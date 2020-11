Samsung Galaxy Note 21 va fi (de fapt) ultimul Note

Acum cateva zile va spuneam ca Note 20 Ultra ar putea fi ultimul Note produs de Samsung. O alta sursa spune acum ca Note 21 va fi ultimul care va vedea lumina zilei.

Conform noilor zvonuri, seria Galaxy Note 21 se va lansa in septembrie 2021 intr-un eveniment impartit cu Galaxy Z Fold 3, unde lumina reflectoarelor va fi pe Z Fold si nu pe Note.

Seria Galaxy S si Galaxy Note vor fi cel mai probabil unite dupa 2021 intr-un singur line-up si stim deja ca Galaxy S21 Ultra desi nu va veni insotit de un S Pen, va fi compatibil cu acesta.

Sper ca Note 21 Ultra sa fie un telefon reusit, incat il iau in considerare pentru achizitie.

SAMSUNG NOTE FACT CHECK

There will BE a new NOTE phone release in September.

The DISCONTINUATION of the Note series will be AFTER the 2021 release.

The NOTE release in 2021 may be held with the Z Fold 3 event. The main feature of the event will be the Z Fold 3.

— cozyplanes (@cozyplanes) November 24, 2020