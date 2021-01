GeForce RTX 3060 e oficiala

nVidia a marit familia Ampere cu inca o placa video a carui pret recomandat in State este de 330$.

Preturile recomandate pentru placile video in aceasta perioada sunt o gluma, la fel ca lansarile. Stocurile magazinelor sunt goale iar daca nu esti pe faza cand intra cele cateva bucati pe stoc te enervezi si speri la o runda viitoare.

RTX 3060 probabil va fi ultima placa video din seria curenta de Ampere produsa de nVidia si este si cea mai slaba din gama. Aceasta vine echipata cu 12GB de memorie GDDR6. Desi este mai generos echipata pe partea de memorie comparativ cu RTX 3060ti, care are 8GB GDDR6, varianta non TI are un numar mai mic de unitati CUDA, bus-ul memoriei este de 192 biti comparativ cu 256 biti pe TI si o latime de banda de 408Gbps comparativ cu 448Gbps pe TI.

RTX 3060 ar trebui sa fie disponibila incepand cu luna februarie si este cea mai ieftina din gama. Conform specificatiilor si a rezultatelor de benchmark furnizate de nVidia, ar trebui sa fie suficient de puternica pentru a asigura o experienta de gaming placuta la 1080p.