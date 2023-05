Noi concedieri in IT – de aceasta data in Romania

Pe 10 mai, Telenav si-a anuntat angajatii ca urmeaza sa isi inchida complet activitatea efectuata in Romania.

Telenav Inc. este o companie americana, infiintata in 1999, cu sediul in Sunnyvale, California si cu birouri si in alte tari precum Germania, China sau Romania. Specializarea Telenav este in servicii de localizare, navigatie GPS, cautare locala, solutii de navigatie pentru industria automotive si publicitate.

Telenav Software a fost inregistrata in Romania pentru prima oara in 2008, iar pana la finalul anului 2024, activitatea acesteia in Romania va inceta. Vor fi impactate 172 de persoane, dar compania a declarat ca angajatii vor primi „un pachet de sprijin corespunzator”.

Activitatea va fi mutata in SUA si in China.

Am verificat informatia cu un amic insider, care mi-a confirmat ca primul val de concedieri va avea loc in luna iulie.

