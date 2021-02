AMD si Samsung vor avea o colaborare si mai buna

Samsung dezvolta actualele platforme Exynos cu ajutorul AMD, acestia avand grija sa ofere GPU-uri puternice. Doar ca aceasta colaborare s-ar putea sa devina mai stransa.

AMD doreste sa isi creasca productia de CPU-uri si APU-uri cu 50%, iar TSMC, actualul producator pentru AMD, nu poate sustine o crestere atat de mare.

Aici intra in joc Samsung si procesul lor de 3nm care este gata de productia in masa. AMD ar putea trece cu productia sau cel putin o parte din ea la uzinele Samsung. Samsung a deschis recent o fabrica care a costat 10 miliarde de dolari si este amplasata in Texas. Aici se vor realiza chip-uri pe 3nm pentru piata din SUA.

Este foarte posibil, conform zvonurilor, ca AMD sa isi mute o parte din productie aici.