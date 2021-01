TCL a lansat la CES 2021 televizoarele cu tehnologie Mini LED

TCL, unul dintre cei mai mari producatori de dispozitive electronice de consum si printre principalii jucatori din industria TV la nivel mondial, a prezentat la CES 2021, in premiera internationala, noua generatie de televizoare Mini LED OD Zero.

„Noi credem că tehnologia Mini-LED va continua să definească industria TV și în viitor, de aceea am investit și investim în dezvoltarea acesteia. În plus, este o onoare și o bucurie să fim pionieri ai acestei tehnologii prin care reușim, din nou, să creștem calitatea ecranelor existente pe piață, la nivel global”, a explicat Kevin Wang, CEO al TCL Industrial Holdings și Electronice TCL.

Tehnologia OD Zero combina ultima generatie de backlight Mini LED cu un design impresionant realiz printr-o integrare verticala de efect, ultra slim, ajungand la un produs finit cu un standard care nu a mai fost niciodata realizat la televizoarele LED-LCD. OD Zero reprezinta distanta optica dintre stratul Mini LED si stratul ecranului LCD, care, datorita investitiilor si cercetarii TCL, a fost redus la 0 mm, oferind un modul backlight ultra subtire si de o calitate exceptionala.

„După ce am ieșit pe piață cu versiuni anterioare de Mini-LED, în 2021 vom lansa, în premieră mondială, primul televizor Mini-LED OD Zero, ca o promisiune și o dovadă a obiectivului TCL de a crea un univers în care oamenii de pe toată Planeta să poată experimenta mai mult”, a adăugat Kevin Wang, CEO al TCL Industrial Holdings și Electronice TCL.

Pe langa lstrălucirea nemaipomenita si un nou nivel de High Dynamic Range 2 , OD Zero Mini-LED de la TCL ofera utilizatorilor mai multa culoare, un strat mai bogat si puternic de nuante, luminozitate precisa si mai multa profunzime in materie de detalii. In plus, datorita miilor de zone locale de dimming 3 care fac posibila ajustarea luminozitatii in timp real concomitent cu zonele aferente backlight, OD Zero Mini-LED de la TCL ofera o precizie uluitoare a controlului de contrast.

Tehnologia OD Zero de la TCL foloseste LED-uri mai mici si are un sistem si design nou de lentile, cu mai multe surse de lumina, ceea ce a permis micsorarea distantei dintre sursa de lumina si panou la cifra impresionanta de 0 milimetri.

TCL a lansat in 2019 primul Mini LED TV x10 din lume si 8 serii pentru piata din SUA, iar in 2020 a lansat 6 serii de modele Mini LED tot pentru piata din SUA. TCL isi asuma ca va continua sa dezvolte solutii optice inovatoare, sisteme de backlight mai mici si lentile mai subtiri. De asemenea vor oferi rezolutii 8K, tehnologie Quantum Dot si ecrane Mini LED.

De reținut că TCL urmează să anunțe data lansării vânzărilor globale pentru televizoare high-tech și ultra-slim care înglobează Tehnologia OD Zero.