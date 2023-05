Rivalul pentru Steam Deck e oficial – ASUS ROG Ally

Este echipat cu un procesor AMD Ryzen Z1 si porneste de la 599$.

Consola portabila va fi disponibila in doua versiuni: echipata cu procesor AMD Ryzen Z1 sau cu Z1 Extreme.

Varianta de baza cu Ryzen Z1 si 256GB memorie interna SSD PCIe Gen 4 are un pret de 599$, iar in materie de specificatii discutam de 6 nuclee, 12 fire de executie, 4 nuclee AMD RDNA 3 si 22MB cache. Este conceputa pentru gaming mobil [email protected] entry-level, unde tehnologia Radeon Super Resolution se va ocupa de upscaling de la 720p. ASUS a declarat ca are cu 50% mai multa putere de calcul decat un Playstation 4.

Varianta Extreme ofera 512GB memorie interna SSD PCIe Gen 4, 8 nuclee, 16 fire de executie, 12 nuclee AMD RDNA 3 si 24MB cache. Va oferi o fidelitate grafica mai calitativa si ASUS spune ca puterea de calcul este similara cu a unui PS 4 Pro.

Memoria RAM are o capacitate de 16GB LPDDR5 la 6400Mhz.

Ecranul are o diagonala de 7inch si functioneaza la rezolutia FullHD si are o rata de reimprospatare de 120Hz.

Pe partea de porturi este prezent un DisplayPort, un HDMI 2.0, USB tip C si jack audio.

Puteti urmari video-ul de prezentare mai jos: