Samsung Galaxy S10 primește update la Android 12

Samsung pare că se ține de cuvânt și începe să ofere actualizări mult mai repede decât până acum. Începând de astăzi, utilizatorii de Galaxy S10, S10 Plus și S10e pot face upgrade la Android 12 cu One UI 4.0. Ca de obicei, actualizarea este disponibilă pentru început doar pe terminalele achiziționate la liber, urmând ca în săptămânile ce urmează să ajungă și pe cele luate prin operatorii de telefonie mobilă. Pachetul de update are în jur de 2 GB și include și patch-ul de securitate pentru luna decembrie. Dacă sunteți nerăbdători, puteți instala actualizarea cu Odin. Firmware-urile le găsiți pe SamMobile.

Changelog-ul complet îl puteți consulta pe aici.

Via SamMobile