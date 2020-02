Samsung Galaxy M31 – un monstru cu baterie de 6000mAh

Samsung Galaxy M31 a primit specificatii oficiale si o data de lansare, fiind un model mid-range cu specificatii interesante si cu o baterie foarte mare.

M31 adopta design-ul lui Galaxy S20 Ultra, dar ofera specificatii mai modeste. Camera foto este un setup format din 4 camere de 64MP, 13MP, senzor ToF si probabil inca un senzor mai modest.

Ecranul este un AMOLED cu camera frontala in zona centrala sub forma de notch, iar diagonala ar putea fi neschimbata, 6.4 inch exact ca modelul de anul trecut. Procesorul folosit este Snapdragon 665, are senzor de amprenta pe spate si va fi lansat pe 25 februarie.

Cat despre stocare, 64GB de memorie si 4GB de RAM completeaza specificatiile.