicat. Il gasiti AICI. Astazi vreau sa discutam despre riscurile unei masini second hand de doar cativa ani vechime si ce costuri vin dupa.

Nu imi place sa generalizez si in acest articol o sa va povestesc intamplarile mele. Dar sunt convins ca prin asta vor trece si alti posesori indiferent de marca masinii. Asa ca puteti sa luati notite sau daca si voi ati trecut printr-o intamplare similara sa povestiti in sectiunea de comentarii.

Avem sectiune Auto pe site unde discutam despre masini clasice, masini electrice, tehnologii pentru masini etc. Acest articol se incadreaza in respectiva sectiune.

Anul acesta toata echipa ArenaIT a reusit sa-si cumpere o masina, noua sau second hand, toti am reusit treaba asta.

Darius si-a cumparat un Renault Zoe 2020 (vedeti povestea AICI), Cristi si-a cumparat o Skoda Kodiaq 2020 (vedeti povestea AICI), Alex si-a cumparat un Nissan Patrol din 2005(vedeti povestea AICI, dar poate va spune si ce s-a intamplat dupa), Razvan si-a luat un Audi A3 Sportback tot model 2020, iar eu am ales un Renault Megane 3 GT Line din 2015.

V-am spus ca initial nu mi-am dorit aceasta masina, de fapt, in ziua in care trebuia sa o vad i-am spus vanzatorului ca nu o mai vreau si sa mergem direct la celelalte masini (2x Dacia Duster 2015 Laureate (groaznice modelele astea de Duster) si 1x Octavia 2016 echipare cheala). Eram sigur ca nu vreau Megane-ul tocmai pentru ca este o echipare sport si in oras voi atinge toate bordurile. Dar cumva am ajuns sa o conduc pana unde erau celelalte 3 masini parcate.

Mi-a placut masina dar tot am zis pas in ziua respectiva. Atunci am decis ca vreau Loganul 2021, masina noua, pret okish, dar nici asta nu a fost sa fie. O primeam in februarie, mult prea tarziu. Am mai cautat Mazda 3 din 2015/2016, dar in bugetul meu de 10.000 de euro am gasit doar masini lovite si cu multi km. Am renuntat sa mai caut si intr-un final am ales Megane-ul. Avea tot ce imi doream, dar repet, nu o doream din cauza echiparii GT Line, care in timp s-a dovedit un lucru bun, iar cu bordurile nu am probleme. Culmea, Corsa era si mai joasa. Deci am fugit ca prostul de GT Line pentru ca in realitate nu reprezinta un dezavantaj pentru mine. Din contra acum.

Am luat masina la 74.xxxkm, iar astazi, 29 decembrie, masina are 81.700km. Deci am facut aproximativ 7000 de km in 3 luni atat prin Bucuresti cat si prin tara. Masina a fost in leasing la fostul proprietar si m-am bucurat cand am aflat ca toate reviziile au fost efectuate in reprezentanta Renault.

Ultima intrare in service a fost in luna august si a primit: bujii noi, baterie noua si o bascula pe partea stanga. Reviziile au fost facute la 30.000km si la 60.000km, tot la reprezentanta. Prima data cu ulei Elf, a doua oara cu ulei Castrol. In caz ca nu stiati Renault nu mai colaboreaza cu Elf ci mai nou cu Castrol.

Totusi, masina a primit o revizie la 74.000km cand a fost cumparata de firma intermediara care mi-a vandut mie masina si tot ei au schimbat si distributia cu pompa de apa. Plus un set nou de placuta de frana fata/spate. Desi stiam ca a primit o revizie recent, i-am mai facut eu un schimb de ulei cu un engine flush la motor.

Totul arata bine pe hartie. Intrari de service in reprezentanta, schimbate elemente relativ scumpe si cu revizizii la timp. Totusi asta nu este suficient. Desi masina mergea foarte bine la prima vedere si multi ar fi zis ca este perfecta, in realitate lucrurile nu stau chiar asa.

Reprezentantele nu au tot timpul chef de munca, evita sa-ti spuna anumite informatii si daca nu ai cunostinte minime in domeniu te pacalesti de nu te vezi. Plus ca sunt si foarte scumpe.

Aici am intervenit eu si mecanicul meu. I-am dus masina si l-am pus sa o verifice:

burduf protectie amortizor rupt

amortizoare fata curse

discuri fata/spate obosite. Mai merg 1 an dar…

antigelul era apa chioara

lichidul de frana trebuia si el schimbat

cureaua de accesorii era buna dar conform fisei trebuia schimbata

trebuia completat cu freon si ulei instalatia de AC

anvelopele de vara uzate

uleiul de la cutia de viteza trebuia schimbat

stergatoare noi

achizitie extra: jante si anvelope de iarna

Toate astea pentru o masina de doar 5 ani vechime si doar 74.000km. Ce a facut reprezentanta? Pai nimic, caci am vazut toate intrarile in service (traiasca baietii din Pitesti/Mioveni cu laptop-urile lor). Nu cred eu ca in luna august cand au schimbat bujiile, bascula si bateria nu au vazut ca amortizoarele sunt curse, ca protectiile sunt rupte sau ca discurile sunt uzate. Cu siguranta au vazut, dar probabil oamenii de acolo au asteptat sa zica proprietarul ceva, proprietar care probabil habar nu avea despre aceste probleme.

Ce vreau sa spuna este ca pe langa banii dati pe masina (8900 euro) au mai intrat si alti bani pentru cele mentionate mai sus. Chiar daca pare o masina cu km putini si cu an de fabricatie bun, probleme exista. Trebuie sa fiti constienti ca indiferent ce masina cumparati trebuie sa va puneti niste bani deoparte pentru cheltuieli suplimentare chiar daca din datele masinii reiese ca totul este in regula.

Avand fisa de intretinere in fata am verificat cand trebuiau schimbate anumite lucruri. O sa va las si poza sa vedeti:

inlocuirea curea de accesorii: 90.000km sau 4 ani

inlocuire distributie: 90.000km sau 4 ani

inlocuire lichid de frana: 120.000km sau 4 ani

inlocuire lichid de racire: 120.000km sau 4 ani

curatare si control sistem de aer conditionat: 4 ani

control si completare nivel lichid refrigerant: 4 ani

Masina are 5 ani, deci conform fisei de intretinere aceste lucruri trebuiau facute in reprezentanta chiar daca numarul de km nu a fost atins. Repet, nu au fost facute si drept urmare le-am facut eu. Nici macar distributia nu a fost facuta de reprezentanta desi aia mi se pare cea mai importanta.

Si acum sa va zic si costurile:

Set protectie amortizor: 50 lei KYB

Amortizoare fata-spate + flanse si rulmenti: 1900 lei originale Renault

Discuri fata-spate si placute fata-spate: 1400 lei toate de la ATE. Apropo, discurile spate vin cu tot cu rulment si senzor ABS, iar un disc original era 970 lei.

Antigel si apa: 100 lei

Lichid frana: 65 lei

Curea de accesorii: 50 lei

Completare freon si verificare instalatie: 150 lei

Anvelope iarna si jante: 1000 lei jantele + 1000 lei anvelopele

130 lei uleiul pentru cutie

toate becurile de pe masina: 50 lei

geometrie dupa schimbarea suspensiei: 120 lei

anvelope de vara: urmeaza sa le cumpar, aproximativ 2000 lei setul

set stergatoare originale Renault: 100 lei

detailing interior la primavara (optional, este alegerea mea)

manopera: nu mai conteaza

Cumva ma asteptam sa se intample asa, dar tot o parte din mine spera ca reprezentanta si-a facut treaba si firma de leasing la fel. Acum nu vreau sa judec prea tare reprezentant. Poate si firma de leasing care a detinut masina are o parte din vina. Sincer nu stiu cum sta treaba la acest capitol. Cert este ca nu s-a facut mai nimic la masina din ce trebuia.

Masina este in mintile ei, injectoarele lucreaza la capacitate maxima si nu au probleme, filtrul de particule are toate regenerarile facute, caroseria este intr-o stare foarte buna (nu pun la socoteala zgarieturile absolut normale de oras), nu are rugina, pe dedesubt arata foarte bine, totul este asa cum trebuie sa fie. Se vede ca nu a fost o masina batjocorita de fostul proprietar (am inteles ca era un director) iar interiorul este nou. Nici macar o uzura minima. Doar ca cei care trebuiau sa o ingrijeasca in mod oficial consider ca nu si-au facut treaba.

Daca astea au fost problemele la o masina cu km putini zic eu si cu an de fabricatie recent, va dati seama cum arata o masina de 10-15 sau chiar 20 de ani? Nici nu vreau sa ma gandesc. Noul proprietar al Corsei trebuie sa fie extrem de fericit ca i-am pus la dispozitie tot istoricul masinii, i-am aratat toate pozele cu masina si i-am zis exact ce defecte are si la ce sa fie atent.

In concluzie: